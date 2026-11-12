La transformation numérique doit être mesurée à l’aune de la satisfaction des citoyens

Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de sa deuxième session, la 16e Assemblée nationale a consacré, le 12 novembre après-midi, une séance de questions au gouvernement aux questions relevant des sciences et des technologies.

La transformation numérique dans les zones reculées, l’économie numérique, les signatures numériques, les demandes de propriété industrielle en attente, les mécanismes d’expérimentation contrôlée et la gestion des risques liés à l’intelligence artificielle (IA) ont notamment été abordés avec le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan.

Lever les obstacles à la transformation numérique

Répondant à une question sur les difficultés rencontrées dans les zones reculées et isolées, le ministre Vu Hai Quan a identifié cinq principaux groupes de difficultés : le manque d’équipements et d’ordinateurs adaptés et harmonisés ; les zones mal couvertes par les réseaux de télécommunications ; la multiplicité et le chevauchement des plateformes logicielles ; le manque de synchronisation et de partage des bases de données ; ainsi que les limites des compétences numériques de certains habitants et cadres au niveau communal.

Il a toutefois souligné que ces difficultés ne devaient pas freiner la transformation numérique. Sur environ 115 millions d’abonnements téléphoniques, 102 millions ont été synchronisés et associés à une identité, contribuant à réduire de plus de 60 % les appels frauduleux ainsi que les messages indésirables. "L’objectif ultime de la transformation numérique est de servir la population, et sa satisfaction en est le principal critère", a-t-il affirmé.

Concernant les zones blanches, le ministre a indiqué que le Fonds des services de télécommunications d’intérêt public soutenait l’installation d’équipements de transmission, l’accès des habitants aux services de télécommunications d’intérêt public, essentiellement gratuits, ainsi que la fourniture de terminaux. Le traitement des zones blanches dans les villages et hameaux concernés est désormais quasiment achevé, le gouvernement en ayant confié la mission à Viettel.

Concernant l’expérimentation de l’Internet par satellite Starlink pendant six mois, si les résultats sont concluants, le ministère proposera au gouvernement de poursuivre le financement de ce service dans les zones particulièrement difficiles d’accès.

S’agissant de l’économie numérique, Vu Hai Quan a indiqué qu’elle figurait parmi les priorités stratégiques et que la Loi sur la transformation numérique lui consacrait un chapitre spécifique. Son ministère soutient les petites et moyennes entreprises dans l’application de la transformation numérique et de l’IA, notamment par des mécanismes de financement et de formation. Le Fonds national pour l’innovation technologique (NATIF) a notamment expérimenté des programmes dans quatre localités : Thai Nguyen, Bac Ninh, Da Nang et Dong Nai.

Le ministre a indiqué que, malgré plus de 30 millions de signatures numériques enregistrées, leur utilisation effective dans les transactions restait limitée. Il a appelé les ministères, secteurs et entreprises à les accepter davantage, en donnant l’exemple au sein du ministère des Sciences et des Technologies et en renforçant la coordination intersectorielle.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan à la séance. Photo: VNA

Face au risque d’un nouvel engorgement des demandes de propriété industrielle, il a indiqué que les priorités consistent à accélérer la transformation numérique des procédures d’enregistrement de la propriété intellectuelle et à renforcer l’interconnexion à l’échelle internationale.

Mesurer la contribution des sciences et technologies à la productivité

Le ministère a élaboré un dispositif de mesure de la contribution des sciences, des technologies et de l’innovation à l’économie, comprenant 46 critères répartis en quatre étapes. À ce jour, 28 critères ont été renseignés. Une évaluation expérimentale est prévue début 2027. Selon le ministre, la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF), estimée à environ 46 %, permet d’envisager un objectif supérieur à 50 % d’ici à 2030.

Concernant les mécanismes d’expérimentation contrôlée (sandbox), le ministre a souligné leur caractère novateur et complexe. Ces mécanismes doivent notamment préciser le contenu, le lieu et la durée des expérimentations, prévoir des exemptions de responsabilité et garantir les droits des participants.

Protéger les élèves contre les risques de dépendance à l’IA

Interrogé sur l’utilisation de l’IA par les élèves, le ministre Vu Hai Quan a indiqué que son ministère avait classé les risques liés à l’IA en trois niveaux et mis en place des mécanismes de sécurité. À titre personnel, il s’est dit favorable à la limitation, voire à l’interdiction de son utilisation par les élèves, notamment aux niveaux scolaires inférieurs, afin d’éviter les abus. Il a toutefois estimé que l’IA pouvait être un excellent outil pour poser des questions lorsque les élèves grandissent.

Le ministère disposait d’un cadre d’évaluation et de classification des risques liés à l’IA. Concernant les deepfakes, la Loi sur l’IA et ses textes d’application définissent les responsabilités des développeurs de plateformes d’IA, des organisations qui les déploient au Vietnam et des utilisateurs. Tout contenu généré par l’IA doit être clairement identifié, sous peine de sanctions pour infraction à la législation vietnamienne.

Soulignant enfin le rôle essentiel de la famille, le ministre a appelé les parents à consacrer davantage de temps à leurs enfants et à renforcer le dialogue familial afin de les aider à se protéger contre les effets négatifs et les risques d’utilisation abusive de l’IA. – VNA