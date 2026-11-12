Politique

Le Vietnam et le Venezuela accélèrent les préparatifs de la 4e session de leur Comité intergouvernemental

Le Vietnam et le Venezuela entendent relancer et élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, à l’approche du 20e anniversaire de l’établissement de leur Partenariat global en 2027. Lors d’un entretien tenu le 11 novembre à Hanoï, les deux parties ont notamment discuté des préparatifs de la 4e session du Comité intergouvernemental, prévue à Caracas, et des priorités de coopération pour la période 2026-2030.

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Luong Hoang Thai (droite) et le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Eduardo Antonio Ramirez Castro. Photo: Bnews/VNA
Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Luong Hoang Thai (droite) et le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Eduardo Antonio Ramirez Castro. Photo: Bnews/VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, a eu une séance de travail le 11 novembre à Hanoï avec le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Eduardo Antonio Ramirez Castro, afin d’examiner la coopération bilatérale et les préparatifs de la 4e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Venezuela sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technologique.

Luong Hoang Thai a salué les avancées positives du Partenariat global entre les deux pays ainsi que leur accord sur la tenue de cette session, après une longue interruption du mécanisme de coopération intergouvernementale. Il a souligné que cette réunion permettrait de faire le bilan de la coopération bilatérale et de définir de nouvelles orientations adaptées au contexte actuel.

De son côté, Eduardo Antonio Ramirez Castro a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur attention et leur soutien, tout en saluant l’amitié, la solidarité et les relations de coopération entre les deux pays. Il a souligné l’importance de cette session pour définir des domaines de coopération prioritaires et concrets, à l’approche du 20e anniversaire de l’établissement du Partenariat global Vietnam-Venezuela, en 2027.

Le responsable vénézuélien a proposé d’élargir le champ de coopération de la Commission intergouvernementale à de nouveaux domaines, notamment la sécurité et la défense, les télécommunications et la santé. Les deux parties sont convenues d’œuvrer à la tenue de la 4e session à une date appropriée à Caracas, au Venezuela, en mettant l’accent sur les principaux axes de coopération définis dans le Programme d’action bilatéral pour la période 2026-2030.

En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 54 millions de dollars, dont 46,8 millions de dollars d’exportations vietnamiennes vers le Venezuela et 7,2 millions de dollars d’importations en provenance de ce pays. Les principaux produits exportés par le Vietnam comprennent les textiles et vêtements, les moyens de transport et leurs pièces détachées, les ordinateurs, les produits électroniques et leurs composants, ainsi que les fibres et fils textiles. Le Venezuela exporte vers le Vietnam, en quantités encore modestes, principalement des produits aquatiques et agricoles, du bois et des produits dérivés du bois, ainsi que des matières premières pour l’industrie textile.

La coopération bilatérale repose sur l’Accord-cadre de coopération signé le 31 juillet 2006 entre les gouvernements des deux pays, qui a institué le Comité intergouvernemental. Trois sessions ont été organisées à ce jour : les deux premières à Caracas, en août 2008 et en avril 2012, et la troisième à Hanoï, en mars 2015.

Lors de la visite de travail au Venezuela du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, les deux parties ont adopté le Programme d’action bilatéral pour la période 2026-2030. Celui-ci repose sur plusieurs piliers : les relations politiques et diplomatiques ; la sécurité et la défense ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; la sécurité énergétique ainsi que la coopération dans le secteur pétrolier et gazier ; l’économie, le commerce et l’investissement ; les télécommunications, les technologies et la santé ; enfin, la culture, le tourisme, le sport et les médias. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Le Vietnam #Venezuela
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