L’ambassadeur des Philippines attend des contributions du Vietnam aux sommets de l’ASEAN et de l’AIPA





Manille (VNA) – À l’approche du 49e Sommet de l’ASEAN et de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), qui se tiendront à Manille, l’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a salué le soutien actif du Vietnam et exprimé son attente de voir le pays contribuer de manière constructive aux discussions sur les grandes questions régionales, notamment l’intégration économique, la sécurité énergétique, la cybersécurité et la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA).



Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la participation du Premier ministre Le Minh Hung au 49e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, du 14 au 17 novembre, ainsi que de celle du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à l’AIPA-47, les 17 et 18 novembre, le diplomate a indiqué que les Philippines avaient défini trois priorités pour leur présidence de l’ASEAN en 2026 : la paix et la sécurité, un corridor de prospérité et l’autonomisation des populations.



Selon lui, ces priorités ont été concrétisées à travers plusieurs initiatives et activités de coopération. Dans le domaine économique, les pays membres devraient signer officiellement, lors du prochain sommet, l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), qui constituera un cadre important pour promouvoir le développement de l’économie numérique dans la région.



En matière de paix et de sécurité, deux initiatives philippines, à savoir la création d’un forum des garde-côtes et la mise en place d’un Centre maritime de l’ASEAN, ont reçu le soutien des dirigeants de l’organisation. Elles contribueront à renforcer la coordination et la coopération régionales dans le domaine de la sécurité maritime.



S’agissant de l’autonomisation des populations, les pays membres ont discuté des modalités de coordination pour apporter leur soutien aux citoyens de l’ASEAN affectés par les crises qui sévissent dans différentes régions du monde. Les Philippines espèrent que ces propositions seront officialisées lors du 49e Sommet de l’ASEAN à Manille.



Évoquant le rôle de l’organisation régionale, l’ambassadeur a souligné que la tenue à Manille du Sommet de l’Asie de l’Est, du Sommet ASEAN+3 ainsi que des sommets entre l’ASEAN et l’Australie, l’Inde, la Chine, la République de Corée et le Japon témoignait de la place de l’ASEAN en tant que plateforme privilégiée de dialogue régional. La présence des dirigeants à ces rencontres illustre également la capacité de l’organisation à rapprocher des pays aux réalités politiques, économiques et socioculturelles différentes. Le diplomate a par ailleurs indiqué que le président américain devrait participer à ces réunions, ce qui témoigne de l’importance accordée à l’ASEAN par les dirigeants mondiaux.



Concernant la participation du Vietnam au 49e Sommet de l’ASEAN, Francisco Noel R. Fernandez III a exprimé sa gratitude pour le soutien actif du gouvernement vietnamien aux Philippines. Ce soutien s’est notamment manifesté par la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, début juin 2026, ainsi que par la participation du Premier ministre Le Minh Hung au 48e Sommet de l’ASEAN, tenu à Cebu en mai 2026.



L’ambassadeur a dit espérer que le Premier ministre Le Minh Hung continuerait de prendre une part active aux différentes réunions, en particulier aux dialogues entre l’ASEAN et ses partenaires. Il s’est dit convaincu que le Vietnam apporterait des contributions constructives aux échanges avec les dirigeants de l’Australie, de l’Inde, de la Chine, de la République de Corée et du Japon.



Selon lui, chaque pays membre de l’ASEAN possède ses propres caractéristiques et conditions politiques, économiques et socioculturelles. Les points de vue exprimés par chacun des dirigeants permettent ainsi d'enrichir les débats et de mieux prendre en compte la diversité des perspectives au sein de l'organisation. Les Philippines attendent tout particulièrement du Vietnam qu'il partage ses points de vue sur l'intégration économique régionale et contribue aux discussions sur la sécurité énergétique, qui constitue aujourd'hui un enjeu urgent pour la région.



