Vietnam-République de Corée : renforcer la coopération dans l’IA et les semi-conducteurs

Hanoï (VNA) - La première Conférence Vietnam-République de Corée sur l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs (VKAISS 2026), placée sous le thème "ONE VISION – NEW HORIZONS", s’est tenue le 12 novembre à Hanoï. L’événement a réuni plus de 400 délégués, représentant plus de 50 entreprises, des instituts de recherche, des universités et des collectivités des deux pays, dans le but de renforcer la coopération technologique, la formation des ressources humaines et les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Dans son discours, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Trung Tinh, a souligné que la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique définissait les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des percées majeures et des moteurs essentiels du développement rapide et durable, l’IA et les semi-conducteurs figurant parmi les technologies stratégiques prioritaires.



Il a indiqué que le cadre institutionnel et juridique dans ces domaines avait été progressivement renforcé, notamment avec la Loi sur l’industrie des technologies numériques, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, et la Loi sur l’intelligence artificielle, applicable depuis le 1er mars 2026. Selon lui, ces deux secteurs complémentaires jouent un rôle essentiel dans la stratégie d’autonomie technologique nationale.

Le Vietnam entend non seulement attirer des investissements, mais aussi maîtriser progressivement les technologies et s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales. Le vice-ministre a proposé trois axes prioritaires de coopération avec la République de Corée : renforcer la collaboration dans la recherche, la conception et le développement de produits, faire de la formation de ressources humaines hautement qualifiées un pilier à long terme et construire un écosystème d’IA et de semi-conducteurs ouvert, sûr et fiable. Il a appelé les organismes, instituts de recherche et entreprises des deux pays à concrétiser ces orientations par des projets précis.



D’ici à 2030, le Vietnam vise au moins 100 entreprises de conception de puces, une usine de fabrication à petite échelle, dix usines d’assemblage et de test, un chiffre d’affaires annuel supérieur à 25 milliards de dollars et la formation de 50 000 diplômés de l’enseignement supérieur spécialisés dans les semi-conducteurs.

De son côté, Kim Dong-jun, conseiller à l’ambassade de République de Corée au Vietnam, a estimé que l’IA et les semi-conducteurs ouvraient de nouvelles perspectives de coopération dans le développement des industries de haute technologie.

Il a proposé de promouvoir des projets communs de recherche, de développement et de test de puces dédiées à l’IA, de renforcer la formation et les échanges de ressources humaines et d’élargir la coopération dans les infrastructures numériques et les centres de données dédiés à l’IA. Une table ronde réunissant des représentants des deux pays a porté sur les difficultés et les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder au marché des semi-conducteurs, de passer de la conception de puces au développement de produits commerciaux et de rejoindre les chaînes d’approvisionnement internationales.



Dans le cadre de VKAISS 2026, huit accords de coopération ont été signés entre des entreprises, associations et établissements de formation des deux pays, portant sur trois domaines : la mise en relation des entreprises et des chaînes d’approvisionnement, le développement technologique et la formation de ressources humaines.

KAISA et l’Association des semi-conducteurs de Bac Ninh ont convenu de renforcer les liens entre entreprises sud-coréennes et acteurs locaux.

Le groupe FPT a également établi des partenariats avec HANA Micron, Supergate et EdgeAI dans les activités d’assemblage et de test de puces.

Sur le plan technologique, FPT et SKAIChips envisagent de combiner leurs technologies pour développer des solutions associant semi-conducteurs et IA.

Dans le domaine de la formation, FPT Polytechnic a signé des accords de coopération avec l’Université Soongsil et EdgeAI, tandis que l’Académie des technologies des postes et télécommunications a conclu un accord avec l’Institut des ingénieurs en semi-conducteurs (ISE) de la République de Corée.

La conférence a également accueilli des sessions consacrées à la formation des ressources humaines et aux chaînes d’approvisionnement dans les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs, ainsi que près de 100 rencontres d’affaires entre entreprises des deux pays. Une exposition a présenté des produits et solutions dans les domaines de l’IA, de la conception de circuits intégrés, de l’assemblage et du test de puces. -VNA



