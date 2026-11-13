Politique

Le Vietnam entend renforcer son rôle au sein d’une Francophonie plus dynamique et solidaire

À l’occasion du 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, le Vietnam réaffirme son engagement actif en faveur du renforcement de la coopération multilatérale et de la construction d’une Francophonie dynamique, solidaire et plus influente sur la scène internationale.

L’ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Minh Vu. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Minh Vu. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - À l’occasion de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, l’ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Minh Vu, a souligné le rôle actif et les contributions du Vietnam à la construction d’une Francophonie dynamique, solidaire et plus influente sur la scène internationale.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur a rappelé que, depuis son adhésion en 1979 à l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a précédé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Vietnam avait toujours pris une part active aux activités de la Francophonie et proposé des initiatives destinées à renforcer la coopération entre ses membres. Il a notamment mis en avant la contribution historique du Vietnam avec l’organisation, à Hanoï, du 7e Sommet de la Francophonie, en novembre 1997. Premier sommet organisé dans la région Asie-Pacifique, cet événement avait marqué un tournant en élargissant le champ de la coopération francophone, jusque-là essentiellement culturel, aux domaines politique et économique.

La participation du dirigeant To Lam au sommet, après sa visite d’État au Cambodge en février 2026, témoigne, selon l’ambassadeur, de l’engagement du Vietnam au plus haut niveau en faveur du développement de la Francophonie et de son soutien aux efforts du Cambodge pour accueillir cet événement. Le dirigeant vietnamien devrait notamment échanger sur les orientations de coopération entre les membres et le renforcement des partenariats public-privé, notamment à travers le forum économique francophone FrancoTech.

L’ambassadeur a également mis en avant les perspectives de coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la culture et du tourisme. L’événement FrancoTech 2026 s’articulera autour de sept thèmes majeurs : l’intelligence artificielle, le gouvernement numérique, les technologies financières, les technologies agricoles, les technologies éducatives, les femmes dans l’innovation et le tourisme culturel. Il offrira au Vietnam une précieuse occasion de partager ses nouvelles orientations de coopération dans les domaines des sciences et technologies et de la transformation numérique, ainsi que de proposer des solutions concrètes favorisant les liens entre les pouvoirs publics, les chercheurs et les entreprises au sein de la Francophonie, notamment avec le Cambodge.

À cette occasion, le Vietnam disposera d’un pavillon national présentant ses produits technologiques. Des entreprises vietnamiennes implantées au Cambodge, telles que Metfone, Vietnam Airlines, BIDC et MB, participeront également activement au forum. Un mémorandum d’entente visant à promouvoir les liens en matière d’innovation entre ces entreprises et les organismes publics et instituts de recherche cambodgiens devrait également être signé.

Avec quelque 100 000 visiteurs attendus, l’événement contribuera à favoriser une meilleure connaissance des cultures, des pays et des peuples du Vietnam, du Cambodge et des autres membres de la Francophonie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de promotion et de développement touristiques.

Dans le domaine économique, Nguyen Minh Vu a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays et les autres membres de la Francophonie, notamment dans l’agriculture, l’économie numérique, les énergies renouvelables, le tourisme durable, l'innovation. Il a estimé que le Vietnam et le Cambodge pourraient développer des projets de coopération Sud-Sud et triangulaire avec les pays francophones d’Afrique, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté.

Il a également évoqué les possibilités de valoriser la complémentarité des chaînes d’approvisionnement agricoles des deux pays et de développer des circuits touristiques communs reliant les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO au complexe d’Angkor.

Sur le plan éducatif, l’ambassadeur a rappelé les acquis de la coopération francophone entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, notamment à travers le projet VALOFRASE. Fort de son expérience dans le développement de l’enseignement du français, la mise en place de programmes bilingues et la formation des enseignants de français, ainsi que dans sa coopération avec l’AUF et les organisations francophones, le Vietnam est prêt à partager son expérience avec le Cambodge et à promouvoir des activités concrètes, notamment les échanges d’élèves, d’étudiants et d’enseignants, les formations conjointes, les partenariats entre universités et établissements de recherche, ainsi que l’organisation de séminaires et la mise en œuvre de projets de recherche communs.

