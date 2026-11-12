Tourisme

Yen Tu tire parti de son statut de patrimoine mondial pour attirer les touristes

La commune de Yen Tu, située dans la province côtière de Quang Ninh (nord), a accueilli environ 2,2 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 33,8 % sur un an. Cette performance découle des efforts déployés pour promouvoir les valeurs liées à son statut de patrimoine mondial et pour diversifier son offre touristique.

Statue du Bouddha-roi Trân Nhân Tông, symbole de l’harmonie entre spiritualité et engagement dans la société. Photo : VNA
Statue du Bouddha-roi Trân Nhân Tông, symbole de l’harmonie entre spiritualité et engagement dans la société. Photo : VNA

Quang Ninh, 12 novembre (VNA) – La commune de Yen Tu, située dans la province côtière de Quang Ninh (nord), a accueilli environ 2,2 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 33,8 % sur un an. Cette performance découle des efforts déployés pour promouvoir les valeurs liées à son statut de patrimoine mondial et pour diversifier son offre touristique.

Selon le Comité populaire de la commune, ce chiffre représente 95,6 % de l'objectif annuel. Le nombre de visiteurs internationaux a dépassé les 30 900, tandis que près de 326 000 personnes ont séjourné sur place. Les revenus générés par le tourisme sont estimés à plus de 4 400 milliards de dongs (environ 171 millions de dollars).

Le site de Yen Tu fait partie de l'ensemble des monuments et paysages de « Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac », officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025. Cette reconnaissance a renforcé l'attrait du site auprès des visiteurs, tant nationaux qu'étrangers.

La commune a mis en place divers produits touristiques mettant en avant ses richesses culturelles, historiques et spirituelles.

Parallèlement à la promotion du site patrimonial, Yen Tu a organisé des événements culturels, sportifs et touristiques, notamment le festival « Yen Tu – Couleurs automnales méditatives », le marathon du patrimoine de Yen Tu, la course cycliste « Voyage vers la terre du patrimoine » et le programme « Lever de soleil au sommet de la pagode Dong (pagode de Bronze) ».

Ces activités ont permis de diversifier l'offre touristique tout en contribuant à faire connaître la philosophie et l'héritage culturel du roi-moine Tran Nhan Tong, ainsi que ceux de l'école bouddhiste Zen Truc Lam, dans le contexte contemporain.

L'ascension nocturne de la montagne est également devenue de plus en plus populaire auprès des jeunes venus de tout le Vietnam. Les visiteurs entament souvent leur ascension entre 1h00 et 2h00 du matin afin d'atteindre le sommet de Yen Tu à temps pour assister au lever du soleil.

Nguyen Thanh Tung, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Yen Tu, a indiqué que la société par actions « Tung Lam Development » offrirait des billets de téléphérique gratuits aux visiteurs à l'occasion de la Journée de la culture vietnamienne (le 24 novembre). À la mi-novembre, Yen Tu organisera également un concours visant à désigner le meilleur guide touristique pour faire découvrir ce site patrimonial.

Les autorités locales continueront de s'attaquer aux difficultés liées à l'aménagement et aux infrastructures, tout en accélérant la transformation numérique et la réforme administrative. L'objectif est d'accueillir plus de 2,3 millions de visiteurs cette année et de faire progressivement de Yen Tu une zone urbaine patrimoniale « verte », dotée d'une identité culturelle singulière et axée sur une croissance durable.

Au cours des dix derniers mois, la province de Quang Ninh a accueilli plus de 20,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour des recettes touristiques dépassant 61 320 milliards de dongs. Pour cette année, la province vise plus de 23,5 millions de visiteurs, dont 6 millions d'arrivées internationales. - VNA

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#VNHP #Quang Ninh #Yen Tu
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