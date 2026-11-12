Politique

Les technologies stratégiques et l’intelligence artificielle au cœur des débats à l’Assemblée nationale

Les députés ont interrogé le ministre des Sciences et des Technologies sur la maîtrise des technologies stratégiques, le développement de l’intelligence artificielle et la transformation numérique, notamment en matière de sécurité des données et d’inclusion numérique.

Concernant les UAV, l’État orientera désormais ses commandes de recherche vers des segments technologiques ciblés, afin de renforcer progressivement les capacités nationales. Photo: VNA
Concernant les UAV, l’État orientera désormais ses commandes de recherche vers des segments technologiques ciblés, afin de renforcer progressivement les capacités nationales. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La maîtrise des technologies fondamentales, le développement de technologies stratégiques, notamment les véhicules aériens sans pilote (UAV), les matériaux avancés, ainsi que la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) ont été au centre des questions adressées au ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, lors de la séance de questions-réponses du 12 novembre.

Interrogé par la députée Ma Thi Thuy, de la province de Tuyen Quang, sur les mécanismes permettant de concilier l’innovation et la maîtrise des risques liés à l’IA, tout en garantissant l’inclusion des personnes âgées, des personnes handicapées et des groupes vulnérables, le ministre Vu Hai Quan a indiqué que la loi sur l’intelligence artificielle avait été promulguée, avec un accent particulier mis sur la sécurité des données et la maîtrise des risques. Il a précisé que l’exploitation des données par les systèmes d’IA devait se conformer à la législation, respecter des normes strictes en matière de confidentialité et tenir compte des différents niveaux de risque. Parallèlement, un cadre éthique national est en cours d’élaboration afin d’orienter les activités des chercheurs et des entreprises.

En matière d’inclusion numérique, Vu Hai Quan a souligné trois priorités complémentaires : améliorer la connectivité des zones reculées grâce au développement des infrastructures de télécommunications, fournir des équipements adaptés et renforcer les compétences numériques des populations.

Abordant la question de l’autonomie technologique, dans un contexte de dépendance persistante aux importations de composants destinés aux robots et aux drones, le ministre a préconisé une approche pragmatique et progressive. Il s’agit de maîtriser chaque maillon de la chaîne de valeur, plutôt que de chercher à atteindre immédiatement une souveraineté technologique globale.

Prenant l’exemple des puces 5G, dont le Vietnam maîtrise la conception, mais dont la fabrication est encore réalisée à l’étranger, il a présenté une stratégie reposant sur deux axes : s’approprier à court terme les technologies déjà disponibles et prêtes à être déployées, à l’instar de la production de vaccins, tout en investissant dans la recherche fondamentale à long terme. Concernant les UAV, dont le développement mobilise des technologies complexes relevant notamment des semi-conducteurs, des télécommunications, de la mécanique de précision et des matériaux avancés, l’État orientera désormais ses commandes de recherche vers des segments technologiques ciblés, afin de renforcer progressivement les capacités nationales.

S’agissant de la transformation numérique de la gestion publique, le ministre Vu Hai Quan a indiqué que des enquêtes de terrain avaient permis de recenser une trentaine de difficultés récurrentes au niveau local. Un programme pilote visant à harmoniser les procédures et les méthodes de travail devrait s’achever en décembre 2026, en vue d’un déploiement à grande échelle dès le début de 2027. Un plan de formation aux compétences numériques destiné aux agents publics sera également mis en œuvre.

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Le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, s'exprime lors de la session. Photo: VNA

Abordant la question de l’interconnexion et du partage des données, le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, a présenté un bilan faisant état de l’interconnexion de neuf des douze bases de données nationales prioritaires et de 80 des 104 bases de données spécialisées.

La base de données nationale sur la population, interconnectée avec celles de 17 ministères et de 34 collectivités locales, a enregistré 2,77 milliards de consultations et d’opérations d’authentification. Cette interconnexion a permis de réaliser des économies estimées à près de 8 500 milliards de dôngs pour les finances publiques. L’application VNeID compte plus de 86,4 millions de comptes d’identification électronique de citoyens et propose 85 fonctionnalités.

Luong Tam Quang a rappelé le principe fondamental devant guider la transformation numérique de l’administration : « Ne déclarer qu’une seule fois, pour une utilisation multiple ». En vertu de ce principe, les administrations ne sont plus autorisées à demander aux citoyens des informations déjà disponibles dans les bases de données officielles.

Sous la direction du ministère de la Sécurité publique, les équipes techniques poursuivent les opérations de fiabilisation et de sécurisation des données. L’objectif est d’achever, d’ici au deuxième trimestre de 2027, le raccordement de l’ensemble de l’architecture numérique de l’État au Centre national des données. -VNA

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Résolution en action

Percée institutionnelle et juridique

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