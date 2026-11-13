Politique

Deuxième session de la 16e législature : bâtir une société disciplinée, civilisée et prospère

Les députés examinent notamment le Programme cible national de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité pour la période 2026-2035, qui vise à renforcer la sécurité et l’ordre publics et à bâtir une société disciplinée, civilisée et prospère.

Panorama de la session de la 16e législature. Photo : VNA
Panorama de la session de la 16e législature. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Conformément à l’ordre du jour de la deuxième session de la 16e législature, l’Assemblée nationale procédera, le 13 novembre, au vote et à l’adoption de plusieurs lois et résolutions.

Parmi les textes soumis au vote figurent notamment ceux portant modification de plusieurs lois dans les domaines de la métrologie, des valeurs mobilières, du commerce, de la concurrence, de la gestion du commerce extérieur et de la protection des droits des consommateurs.

En séance plénière, les députés examineront les projets de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la comptabilité et de la Loi sur l’audit indépendant, ainsi que le projet de loi sur les services postaux (révisée). Ils débattront également des modalités de traitement fiscal applicables aux entreprises chargées de projets BOT dans le secteur de l’électricité bénéficiant de garanties et d’engagements du gouvernement en matière fiscale ; de la politique d’investissement dans le Programme cible national de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité pour la période 2026-2035 ; ainsi que de l’ajustement des limites administratives entre la ville de Hanoï et la province de Phu Tho.

Après avoir entendu la présentation de la proposition et du rapport de vérification concernant le règlement des difficultés rencontrées par la société à responsabilité limitée Hung Nghiep Formosa Ha Tinh, l’Assemblée nationale débattra de cette question en séance plénière.

vnanet_potal-don-luc-hoan-thanh-duong-ho-chi-minh-doan-cho-chu-nga-ba-trung-son-8894030.jpg
La route Hô Chi Minh, tronçon Cho Chu – carrefour de Trung Son. Photo : VNA

Le 13 novembre, les députés mèneront des discussions en groupes sur le projet de Code maritime et des voies navigables intérieures du Vietnam (révisé), ainsi que sur le projet de loi relative aux transactions de marchandises dérivées.

Au cours de cette journée de travail, l’Assemblée nationale examinera et statuera également sur des questions relatives au personnel.

L’objectif général du Programme cible national de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité pour la période 2026-2035 est de mobiliser la force conjuguée de l’ensemble du système politique et de la société dans la prévention et la lutte contre la drogue et la criminalité, en plaçant la population au centre de l’action et en faisant des communes le socle de sa mise en œuvre.

Le programme prévoit également de renforcer l’application des sciences et des technologies, d’investir dans les équipements et de mettre en œuvre de manière coordonnée des solutions visant à améliorer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la drogue et la criminalité. Il privilégie la prévention, en agissant de manière proactive le plus tôt possible, à distance et dès la base, afin de réduire durablement la criminalité, de diminuer l’offre et la demande de drogues ainsi que leurs effets néfastes. Il contribuera ainsi à garantir la sécurité et l’ordre publics et à bâtir une société disciplinée, sûre, civilisée, harmonieuse et développée.

Le programme définit six groupes de solutions : élaborer et perfectionner les mécanismes, les politiques et le cadre juridique ; mobiliser les ressources et mettre en place des mécanismes permettant leur mobilisation, leur affectation et leur répartition ; assurer le fonctionnement efficace de l’appareil organisationnel ; renforcer les inspections, les contrôles et la supervision ; intensifier la communication et la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la criminalité ; et promouvoir l’application des sciences et des technologies ainsi que l’élargissement de la coopération internationale.

À l’horizon 2030, le programme fixe plusieurs objectifs concrets. Il prévoit notamment de réduire chaque année le nombre de personnes dépendantes aux stupéfiants et de consommateurs illicites de drogues, et de faire en sorte qu’au moins 50 % des communes, quartiers et zones spéciales du pays soient exempts de drogue.

Il vise également à détecter et démanteler 100 % des lieux et points de vente de drogue complexes, des sites présentant des risques ainsi que des points de vente au détail de stupéfiants, et à éradiquer 100 % des superficies consacrées à la culture illicite de plantes contenant des substances stupéfiantes.

Chaque année, le nombre d’affaires liées à la drogue détectées et donnant lieu à des arrestations dans les zones frontalières terrestres, sur les voies maritimes et aériennes ainsi que dans le secteur de la livraison express devra augmenter de plus de 3 %. Le nombre d’affaires de trafic de drogue organisé à l’échelle transnationale détectées et donnant lieu à des arrestations devra également progresser de plus de 3 %, tandis que celui des affaires liées à la drogue impliquant l’utilisation du cyberespace devra augmenter de plus de 5 %.

À l’horizon 2035, le programme ambitionne de doter 100 % des principaux organes de presse de rubriques ou de pages spécialisées dans la prévention et la lutte contre la criminalité, et de maintenir la mise à disposition de contenus de sensibilisation à cette fin dans l’ensemble des collectivités locales.

Plus de 95 % de la population devra avoir accès aux informations et aux actions de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la criminalité. Le programme vise également à assurer la sensibilisation et l’éducation au droit et à la prévention de la criminalité auprès de 100 % des élèves et de 90 % des étudiants.

Des mesures préventives renforcées devront permettre de réduire durablement la criminalité, avec pour objectif une baisse annuelle de plus de 10 % du nombre d’infractions portant atteinte à l’ordre social.

