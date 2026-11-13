Les produits agricoles de qualité stimulent les échanges entre le Vietnam et le Japon

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 15 % pour atteindre 43,7 milliards de dollars. Ils devraient s'élever à 58 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Le Japon figure parmi les principaux débouchés des produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens. Les deux pays s'emploient à faciliter l'accès de leurs marchés respectifs à une gamme plus large de produits agricoles de qualité.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 15 % pour atteindre 43,7 milliards de dollars. Ils devraient s'élever à 58 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Le volume des échanges a été multiplié par 1,8 au cours de la dernière décennie et pourrait atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2030. Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques vers le Japon sont passées de 3,17 milliards de dollars en 2020 à 4,94 milliards de dollars en 2025. Sur les huit premiers mois de 2026, elles ont atteint 3,38 milliards de dollars, soit une hausse de 3,5 % en glissement annuel.

Les deux parties s'efforcent également de finaliser cette année les procédures d'ouverture du marché aux pomelos vietnamiens et aux raisins japonais.

La hausse des revenus et l'intérêt croissant des consommateurs vietnamiens pour les produits japonais sûrs et de qualité contribuent à dynamiser leur commercialisation dans les chaînes de supermarchés.

Par l'intermédiaire de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), le Japon promeut au Vietnam des produits emblématiques tels que le raisin, le bœuf Wagyu et le saké. Au-delà du développement des exportations, ces initiatives permettent aux consommateurs vietnamiens de mieux connaître l'origine, la qualité et la valeur culturelle de ces produits, contribuant ainsi à poser les bases d'une coopération agricole plus étroite entre les deux pays./.