Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le matin du 12 novembre à Hanoï la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, en visite officielle au Vietnam à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Accueillant la dirigeante russe et la délégation de haut rang qui l’accompagne, le dirigeant To Lam a souligné l’importance de cette visite pour consolider l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Il a salué l’attachement de la délégation au Vietnam ainsi que la contribution de Valentina Matvienko au renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire.

Évoquant sa visite d’État en Russie en septembre 2026, le dirigeant vietnamien a rappelé les entretiens approfondis avec le président Vladimir Poutine et les rencontres avec plusieurs hauts dirigeants russes, dont Valentina Matvienko. Il a affirmé que le Vietnam suivait attentivement la situation en Russie et se réjouissait des avancées positives de la coopération bilatérale. Il a exprimé son souhait que les deux pays mettent efficacement en œuvre les accords conclus à haut niveau afin d’approfondir leurs relations dans l’intérêt de leurs peuples. À cette occasion, il a adressé ses salutations au président Vladimir Poutine et exprimé le souhait de poursuivre les rencontres avec les dirigeants russes.

Dans le contexte international actuel, les deux pays sont confrontés à des opportunités et à des défis de développement. Le dirigeant vietnamien a ainsi appelé à mieux saisir les possibilités de coopération afin de soutenir leurs objectifs de développement, de renforcer leur autonomie et leur résilience, et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

Il a proposé que le Conseil de la Fédération et l’Assemblée fédérale de Russie poursuivent leur étroite coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam, notamment pour perfectionner le cadre juridique, superviser et promouvoir la mise en œuvre des accords bilatéraux. Il a également souligné l’importance de renforcer les liens entre les collectivités locales, les entreprises et les peuples des deux pays. Il s’est félicité de la signature prévue, dans le cadre de cette visite, d’un programme d’action commun entre les deux organes législatifs, destiné à donner un nouvel élan concret à leur coopération.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Valentina Matvienko s’est réjouie de revenir au Vietnam après neuf ans d’absence et a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Elle a exprimé son admiration pour les réalisations socioéconomiques du pays ainsi que pour son rôle, son statut et son prestige croissants sur la scène internationale. Elle a également transmis au dirigeant To Lam les salutations chaleureuses du président Vladimir Poutine.

Elle a réaffirmé l’attachement de son institution au Vietnam et son soutien au renforcement du Partenariat stratégique global entre les deux pays. Elle s’est déclarée prête à coopérer avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’énergie et du pétrole et du gaz. Elle a par ailleurs plaidé pour un renforcement des échanges dans la culture, l’éducation, le tourisme, la jeunesse et la coopération décentralisée, afin de transmettre l’amitié Vietnam-Russie aux générations futures.

Les deux dirigeants sont convenus de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux et de valoriser le rôle de passerelle de la coopération parlementaire dans les relations bilatérales. Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir des programmes concrets au bénéfice des populations, des collectivités locales et des entreprises des deux pays. -VNA