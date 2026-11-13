Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Les forces spéciales exécutent une démonstration collective intitulée « Drapeaux de bataille ». Photo : VNA
Les forces spéciales exécutent une démonstration collective intitulée « Drapeaux de bataille ». Photo : VNA
Démonstration collective d’arts martiaux. Photo : VNA
Démonstration collective d’arts martiaux. Photo : VNA
Prestation artistique collective des forces spéciales. Photo : VNA
Prestation artistique collective des forces spéciales. Photo : VNA
Les éléments des forces spéciales à l’issue de la séance d’entraînement et d’inspection. Photo : VNA
Les éléments des forces spéciales à l’issue de la séance d’entraînement et d’inspection. Photo : VNA
Numéro d’ensemble artistique exécuté par les forces spéciales. Photo : VNA
Numéro d’ensemble artistique exécuté par les forces spéciales. Photo : VNA
Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité d’organisation de l’exposition, remet des présents aux forces spéciales à l’issue de l’inspection. Photo : VNA
Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité d’organisation de l’exposition, remet des présents aux forces spéciales à l’issue de l’inspection. Photo : VNA
Démonstration de techniques de combat et d’arts martiaux par les forces spéciales. Photo : VNA
Démonstration de techniques de combat et d’arts martiaux par les forces spéciales. Photo : VNA
Numéro d’ensemble artistique exécuté par les forces spéciales. Photo : VNA
Numéro d’ensemble artistique exécuté par les forces spéciales. Photo : VNA
Démonstration collective d’arts martiaux en formation. Photo : VNA
Démonstration collective d’arts martiaux en formation. Photo : VNA
Entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026. Photo : VNA
Entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026. Photo : VNA
Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité d’organisation de l’exposition, félicite et encourage les forces spéciales à l’issue de l’inspection. Photo : VNA
Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité d’organisation de l’exposition, félicite et encourage les forces spéciales à l’issue de l’inspection. Photo : VNA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.

Suivez VietnamPlus
#forces spéciales #Exposition internationale de défense

Sur le même sujet