Le Premier ministre répond aux questions des députés sur la mobilisation des capitaux et l’efficacité des investissements

Hanoï (VNA) - Lors de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, le Premier ministre Le Minh Hung a répondu, dans l’après-midi du 12 novembre, aux questions des députés portant sur la mobilisation des ressources pour atteindre les objectifs de croissance, le maintien de la stabilité macroéconomique, le développement des canaux de financement à moyen et long termes, la levée des obstacles à la mise en œuvre des missions dans les domaines des sciences et des technologies, ainsi que les orientations en matière d’investissement pour le développement du delta du Mékong.

Diversifier les sources de financement et mieux contrôler les investissements publics

Interrogé sur les mesures destinées à attirer les investissements étrangers directs et indirects ainsi que les capitaux privés, le Premier ministre a souligné la nécessité de perfectionner le cadre institutionnel et juridique, en mettant en place un environnement juridique transparent et conforme aux pratiques et normes internationales, afin de renforcer la confiance de la population, des entreprises et des investisseurs étrangers.

"Il est essentiel de disposer de dispositions juridiques garantissant la protection des droits et des intérêts légitimes des investisseurs. C’est le point le plus important, a-t-il souligné.

Le maintien de la stabilité macroéconomique et le contrôle des grands équilibres économiques sont également essentiels pour renforcer leur confiance.

Le gouvernement entend développer les marchés de capitaux à moyen et long termes, notamment à travers le marché boursier et la mise en place du centre financier implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA

Le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents constitue également un facteur favorable à l’attraction de nouveaux capitaux.

Concernant les investissements publics, le Premier ministre a souligné la nécessité de privilégier les projets à fort impact, notamment dans les transports, les ports maritimes, les technologies stratégiques et les infrastructures agricoles. La maîtrise du nombre de projets, de leur qualité et de leur calendrier d’exécution permettra d’utiliser efficacement les fonds publics, de stimuler la croissance et d’attirer davantage d’investissements privés et étrangers.

Accélérer les investissements dans les sciences et les technologies



Répondant aux préoccupations concernant les retards dans la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, le Premier ministre a reconnu les difficultés de coordination entre les ministères et les collectivités locales.

Le gouvernement s’attache notamment à achever le Cadre d’architecture numérique national et à déployer le Cadre global des données, afin de favoriser la numérisation, la connexion et l’interopérabilité des bases de données. Par ailleurs, environ 18 technologies et produits stratégiques ont été retenus comme priorités d’investissement, avec pour objectif de renforcer la coopération entre les organismes publics, les instituts de recherche, les universités et les entreprises.

Pour la période 2026-2030, le delta du Mékong devrait bénéficier d’environ 320 000 milliards de dôngs d’investissements publics à moyen terme, soit le montant le plus élevé parmi les six régions économiques du pays.

Le Premier ministre a indiqué que ces ressources seraient principalement consacrées aux infrastructures de transport, aux infrastructures agricoles, aux projets de connectivité régionale et aux ouvrages de prévention des glissements de terrain et de lutte contre les effets du changement climatique.

Il a également souligné la nécessité de développer l’agriculture de haute technologie, de renforcer les liens entre entreprises et agriculteurs et de promouvoir le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions. Les investissements dans la santé et l’éducation seront également renforcés afin d’améliorer la qualité des ressources humaines et de soutenir le développement durable de la région. -VNA