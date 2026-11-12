Politique

Le président de l'AN appelle à des résultats concrets après les séances de questions au gouvernement

À la clôture des séances de questions au gouvernement, le 12 novembre, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a demandé au gouvernement et aux ministères de concrétiser leurs engagements par des mesures et des résultats précis, afin que les questions soulevées par les députés débouchent sur des avancées tangibles dans la pratique.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, préside la séance de questions au gouvernement consacrée au deuxième groupe de questions relevant du domaine des sciences et des technologies. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, préside la séance de questions au gouvernement consacrée au deuxième groupe de questions relevant du domaine des sciences et des technologies. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après une journée de travail intense, l’Assemblée nationale (AN) de la 16e législature a achevé, dans l’après-midi du 12 novembre, les séances de questions au gouvernement de sa 2e session.

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a indiqué que 65 députés avaient posé des questions et sept autres étaient intervenus pour apporter des précisions ou engager le débat. Les 43 députés inscrits qui n’avaient pas pu intervenir transmettraient leurs questions au Comité permanent de l’AN, qui les adresserait aux membres du gouvernement pour des réponses écrites. Le Premier ministre Le Minh Hung, les vice-Premiers ministres Nguyen Van Thang et Ho Quoc Dung, ainsi que les ministres de la Construction et de la Sécurité publique ont également participé aux séances de questions.

Le plus haut législateur a souligné que les deux groupes de questions retenus portaient sur des enjeux majeurs ayant une incidence directe sur la stabilité macroéconomique, l’environnement des investissements et des affaires, ainsi que la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources. Ils concernaient également le développement des sciences et des technologies, de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, considérés comme de nouveaux moteurs d’une croissance rapide et durable.

Il a estimé que les débats s’étaient déroulés dans un climat animé, démocratique et constructif, marqué par un sens élevé des responsabilités. Les députés ont posé des questions concises et précises, portant directement sur les difficultés et les insuffisances constatées, tout en demandant des éclaircissements sur leurs causes, les responsabilités engagées, les solutions envisagées et les délais d’exécution. Le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et les ministres ont, pour leur part, fait preuve d’un esprit d’écoute et de responsabilité, apporté des réponses directes et présenté des mesures à mettre en œuvre dans les prochains temps.

Sur la base des questions des députés et des réponses des membres du gouvernement, le Comité permanent de l’AN chargera les organes compétents d’élaborer un projet de résolution précisant les tâches, les délais et les responsabilités, avec des mesures réalisables et efficaces, faciles à mettre en œuvre, à contrôler et à superviser. Ce projet sera soumis aux députés pour avis, puis présenté à l’AN pour examen et adoption à la fin de la session.

Le président de l’AN a demandé au gouvernement, aux ministres et aux responsables des secteurs concernés de tenir pleinement compte des avis des députés et de traduire rapidement leurs engagements en tâches, mesures, échéances et résultats concrets. Il a notamment appelé à lever les obstacles liés aux ressources, à améliorer l’efficacité des investissements publics et l’environnement des affaires, ainsi qu’à accélérer le développement des sciences et des technologies, de l’innovation, de l’IA et de la transformation numérique.

Il a affirmé que l’AN continuerait de suivre et de superviser la mise en œuvre de ces engagements, afin que les questions soulevées lors des interpellations se traduisent par des avancées positives dans la pratique. -VNA

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