Élargir les perspectives de coopération entre Phu Tho et la province mongole de Tuv

Phu Tho (VNA) - Une délégation du Conseil populaire de la province de Tuv (Mongolie), conduite par son président Nyamaa Enkhbold, a effectué une visite de travail dans la province de Phu Tho (Nord) du 10 au 12 novembre, contribuant à consolider l’amitié et à élargir les perspectives de coopération entre les deux localités dans plusieurs domaines.

Durant cette visite, la délégation a participé à des entretiens, échangé des expériences, pris connaissance de la situation socioéconomique de Phu Tho et visité plusieurs modèles économiques et culturels représentatifs de la province.

Le 12 novembre, la délégation a rendu hommage au Président Hô Chi Minh devant son monument, puis visité la centrale hydroélectrique de Hoa Binh. Elle s’est également rendue au Parc du patrimoine des scientifiques vietnamiens et a découvert le modèle de culture des orangers dans la commune de Cao Phong. Ces visites lui ont permis de découvrir les expériences locales en matière de production, de développement des zones de culture des orangers, de valorisation des produits agricoles et de développement du tourisme associé à l’agriculture.

La veille, le 11 novembre, la délégation avait visité la zone industrielle de Phu Ha, où elle avait été informée de ses activités, de l’environnement d’investissement, des infrastructures techniques, des secteurs prioritaires et des orientations de développement. Les délégués ont échangé sur l’expérience de Phu Tho en matière de planification, de développement des infrastructures industrielles et d’attraction des investissements, ouvrant ainsi des perspectives de coopération entre les organismes et les entreprises des deux localités.

Le 10 novembre, le vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Phu Tho, Bui Duc Hinh, s’est entretenu avec la délégation de la province de Tuv. Les deux parties ont échangé sur la situation socioéconomique de leurs provinces respectives, les activités de leurs organes élus ainsi que les orientations visant à renforcer leurs relations d’amitié et de coopération.

Bui Duc Hinh a souligné que le Vietnam et la Mongolie entretenaient une amitié traditionnelle de longue date et que l’élévation de leurs relations au rang de partenariat global en 2024 avait ouvert une nouvelle étape de coopération. Selon lui, les deux provinces disposent d’atouts complémentaires : Tuv possède des avantages dans l’élevage, le tourisme, les services et le commerce, tandis que Phu Tho se distingue par son industrie de transformation, son agriculture de production marchande, son tourisme culturel et ses ressources humaines.

Les dirigeants de Phu Tho ont proposé de poursuivre le renforcement des échanges de délégations et le partage d’expériences entre les deux localités, de promouvoir la coopération économique et commerciale ainsi que les liens entre entreprises, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation des produits agricoles. Ils ont également appelé à élargir la coopération dans le tourisme, la culture, l’éducation, la formation, les sciences et technologies ainsi que les échanges entre les populations.

À cette occasion, les deux parties ont signé un mémorandum de coopération amicale, fondé sur les principes d’égalité et d’avantages mutuels, dans la continuité de celui conclu en 2018 entre les anciens Conseils populaires des provinces de Hoa Binh et de Tuv.

Le mémorandum prévoit notamment de renforcer les échanges de délégations, la coopération en matière d’investissement et de commerce, l’application des sciences et technologies à l’agriculture, ainsi que la coopération dans l’éducation, la formation, l’innovation, la transformation numérique, la santé, la culture et le tourisme, etc.

Cette visite a permis à la délégation de Tuv de mieux connaître l’histoire, la culture et les atouts de Phu Tho, tout en favorisant la mise en œuvre des accords conclus et le renforcement de la coopération entre les deux provinces, contribuant ainsi au développement du Partenariat global Vietnam-Mongolie. – VNA