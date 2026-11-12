Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 12 novembre à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, en visite au Vietnam pour participer à des activités de coopération économique, culturelle et touristique à Da Nang et à Hanoï. Parmi ces activités figure le Festival de Kanagawa, qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2026 au parc Thong Nhat, dans la capitale.

Le dirigeant To Lam s’est réjoui de retrouver le gouverneur Kuroiwa Yuji peu après sa récente visite officielle au Japon, qui comprenait une étape dans la préfecture de Kanagawa. Il a remercié les autorités et les habitants de la préfecture pour leur accueil chaleureux et attentionné, et salué l’engagement et les contributions du gouverneur au renforcement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Le dirigeant vietnamien s’est félicité des résultats de sa visite au Japon, notamment de l’adoption de la Déclaration sur la vision commune Vietnam-Japon. Il a estimé que les engagements pris à cette occasion donneraient un nouvel élan au développement approfondi, substantiel et efficace du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a salué les résultats de la coopération entre la préfecture de Kanagawa et les collectivités locales ainsi que les entreprises vietnamiennes, notamment dans les hautes technologies, les semi-conducteurs, la santé et les soins médicaux, ainsi que les échanges culturels. Fort de la confiance politique, des liens étroits et du potentiel de coopération entre les deux parties, il s’est dit convaincu que leurs relations offriraient de nouvelles perspectives de développement.

Saluant l’ouverture d’un bureau de représentation de la préfecture de Kanagawa à Hanoï, To Lam a souhaité que celui-ci joue pleinement son rôle de passerelle pour promouvoir et concrétiser les orientations de coopération bilatérale. Il a également souhaité plein succès au Festival de Kanagawa à Hanoï, soulignant l’importance de cet événement culturel pour renforcer la compréhension mutuelle, les liens et l’amitié entre les peuples des deux pays.

De son côté, Kuroiwa Yuji s’est dit honoré d’être reçu par le dirigeant vietnamien et l’a remercié pour l’attention accordée à la préfecture de Kanagawa. Il a également exprimé sa gratitude pour la visite du dirigeant To Lam et de la délégation vietnamienne de haut rang dans sa préfecture.

Rappelant que la coopération entre Kanagawa et le Vietnam remonte à 2013, le gouverneur a souligné que l’organisation régulière du Festival de Kanagawa au Vietnam et du Festival du Vietnam à Kanagawa au fil des années avait contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre les populations, favorisant ainsi les résultats de leur coopération actuelle. Il a évoqué à cet égard un proverbe japonais selon lequel "la persévérance fait la force".

Kuroiwa Yuji a réaffirmé l’importance que sa préfecture accorde à ses relations avec le Vietnam et son engagement à approfondir la coopération dans tous les domaines. Il s’est dit convaincu que le bureau de représentation à Hanoï et le Festival de Kanagawa 2026 contribueraient à renforcer les liens, la coopération concrète et les échanges entre les peuples des deux pays.

À cette occasion, le secrétaire général et président To Lam a encouragé le gouverneur à poursuivre la promotion de la coopération entre Kanagawa et les localités vietnamiennes, notamment Hanoï, Da Nang et Hung Yen, dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les populations. -VNA