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Nucléaire : les chercheurs vietnamiens auront accès au réacteur russe MBIR

L'accès aux capacités d'expérimentation du réacteur MBIR et la participation à des programmes internationaux représentent une étape déterminante pour l'acquisition de savoir-faire de haut niveau et la maîtrise progressive des technologies nucléaires par le Vietnam.

La centrale nucléaire de Ninh Thuan est située dans la commune de Phuoc Dinh, province de Khanh Hoa. Photo d'illustration: VNA
La centrale nucléaire de Ninh Thuan est située dans la commune de Phuoc Dinh, province de Khanh Hoa. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La Russie facilitera l’accès des scientifiques vietnamiens au réacteur de recherche polyvalent à neutrons rapides MBIR, une installation de pointe à l’échelle mondiale, afin de renforcer les capacités nationales en matière de matériaux, de combustibles et de technologies des réacteurs, a annoncé le directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le Dr Tran Chi Thanh.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts du Vietnam pour développer ses sciences et technologies nucléaires, tout en préparant les ressources humaines qualifiées, les infrastructures techniques et les systèmes de sûreté requis pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. L'accès aux capacités d'expérimentation du réacteur MBIR et la participation à des programmes internationaux représentent une étape déterminante pour l'acquisition de savoir-faire de haut niveau et la maîtrise progressive des technologies nucléaires par le pays.

Selon le Dr Tran Chi Thanh, les programmes de recherche envisagés porteront notamment sur les essais de matériaux de structure et d’équipements soumis à de fortes irradiations, la validation de logiciels de calcul destinés aux évaluations de sûreté, ainsi que l’étude des propriétés et du comportement des combustibles nucléaires et de différents fluides caloporteurs.

Les chercheurs vietnamiens pourront également participer à des travaux sur la transmutation des actinides mineurs et sur les procédés visant à réduire le volume et la radiotoxicité des déchets radioactifs. Ces recherches revêtent une importance particulière pour la conception et l'optimisation des réacteurs nucléaires de nouvelle génération.

D'après les données de la Société d'État russe pour l'énergie atomique (Rosatom), le MBIR est un réacteur de recherche polyvalent à neutrons rapides refroidi au sodium liquide, affichant une puissance thermique de 150 MW. Érigé à Dimitrovgrad au sein de l'Institut de recherche sur les réacteurs atomiques (RIAR), le complexe s'inscrit dans le programme national russe consacré aux technologies de pointe et aux énergies nouvelles, finalisant en 2026 ses derniers ajustements techniques avant sa mise en exploitation.

Une fois opérationnelle, l’installation permettra de mener des recherches expérimentales, de produire des radio-isotopes, de développer des matériaux modifiés et de tester des équipements ainsi que de nouvelles technologies. L’un des objectifs stratégiques du projet est de contribuer au développement de parcs électronucléaires à deux composantes et à la fermeture du cycle du combustible nucléaire. Cette orientation technologique vise à optimiser l’utilisation des réserves d’uranium tout en réduisant l’impact environnemental des déchets radioactifs.

Grâce à la forte densité de ses flux neutroniques et à la diversité de ses paramètres d’irradiation, le MBIR permettra de reproduire au plus près les conditions de fonctionnement des futurs réacteurs. Pour l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam, cette coopération représente une occasion majeure de consolider les fondements scientifiques et technologiques nationaux et de soutenir directement le programme de développement de l’énergie atomique du pays. -VNA

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