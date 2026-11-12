Le Premier ministre appelle à préserver la stabilité macroéconomique et à mobiliser les ressources pour stimuler la croissance

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le 12 novembre, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de mobiliser au maximum les ressources de l’économie, tout en améliorant la productivité et l’efficacité de la croissance, afin de créer les conditions nécessaires pour atteindre un taux de croissance économique d’au moins 10 % en 2027.

Maîtriser l’inflation et consolider les fondamentaux macroéconomiques

Devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre a affirmé que le contrôle de l’inflation, la stabilité de la monnaie et le renforcement des fondamentaux macroéconomiques constituaient des priorités constantes de l’action gouvernementale, indispensables à une croissance rapide et durable, ainsi qu’à l’amélioration du niveau de vie de la population.

Ces derniers temps, le gouvernement a mis en œuvre de manière coordonnée plusieurs mesures visant à réduire les coûts de production, notamment des allégements, exonérations et reports d’impôts et de taxes, une baisse de 2 % du prix de l’électricité et une réduction de 30 % de l’impôt sur le revenu applicable aux entreprises et aux ménages exerçant une activité commerciale en 2026-2027. Les mesures fiscales devraient entraîner une diminution des recettes budgétaires de 256 700 milliards de dôngs en 2026.

Parallèlement, la politique monétaire a été conduite de manière souple et coordonnée. Au cours des dix premiers mois de 2026, le taux de change interbancaire moyen n’a progressé que de 0,63 % par rapport à la moyenne de 2025, tandis que les taux d’intérêt des prêts accordés aux secteurs productifs et prioritaires ont diminué de 1,5 à 2 %. Grâce à ces mesures, l’inflation moyenne, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a été contenue à 4,57 % sur les dix premiers mois de l’année, malgré la forte hausse des prix mondiaux de l’énergie et des matières premières.

Le gouvernement a également intensifié les investissements publics, attiré les capitaux privés et étrangers et accéléré le règlement des difficultés rencontrées par les entreprises.

À fin septembre, l’investissement total de la société atteignait 3,11 millions de milliards de dôngs, en hausse de 15,1 %. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés sur dix mois s’élevaient à 54,85 milliards de dollars, en progression de 74 %, tandis que les IDE décaissés atteignaient 24,08 milliards de dollars, soit une hausse de 13,1 %. Pour la première fois, le chiffre d’affaires du commerce extérieur a dépassé 1 000 milliards de dollars.

Mobiliser au maximum les ressources pour soutenir la croissance



Pour 2026, le gouvernement vise une croissance supérieure à 10 % et une inflation d’environ 4,5 %. En 2027, l’objectif de croissance économique est également fixé à 10 %, avec une inflation maîtrisée autour de 4,5 %.

Pour atteindre ces objectifs, le volume total des investissements de la société devra représenter environ 36 à 38 % du PIB en 2027, soit 6 à 6,4 millions de milliards de dôngs. Le gouvernement entend mobiliser les ressources budgétaires, les obligations, les prêts d’aide publique au développement (APD), les crédits bancaires ainsi que les investissements des entreprises publiques, privées et étrangères.

Le Premier ministre a également insisté sur l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de l’économie. Les priorités porteront sur l’industrie, l’agriculture et le commerce et les services, parallèlement à des avancées dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Enfin, le gouvernement continuera de consolider les fondamentaux macroéconomiques, de garantir l’approvisionnement en carburants et en électricité et de stabiliser les prix des biens essentiels. Le Premier ministre a réaffirmé que le développement économique devait aller de pair avec le progrès et l’équité sociale, en plaçant l’être humain au centre, afin que tous les citoyens puissent bénéficier des fruits de la croissance. -VNA