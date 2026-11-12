Politique

Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Le Vietnam et la Russie entendent approfondir leur coopération parlementaire et renforcer la coordination dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi au développement de leur partenariat stratégique global. Cette volonté a été réaffirmée lors d’un entretien, le 12 novembre à Hanoï, entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, s’est entretenu le 12 novembre à Hanoï avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, en visite officielle au Vietnam.

Le président de l'AN Tran Thanh Man a souligné l’importance politique de cette visite pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs et entre les deux pays. Elle constitue une occasion d'examiner et de promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie, ainsi que des engagements conclus lors de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en septembre 2026.

Concernant la coopération parlementaire, il a proposé de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération entre l’AN du Vietnam et le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, de maintenir les échanges entre leurs dirigeants, commissions et groupes d’amitié parlementaire, et de partager les expériences en matière législative et de supervision.

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Le président de l’AN du Vietnam Tran Thanh Man et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko. Photo: VNA

Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a également proposé que les deux organes législatifs coopèrent activement pour lever les obstacles juridiques et faciliter la coopération économique et commerciale, les investissements, l’énergie et le pétrole et le gaz, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, la culture, les échanges entre les populations ainsi que les liens entre les collectivités locales.

Valentina Matviyenko a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Elle a affirmé que son institution entretenait une affection particulière pour le Vietnam et accordait une grande importance à ses relations avec l’AN du Vietnam. Elle a exprimé son soutien au renforcement des relations entre la Douma d’État et l’AN du Vietnam, ainsi que sa volonté d’élargir sans cesse la coopération interparlementaire, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Les deux dirigeants ont convenu que l’amitié traditionnelle, la confiance, la compréhension, le respect et l’entraide mutuels entre le Vietnam et la Russie, cultivés par plusieurs générations, devaient être préservés et transmis aux générations futures à travers des programmes et des activités d’échanges culturels, éducatifs, touristiques et entre les jeunes.

Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir l’enseignement du russe au Vietnam et du vietnamien en Russie afin de transmettre aux jeunes générations les liens d’attachement entre les deux peuples. Ils ont par ailleurs appelé à faciliter les déplacements, le séjour, les études, le travail et la vie des Vietnamiens en Russie et des Russes au Vietnam, dans des conditions favorables et dans le respect de la législation de chaque pays, contribuant ainsi au développement de chacun et au renforcement des relations bilatérales.

Les deux présidents ont affirmé leur détermination à approfondir la coopération parlementaire, à renforcer la coordination entre les organes spécialisés et à promouvoir l’efficacité des activités des groupes d’amitié parlementaire. Ils ont également souligné la nécessité de perfectionner le cadre juridique, de superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux et d’accompagner les gouvernements, les collectivités locales et les entreprises des deux pays.

Les deux parties ont salué les échanges et la signature de documents de coopération entre les organismes et les collectivités locales des deux pays à l’occasion de cette visite.

Les deux présidents ont convenu que, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, la diplomatie parlementaire et la coordination des actions au sein des forums parlementaires multilatéraux jouaient un rôle particulièrement important dans la promotion du dialogue et le renforcement de la confiance, au service de la coopération et du développement. Ils sont convenus de renforcer les contacts, les consultations et la coordination au sein de l’Union interparlementaire et des autres forums parlementaires multilatéraux auxquels les deux parties participent, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

À cette occasion, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matviyenko, a transmis au président de l’AN, Tran Thanh Man, les salutations et les salutations de son homologue de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, ainsi que son invitation à effectuer une visite en Russie. De son côté, le président de l'AN du Vietnam a adressé ses salutations au président russe Vladimir Poutine, à Viatcheslav Volodine et aux autres dirigeants russes.

À l’issue de l’entretien, Valentina Matviyenko a remis au plus haut législateur vietnamien l’insigne d’honneur du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie "Pour les services rendus au développement du parlementarisme", en reconnaissance de ses efforts pour consolider l’amitié et promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays.

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Les deux dirigeants assistent à la signature de plusieurs documents de coopération. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs documents de coopération, dont le programme d’action commun entre l’AN du Vietnam et le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie pour la période 2026-2029, des accords entre des collectivités locales des deux pays et un accord de coopération entre le Musée d’histoire militaire du Vietnam et le Musée de la Victoire de Moscou. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Tran Thanh Man #AN #Russie #Vietnam
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