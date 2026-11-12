Vers une diplomatie parlementaire de l’ASEAN plus proactive, concrète et efficace

Manille (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, conduira une délégation de haut rang à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), qui se tiendra les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh, a souligné que la présidence philippine de l’ASEAN et de l’AIPA en 2026 constituait une occasion importante de renforcer les liens entre la coopération intergouvernementale et interparlementaire, afin de consolider la capacité de l’ASEAN à faire face aux défis régionaux et internationaux.

Placée sous le thème "Des parlements pour une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations", l’AIPA-47 met l’accent sur trois grandes orientations. La première consiste à promouvoir le rôle des parlements dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la confiance dans la région, notamment à travers le dialogue, le partage d’expériences législatives et le respect du droit international. Les enjeux de cybersécurité, de criminalité transnationale, de lutte contre la drogue et de désinformation figurent également parmi les domaines de coopération.

La deuxième orientation vise à rapprocher la diplomatie parlementaire des objectifs de développement et d’intégration économique de l’ASEAN. Les parlements contribuent à perfectionner les cadres juridiques, à superviser l’application des politiques et à créer un environnement favorable au commerce, à l’investissement, à l’innovation, à la transformation numérique et au développement durable.

La troisième met l’accent sur l’inclusion et le bien-être des populations, notamment par la promotion de la participation des femmes et des jeunes et la protection des groupes vulnérables.

Selon l’ambassadeur, le rôle des parlements devient d’autant plus important que l’ASEAN entre dans la phase de mise en œuvre de sa Vision communautaire 2045. Il importe ainsi de traduire les engagements régionaux en politiques et en législations nationales, tout en veillant à leur application effective.

S’agissant des relations parlementaires entre le Vietnam et les Philippines, Lai Thai Binh a relevé le renforcement des échanges entre dirigeants et parlementaires, notamment grâce à la création, en 2022, du Groupe d’amitié parlementaire Philippines-Vietnam.

Les deux pays ont également renforcé leurs échanges d’expériences dans les domaines de l’élaboration des lois, du contrôle de leur application et de la formulation des politiques, notamment en matière de développement socio-économique, de formation des ressources humaines, de sécurité alimentaire, d’agriculture, d’économie maritime, de transformation numérique et de lutte contre le changement climatique.

Les deux pays renforcent leur coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment de l’AIPA, en échangeant leurs points de vue et en soutenant les initiatives conformes aux intérêts communs de l’ASEAN. Cette coopération contribue à consolider la solidarité, à renforcer le rôle central de l’ASEAN et à promouvoir la construction de la Communauté de l’ASEAN. Elle prend une importance particulière dans le contexte régional actuel, qui exige davantage de dialogue, de confiance et de convergence entre les pays membres.

À travers leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’AIPA, le Vietnam et les Philippines contribuent non seulement au renforcement des relations entre leurs organes législatifs, mais aussi à la mise en place d’une diplomatie parlementaire de l’ASEAN plus proactive, concrète et efficace, étroitement liée au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Selon l'ambassadeur, la coopération parlementaire entre le Vietnam et les Philippines devrait se renforcer à la suite de l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique renforcé.

Les deux pays entendent intensifier les échanges entre leurs organes législatifs, partager leurs expériences en matière de législation et de supervision, et perfectionner le cadre juridique afin de faciliter la mise en œuvre des accords bilatéraux. La coopération portera notamment sur l’économie maritime, la sécurité maritime et alimentaire, le commerce, l’investissement, les sciences et les technologies, ainsi que la transformation numérique.

Les deux parlements devraient également promouvoir le dialogue et la confiance pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité maritime en Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Au sein de l’AIPA et d’autres forums interparlementaires, les deux pays poursuivront leur coordination en faveur de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, ainsi que de la mise en œuvre de sa Vision communautaire 2045.-VNA