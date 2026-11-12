Politique

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matviyenko, a salué, le 12 novembre à Hanoï, les acquis de la coopération multidimensionnelle entre le Vietnam et la Russie, notamment dans les domaines scientifique, éducatif et énergétique. Elle a également participé à distance à l’inauguration de nouvelles installations de production des coentreprises pétrolières des deux pays, illustrant le dynamisme de leur Partenariat stratégique global.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes. Photo: VNA
La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matviyenko, accompagnée d’une délégation de haut rang russe, s'est rendue le 12 novembre après-midi au Centre tropical Vietnam-Russie, à Hanoï. Elle a également participé à distance à la cérémonie d’inauguration de nouvelles installations de production des coentreprises pétrolières vietnamo-russes.

Lors de sa visite au Centre tropical Vietnam-Russie, Valentina Ivanovna Matviyenko a souligné que cet établissement constituait un symbole représentatif de la coopération multidisciplinaire entre les deux pays. Outre ses activités de recherche scientifique, il contribue à la diffusion des connaissances et au renforcement des liens entre les deux peuples.

Elle a souligné l’importance de la promotion et de l’enseignement du russe pour renforcer les échanges culturels et éducatifs. Valentina Ivanovna Matviyenko a indiqué que l’Olympiade de russe, organisée conjointement par les deux pays depuis 2023, était devenue un événement important dans le paysage éducatif vietnamien, avec un nombre de candidats presque doublé chaque année. Cette année, près de 800 élèves et étudiants de dix localités se sont inscrits, dont les 100 meilleurs ont accédé à la finale à Hanoï. Les lauréats peuvent obtenir des bourses du gouvernement russe pour étudier en Russie et participer à un stage de russe d’un mois à Moscou. Elle s’est dite convaincue que ce concours encouragerait davantage de jeunes à poursuivre des études et une carrière en lien avec la Russie.

La responsable russe a également indiqué que plus de 3 000 étudiants et doctorants vietnamiens poursuivaient actuellement leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur russes et que les deux pays comptaient environ 500 accords de coopération dans les domaines scientifique et universitaire.

Elle a estimé que la coopération éducative et les échanges entre les peuples étaient aussi importants que les relations économiques et les investissements, appelant les jeunes générations à perpétuer l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

À cette occasion, Valentina Ivanovna Matviyenko a remis les prix de l’Olympiade de russe aux élèves et étudiants vietnamiens.

Dans l’après-midi du 12 novembre, elle a également participé à une cérémonie organisée par le groupe Zarubezhneft et l’ambassade de Russie au Vietnam, marquant l’inauguration et la mise en service de nouvelles installations de production.

Il s’agit notamment d’une plateforme d’exploitation offshore de la coentreprise Vietsovpetro sur le plateau continental vietnamien et d’une station modernisée de traitement primaire de l’eau de la coentreprise Rusvietpetro, située dans l’Extrême-Nord de la Russie. Ces réalisations concrétisent la coopération entre Zarubezhneft et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam).

Dans son intervention, Valentina Ivanovna Matviyenko a souligné que la coopération russo-vietnamienne reposait sur le respect mutuel, la confiance et un esprit constructif, notamment dans le secteur énergétique, avec un rôle central joué par Zarubezhneft et Petrovietnam.

Elle a rappelé que cette année marquait le 45e anniversaire de la création de Vietsovpetro, qui a posé les bases de la coopération pétrolière et gazière entre les deux pays.

Évoquant les accords conclus en septembre 2026 au Kremlin entre le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, sur l’élargissement de la coopération pétrolière et gazière, elle a estimé que l’inauguration de ces installations constituait une étape concrète dans leur mise en œuvre.

Selon elle, ces deux projets, au Vietnam et en Russie, mobilisent des ingénieurs, des travailleurs du secteur pétrolier et des experts des deux pays. Ce partenariat contribue au développement économique durable, à l’extension des activités communes d’exploitation pétrolière et à la constitution des réserves stratégiques de pétrole du Vietnam.

La coopération entre Petrovietnam et Zarubezhneft demeure ainsi l'un des piliers importants du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. – VNA

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