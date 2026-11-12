Le président de l’AN du Vietnam participera à la 47e Assemblée générale de l’AIPA aux Philippines

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), prévue les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.

Son déplacement répond à l’invitation de Faustino « Bojie » De Guzman Dy III, président de la Chambre des représentants des Philippines et président de la 47e Assemblée générale de l’AIPA, selon un communiqué de presse rendu public le 12 novembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.-VNA