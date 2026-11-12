Des Vietnamiens influents réunis à Paris pour le Vietnam de 2045

Paris (VNA) – Près de 100 personnalités vietnamiennes et d’origine vietnamienne, issues de divers domaines et venant d’une trentaine de pays, sont attendues à Paris dans le cadre du Forum des leaders vietnamiens mondiaux 2026 (Vietnam Global Leaders Forum – VGL Forum 2026), afin de mettre en commun leurs compétences et leurs ressources internationales et de proposer des orientations stratégiques pour le développement du Vietnam à l’horizon 2045.

Placée sous le thème « Vietnam 2045 : la porte d’entrée vers l’avenir », cette édition vise à identifier les valeurs à préserver, les capacités à développer et les opportunités à saisir pour permettre au Vietnam d’aborder activement une nouvelle phase de développement. Elle réunira des dirigeants, des experts, des scientifiques, des entrepreneurs et des Vietnamiens ayant réussi à l’étranger, autour de réflexions sur les orientations à long terme du pays.

Selon le comité d’organisation, les deux premières sessions de la première journée porteront sur le nouvel ordre mondial, la place croissante du Vietnam sur la scène internationale et les grandes mutations qui façonnent l’avenir des nations. Les discussions viseront également à consolider les bases permettant au Vietnam de continuer à promouvoir un espace de coopération multilatérale stable et pacifique.

L’après-midi sera consacré aux principaux piliers du développement, notamment les infrastructures et l’architecture, les sciences et technologies, la croissance et la prospérité ainsi que les valeurs sociales.

La deuxième journée sera axée sur la culture et l’histoire, considérées comme des éléments fondamentaux de l’identité nationale à travers des milliers d’années d’histoire. Un espace « Open Forum » sera également organisé afin d’élargir les échanges, de présenter des projets stratégiques et de mettre en relation les participants avec des experts et intellectuels ne pouvant être présents à Paris. - VNA