S’agissant de l’AIPA-47, le diplomate a indiqué que les priorités de l’Assemblée nationale des Philippines en tant que pays hôte s’inscrivaient dans le prolongement de celles de la présidence philippine de l’ASEAN en 2026. Elles portent notamment sur la diplomatie préventive, la promotion de la paix et de la sécurité, le renforcement de l’intégration économique et la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants de l’ASEAN à Cebu en matière de coopération maritime.



Dans ce cadre, les Philippines ont invité le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, à conduire les débats sur quatre thèmes : le rôle des institutions parlementaires dans la prévention et la gestion des défis liés à la sécurité des réseaux de connectivité ; la contribution des parlements à la promotion d’une croissance inclusive ; leur rôle dans le renforcement des échanges et de la participation des populations ; ainsi que leur contribution à la création de conditions favorables à la participation des femmes à la direction et à la gouvernance de l’IA.



L’ambassadeur a estimé que le Vietnam disposait d’une expérience précieuse dans ces domaines, notamment en matière de sécurité numérique, de gouvernance de l’IA et de rapprochement entre les peuples. Le pays s’appuie en effet sur trois piliers de son action extérieure : les relations extérieures du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire. Il a également souligné que le Vietnam continuait d’enregistrer une croissance économique remarquable, alors que les conflits affectent la croissance de nombreux pays. Les Philippines espèrent donc que les interventions du président de l’Assemblée nationale vietnamienne enrichiront les débats de l’AIPA et contribueront à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, ainsi qu’au renforcement du rôle des organes législatifs dans la coopération régionale.



Face aux évolutions complexes de la situation internationale et régionale, Francisco Noel R. Fernandez III a souligné que l’ASEAN devait continuer à jouer son rôle de plateforme de dialogue neutre, sans prendre parti pour aucun camp, permettant aux différentes parties d’échanger sur des questions d’intérêt commun, y compris les sujets sensibles liés à l’économie mondiale et à la sécurité.



Le Sommet de l’Asie de l’Est, créé à l’initiative de l’ASEAN, constitue à cet égard un cadre important de discussion sur les défis économiques et sécuritaires. Dans un contexte de concurrence technologique entre les grandes puissances, les pays de l’ASEAN ne choisissent pas une ou plusieurs voies de développement en se rangeant du côté d'une partie, mais recherchent les solutions les mieux adaptées aux intérêts de la région.



Selon le diplomate, le principe du consensus et le respect des différences constituent les fondements de la cohésion de l’ASEAN. Les pays membres peuvent suivre des voies de développement différentes, mais doivent partager leurs expériences afin de progresser ensemble. Il s’est dit convaincu que Singapour, qui succédera aux Philippines à la présidence de l’ASEAN, continuera à veiller à ce que l’organisation joue un rôle concret dans le rapprochement et la mise en relation des pays de la région.



Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné que la sécurité énergétique constituait un facteur essentiel du renforcement de la résilience de l’ASEAN. Inscrite à l’ordre du jour du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, cette question sera de nouveau examinée lors de la séance plénière du 49e Sommet à Manille.



Les pays membres reconnaissent que la coopération leur permettra de mieux faire face aux incertitudes de l’approvisionnement énergétique mondial, notamment grâce aux projets d’interconnexion des réseaux électriques et de partage des réserves énergétiques. Compte tenu de la diversité de leurs ressources et de leurs capacités – certains disposant de réserves énergétiques, d’autres d’industries de raffinage du pétrole, tandis que certains sont importateurs nets ou exportateurs de combustibles –, la coopération régionale sera bénéfique à tous, y compris au Vietnam.



À l’horizon 2045, l’ambassadeur espère que les trois piliers de la Communauté de l’ASEAN seront solidement consolidés : des populations autonomisées et bénéficiant des fruits de la croissance ; une région pacifique et stable ; et une identité de l’ASEAN qui continue de rayonner grâce à la valorisation de ses richesses culturelles et artistiques. La promotion d’un développement inclusif, permettant à toutes les populations de la région de bénéficier des progrès accomplis, constitue, selon lui, la spécificité et la valeur propre de l’ASEAN.- VNA

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