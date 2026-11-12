Politique

Renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le transport aérien et la logistique

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec Atlas Air Worldwide dans les secteurs du transport aérien de fret, de l’aviation et de la logistique, dans le but de consolider sa position de plateforme régionale de transit de marchandises. Cette orientation a été soulignée lors d’une rencontre, le 12 novembre à Hanoï, entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, et le directeur général du groupe américain, Michael Steen.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et le directeur général du groupe américain, Michael Steen. Photo : baoquocte.vn
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et le directeur général du groupe américain, Michael Steen. Photo : baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a reçu le 12 novembre à Hanoï Michael Steen, directeur général d’Atlas Air Worldwide (États-Unis), en visite de travail au Vietnam.

Dang Hoang Giang a salué cette visite et souligné la position de premier plan d’Atlas Air Worldwide dans le transport aérien de fret, ainsi que sa présence et ses activités au Vietnam depuis plus de 20 ans. Il a apprécié le fait que le groupe considérait le Vietnam comme l’un des principaux points de transit de son réseau mondial, contribuant à renforcer les connexions, à assurer les chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les exportations des produits phares vietnamiens.

Le vice-ministre a réaffirmé que le Vietnam accordait une grande importance au renforcement du partenariat stratégique global avec les États-Unis, dont la coopération économique, commerciale, l’investissement et la connectivité des chaînes d’approvisionnement constituent des piliers importants. Il a salué les contributions des entreprises américaines, dont Atlas Air Worldwide, au développement de la coopération économique bilatérale.

Il a également exprimé ses sincères remerciements au groupe pour son accompagnement et son soutien concret à l’Initiative de recherche des Vietnamiens disparus pendant la guerre (VWAI), contribuant ainsi aux efforts conjoints des deux pays pour remédier aux conséquences de la guerre, renforcer la confiance mutuelle et approfondir les relations bilatérales.

Présentant les orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle période, Dang Hoang Giang a indiqué que le pays s’efforçait d’atteindre une croissance économique élevée et durable, avec pour objectif de devenir un important centre régional de production industrielle et de logistique. Pour répondre à la demande croissante de transport et de connectivité internationale, le gouvernement accélère la mise en œuvre du plan de développement du réseau aéroportuaire, en accordant la priorité à des infrastructures stratégiques telles que les aéroports internationaux de Long Thanh et de Gia Binh, ainsi qu’à l’extension de l’aéroport international de Noi Bai. L’objectif est de faire du Vietnam une plateforme internationale de transit de marchandises et de logistique.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien et le ministère des Affaires étrangères étaient prêts à accompagner les entreprises américaines, dont Atlas Air Worldwide, et à créer des conditions favorables au développement de leurs activités d’investissement et commerciales au Vietnam de manière stable, durable et efficace, notamment dans les secteurs de l’aviation, du transport et de la logistique.

De son côté, Michael Steen s’est dit impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et ses perspectives de croissance, tout en saluant la vision stratégique et les efforts du gouvernement dans le développement des infrastructures aériennes et logistiques ainsi que dans l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement.

Considérant le Vietnam comme l’un des marchés stratégiques importants d’Atlas Air Worldwide en Asie-Pacifique, il a exprimé le souhait de poursuivre le développement à long terme des activités du groupe dans le pays et de renforcer sa coopération avec les autorités et partenaires vietnamiens. Cette coopération contribuerait à accroître les capacités de transport aérien, à améliorer la connectivité des chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam, les États-Unis et les marchés internationaux.

À cette occasion, Dang Hoang Giang a proposé au groupe de continuer à jouer un rôle de passerelle et, avec la communauté des entreprises américaines, de faire entendre une voix positive auprès de l’administration et du Congrès des États-Unis en faveur du renforcement et du développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a également appelé à promouvoir les négociations de l’accord commercial réciproque, équitable et équilibré, afin de parvenir à des résultats harmonieux et mutuellement bénéfiques pour les populations et les entreprises des deux pays.

Le vice-ministre a également invité les dirigeants d’Atlas Air Worldwide à participer activement au Sommet des dirigeants d’entreprises de l’APEC (APEC CEO Summit) et aux différentes activités de l’Année de l’APEC 2027, organisée par le Vietnam. -VNA

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