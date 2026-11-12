Politique

Le Vietnam prêt à contribuer à la construction d’une Francophonie solidaire, dynamique et tournée vers les populations

Le Vietnam entend contribuer à une Francophonie plus solidaire, dynamique et proche des populations, en mettant l’accent sur la paix, la stabilité et la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique. Ces priorités seront portées par le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, lors du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a souligné l’importance de cet événement ainsi que les contributions et les priorités du Vietnam au sein de la Francophonie.

À l’invitation du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, le dirigeant To Lam conduira une délégation vietnamienne de haut niveau à ce sommet, placé sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable". Réunissant 90 États et gouvernements membres, associés et observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cet événement constitue le principal forum de la communauté francophone.

Selon Nguyen Manh Cuong, cette participation réaffirme l’importance que le Vietnam accorde constamment à la Francophonie. Elle témoigne également de sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sur une intégration internationale proactive et active, conformément à l’esprit du 14e Congrès du Parti.

Le Vietnam souhaite promouvoir le dialogue, renforcer la solidarité et élargir la coopération entre les membres au service du développement. Le dirigeant To Lam devrait notamment participer aux différentes séances de travail, présenter les positions du Vietnam sur les grandes questions auxquelles la Francophonie est confrontée et prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture de FrancoTech, consacrée à la promotion de la coopération économique, scientifique et technologique ainsi que de l’innovation entre les membres de la Francophonie.

La tenue du Sommet au Cambodge revêt également une signification particulière. Elle témoigne du soutien du Vietnam au pays hôte et offre l’occasion de renforcer la confiance politique, la coordination dans les forums régionaux et internationaux ainsi que les relations de bon voisinage et d’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien devrait également rencontrer plusieurs responsables de pays francophones, notamment africains, afin de promouvoir une coopération bilatérale concrète et efficace.

Le vice-ministre a rappelé que le Vietnam, membre actif et responsable de la Francophonie, avait notamment contribué à élargir la coopération de cette communauté aux domaines économique et social lors du 7e Sommet organisé à Hanoï en 1997, le premier en Asie. Depuis, le pays joue un rôle de passerelle en Asie-Pacifique, notamment dans l’éducation, la formation, la recherche et le développement des ressources humaines. Hanoï accueille le Bureau régional Asie-Pacifique de l’OIF et Hô Chi Minh-Ville le Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP).

Pour le Sommet de cette année, le Vietnam entend privilégier deux orientations. Premièrement, promouvoir, avec les autres membres, la paix, la stabilité, le dialogue, le renforcement de la confiance et le règlement pacifique des différends et des conflits, sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux des relations internationales. Deuxièmement, mieux articuler la coopération francophone avec les besoins de développement des membres : au-delà des domaines traditionnels que sont la langue, la culture et l’éducation, élargir la coopération à l’économie, aux sciences, aux technologies, à l’innovation et au développement des ressources humaines.

Le 20e Sommet de la Francophonie sera l’occasion pour le dirigeant To Lam de partager la position du Vietnam sur le lien étroit entre paix et développement.

Ayant traversé des guerres et engagé des efforts pour son développement, le Vietnam mesure pleinement la valeur de la paix. La paix et la stabilité sont des conditions préalables au développement, tandis qu’un développement durable et inclusif, bénéficiant à tous, constitue le fondement d’une paix durable.

Le Vietnam espère que le Sommet donnera un nouvel élan à la Francophonie, définira des priorités de coopération concrètes et renforcera les liens entre les membres d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’autres régions.

Le Vietnam est prêt à œuvrer avec les autres membres à la construction d’une Francophonie solidaire, dynamique et tournée vers les populations, où la diversité constitue un atout pour la coopération et le développement. -VNA

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