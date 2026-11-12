Politique

Le président de l’AN du Vietnam participera à la 47e Assemblée générale de l’AIPA aux Philippines

Selon un communiqué de presse rendu public le 12 novembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47) qui aura lieu les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), prévue les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.

Son déplacement répond à l’invitation de Faustino « Bojie » De Guzman Dy III, président de la Chambre des représentants des Philippines et président de la 47e Assemblée générale de l’AIPA, selon un communiqué de presse rendu public le 12 novembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #AIPA
Suivez VietnamPlus

Diplomatie parlementaire

Sur le même sujet

Voir plus

Le ministère des Finances. Ngo Van Tuan. Photo: VNA

Environ 5.000 milliards de dôngs prévus pour le Fonds national du logement

En réponse aux questions des députés sur la création du fonds, le ministre Ngo Van Tuan a indiqué que son ministère avait travaillé avec celui de la Construction à l'élaboration d'un projet prévoyant une dotation initiale de 5 000 milliards de dôngs, inscrite dans le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie. Photo : OIF/CVN

Près de 30 ans après Hanoï, la Francophonie retrouve l’Asie

À l’occasion du XXe Sommet à Phnom Penh, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, rappelle que la Francophonie moderne est née à Hanoï en 1997. Elle salue l’engagement du Vietnam et compte sur lui pour faire entendre la voix de l’Asie. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient à vous présenter cet article.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime lors de l'ouverture des débats. Photo: VNA

L’Assemblée nationale ouvre une séance d’interpellations sur les finances et les sciences et technologies

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que cet exercice constitue une forme de contrôle direct, engageant la responsabilité de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des organes compétents devant le peuple quant au respect des engagements pris, à l’exécution des missions assignées et aux progrès accomplis depuis les sessions précédentes.

Partenariat stratégique global Vietnam - Russie

Partenariat stratégique global Vietnam - Russie

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de  de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.

Les lieux d’un accident en chaîne sur l’autoroute Trakia, près de la ville de Yambol, dans le sud-est de la Bulgarie, le 10 novembre 2026. Photo : Xinhua/VNA.

Le Vietnam adresse ses condoléances à la Bulgarie après un grave accident de la route

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 11 novembre, des messages de condoléances à la présidente bulgare Iliana Yotova et au Premier ministre Rumen Radev, à la suite d’un accident de la route mortel survenu sur l’autoroute Trakia.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden. Photo : VNA

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas

Le Vietnam souhaite approfondir son Partenariat global avec les Pays-Bas et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors de sa rencontre, le 11 novembre à Hanoï, avec l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Le 11e Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense tenu le 10 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense

Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (à droite) a reçu le 11 novembre à Hanoï Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Photo : VNA

Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne

Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).