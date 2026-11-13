Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.