L’Assemblée nationale suspendra ses travaux du 14 au 19 novembre 2026 afin de permettre aux organes de l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux organismes concernés d’étudier les avis recueillis, de réviser et de finaliser les projets de loi et de résolution.- VNA

source
#Kỳ họp thứ Hai #Quốc hội khóa XVI #AN #société disciplinée #civilisée et prospère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Voir plus

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le 28 juillet 1995, le Vietnam n’a cessé de considérer l’Association comme une priorité de sa politique étrangère et de participer activement à l’ensemble de ses piliers et domaines de coopération. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN unie et résiliente

Prévu à Manille du 14 au 17 novembre, le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter les positions et propositions du Vietnam concernant les priorités de développement de l’ASEAN, le renforcement de sa solidarité et de sa capacité de résilience, ainsi que l’approfondissement de ses relations avec ses partenaires.

Démonstration collective d’arts martiaux en formation exécutée par les forces spéciales. Photo : VNA

Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.

L'ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh. Photo: VNA

Vers une diplomatie parlementaire de l’ASEAN plus proactive, concrète et efficace

À l’approche de la 47e Assemblée générale de l’AIPA, prévue les 17 et 18 novembre aux Philippines, l’ambassadeur du Vietnam à Manille, Lai Thai Binh, souligne les priorités de la diplomatie parlementaire philippine en 2026 ainsi que les perspectives de coopération entre les organes législatifs des deux pays, au service d’une ASEAN plus solidaire, pacifique et prospère.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

Le Vietnam prêt à contribuer à la construction d’une Francophonie solidaire, dynamique et tournée vers les populations

Le Vietnam entend contribuer à une Francophonie plus solidaire, dynamique et proche des populations, en mettant l’accent sur la paix, la stabilité et la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique. Ces priorités seront portées par le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, lors du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Le Vietnam et la Russie entendent approfondir leur coopération parlementaire et renforcer la coordination dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi au développement de leur partenariat stratégique global. Cette volonté a été réaffirmée lors d’un entretien, le 12 novembre à Hanoï, entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et le directeur général du groupe américain, Michael Steen. Photo : baoquocte.vn

Renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le transport aérien et la logistique

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec Atlas Air Worldwide dans les secteurs du transport aérien de fret, de l’aviation et de la logistique, dans le but de consolider sa position de plateforme régionale de transit de marchandises. Cette orientation a été soulignée lors d’une rencontre, le 12 novembre à Hanoï, entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, et le directeur général du groupe américain, Michael Steen.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes. Photo: VNA

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matviyenko, a salué, le 12 novembre à Hanoï, les acquis de la coopération multidimensionnelle entre le Vietnam et la Russie, notamment dans les domaines scientifique, éducatif et énergétique. Elle a également participé à distance à l’inauguration de nouvelles installations de production des coentreprises pétrolières des deux pays, illustrant le dynamisme de leur Partenariat stratégique global.

Le Premier ministre Le Minh Hung a répondu, dans l’après-midi du 12 novembre, aux questions des députés. Photo: VNA

Le Premier ministre répond aux questions des députés sur la mobilisation des capitaux et l’efficacité des investissements

Lors de la séance de questions au gouvernement, le 12 novembre à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Le Minh Hung a présenté les mesures visant à diversifier les sources de financement, à améliorer l’efficacité des investissements publics, à accélérer les investissements dans les sciences et les technologies et à soutenir le développement du delta du Mékong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa

Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, le 12 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à approfondir la coopération entre Kanagawa et les localités vietnamiennes, notamment dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les populations.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Lors de sa rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, le 12 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à renforcer la coopération bilatérale et à concrétiser efficacement les accords conclus à haut niveau, notamment à travers la coopération parlementaire.

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Luong Hoang Thai (droite) et le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Eduardo Antonio Ramirez Castro. Photo: Bnews/VNA

Le Vietnam et le Venezuela accélèrent les préparatifs de la 4e session de leur Comité intergouvernemental

Le Vietnam et le Venezuela entendent relancer et élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, à l’approche du 20e anniversaire de l’établissement de leur Partenariat global en 2027. Lors d’un entretien tenu le 11 novembre à Hanoï, les deux parties ont notamment discuté des préparatifs de la 4e session du Comité intergouvernemental, prévue à Caracas, et des priorités de coopération pour la période 2026-2030.

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à concrétiser les accords Vietnam-Russie en programmes de coopération efficaces

Lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, le 12 novembre à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné la nécessité de traduire les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux pays en programmes et projets de coopération concrets et efficaces.

Le ministère des Finances. Ngo Van Tuan. Photo: VNA

Environ 5.000 milliards de dôngs prévus pour le Fonds national du logement

En réponse aux questions des députés sur la création du fonds, le ministre Ngo Van Tuan a indiqué que son ministère avait travaillé avec celui de la Construction à l'élaboration d'un projet prévoyant une dotation initiale de 5 000 milliards de dôngs, inscrite dans le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Le président de l’AN du Vietnam participera à la 47e Assemblée générale de l’AIPA aux Philippines

Selon un communiqué de presse rendu public le 12 novembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47) qui aura lieu les 17 et 18 novembre à Manille, aux Philippines.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie. Photo : OIF/CVN

Près de 30 ans après Hanoï, la Francophonie retrouve l’Asie

À l’occasion du XXe Sommet à Phnom Penh, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, rappelle que la Francophonie moderne est née à Hanoï en 1997. Elle salue l’engagement du Vietnam et compte sur lui pour faire entendre la voix de l’Asie. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient à vous présenter cet article.