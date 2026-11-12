AN : Mobilisation des capitaux et investissements publics au cœur des débats

Hanoï (VNA) – Lors d’une séance de questions au gouvernement consacrée aux finances, le 12 novembre, dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN), le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a insisté sur la nécessité de garantir l’efficacité des prêts au titre de l’aide publique au développement (APD) et d’éviter la dispersion des investissements.



Le vice-Premier ministre a indiqué que les niveaux de la dette publique, de l’endettement extérieur et de la dette de l’État demeuraient nettement inférieurs aux plafonds fixés par l’AN. Cette situation permet au Vietnam de continuer à mobiliser des financements au titre de l’APD, en complément d’autres sources de capitaux, pour répondre aux besoins de développement économique.



Il a toutefois appelé à une évaluation rigoureuse de l’efficacité de ces financements, le Vietnam ne bénéficiant plus de prêts d’APD à faible coût. Les coûts d’emprunt, les conditions d’exécution des travaux et la sélection des entrepreneurs doivent être examinés avec soin afin de garantir l’efficacité et la sécurité de ces emprunts.



Il a souligné que les financements au titre de l’APD devaient être concentrés sur certains projets présentant une efficacité socio-économique et financière, principalement des projets d’envergure, plutôt que d’être dispersés entre de nombreux projets.



Concernant la mobilisation des ressources par le biais des partenariats public-privé (PPP), notamment dans les infrastructures et les transports, le vice-Premier ministre a indiqué que le Vietnam privilégiait actuellement le modèle dans lequel les entreprises financent la construction des ouvrages, puis perçoivent des redevances auprès des usagers pour récupérer leur investissement. Dans ce cadre, l’État veille à garantir les intérêts des entreprises et à partager avec elles la charge financière des projets.



Il a rappelé que plusieurs projets sous forme de PPP avaient auparavant rencontré des difficultés financières, les entreprises devant assumer seules l’intégralité des investissements. Selon lui, grâce à la participation financière de l’État, la plupart des nouveaux projets évalués présentent désormais une bonne efficacité.



S’agissant du décaissement des investissements publics, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que le gouvernement prenait des mesures énergiques pour atteindre un taux de décaissement de 100 %, ce qui contribuerait à hauteur de 1,7 % supplémentaires à la croissance économique. Il a souligné l’importance de cet objectif pour parvenir à une croissance supérieure à 10 % en 2026.



À l’issue de cette séance, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les progrès réalisés en matière de gestion financière et budgétaire, de recettes de l’État, de décaissement des investissements publics et de soutien aux entreprises.



Il a toutefois relevé plusieurs difficultés persistantes, notamment la lenteur des décaissements, en particulier pour les projets financés par l’APD, les programmes cibles nationaux et les projets majeurs, ainsi que les obstacles à la mise en œuvre des projets sous forme de PPP.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé au gouvernement, au ministère des Finances et aux organismes concernés de poursuivre l’amélioration des réglementations sur les investissements publics, d’accélérer les décaissements et de réaffecter les fonds des projets accusant des retards à ceux présentant de meilleures capacités de décaissement.



Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer la préparation et la mise en œuvre des projets financés par l’APD et les prêts concessionnels, de renforcer la coordination avec les bailleurs de fonds pour lever les obstacles et d’accélérer les décaissements. – VNA