Le Vietnam et le Cambodge, en tant que membres actifs et responsables, peuvent renforcer leur coopération bilatérale et avec des pays tiers afin de contribuer au développement de la Francophonie. Grâce à leur position stratégique en Asie-Pacifique, le Vietnam, le Laos et le Cambodge peuvent aider les pays francophones à élargir leur coopération et à trouver de nouveaux moteurs de développement, tout en favorisant les liens entre l’OIF et l’ASEAN. Ils peuvent également servir de porte d’entrée aux entreprises francophones vers les marchés de l’ASEAN et de l’Asie de l’Est grâce aux accords de libre-échange.

Selon l’ambassadeur, la participation du Vietnam au sommet s’inscrit ainsi dans une démarche de solidarité visant à bâtir une Francophonie plus dynamique, plus unie et davantage influente sur la scène internationale.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Cambodge #Francophonie #interview #Sommet #ambassadeur du Vietnam #To Lam #secrétaire général #président de la République
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des visiteurs découvrent une exposition de photos sur le 20e Sommet de la Francophonie à l'aéroport international Techo de Phnom Penh. Photo : VNA

Le Cambodge entend façonner l’agenda francophone

En prenant la présidence du Sommet de la Francophonie pour deux ans, le Cambodge entend contribuer aux orientations futures de la communauté francophone, en mettant l’accent sur la paix, l’éducation, le développement durable et la diversité culturelle.

Voir plus

Le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith. Photo: VNA

Sommet de la Francophonie : une vitrine pour le Cambodge et un tremplin pour sa coopération avec le Vietnam

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République,To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, témoigne de l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. Elle contribuera à consolider les liens politiques et à approfondir la coopération commerciale, économique et stratégique entre Phnom Penh et Hanoï

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'exprime. Photo: VNA

Vietnam-Thaïlande : un séminaire pour donner un nouvel élan à 50 ans de partenariat

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un séminaire organisé à Bangkok a mis en lumière les perspectives de renforcement des liens économiques bilatéraux, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies et le développement durable, en vue de construire un partenariat plus étroit et durable.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Photo: VNA

Le quotidien lao Pasaxon salue les retombées de la visite du dirigeant Tô Lâm au Japon

Les deux dirigeants vietnamien et japonais sont convenus de porter à un niveau supérieur leur « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », de renforcer leur coordination dans les domaines d'importance stratégique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le 28 juillet 1995, le Vietnam n’a cessé de considérer l’Association comme une priorité de sa politique étrangère et de participer activement à l’ensemble de ses piliers et domaines de coopération. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN unie et résiliente

Prévu à Manille du 14 au 17 novembre, le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter les positions et propositions du Vietnam concernant les priorités de développement de l’ASEAN, le renforcement de sa solidarité et de sa capacité de résilience, ainsi que l’approfondissement de ses relations avec ses partenaires.

Démonstration collective d’arts martiaux en formation exécutée par les forces spéciales. Photo : VNA

Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.

L'ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh. Photo: VNA

Vers une diplomatie parlementaire de l’ASEAN plus proactive, concrète et efficace

À l’approche de la 47e Assemblée générale de l’AIPA, prévue les 17 et 18 novembre aux Philippines, l’ambassadeur du Vietnam à Manille, Lai Thai Binh, souligne les priorités de la diplomatie parlementaire philippine en 2026 ainsi que les perspectives de coopération entre les organes législatifs des deux pays, au service d’une ASEAN plus solidaire, pacifique et prospère.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

Le Vietnam prêt à contribuer à la construction d’une Francophonie solidaire, dynamique et tournée vers les populations

Le Vietnam entend contribuer à une Francophonie plus solidaire, dynamique et proche des populations, en mettant l’accent sur la paix, la stabilité et la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique. Ces priorités seront portées par le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, lors du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Le Vietnam et la Russie entendent approfondir leur coopération parlementaire et renforcer la coordination dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi au développement de leur partenariat stratégique global. Cette volonté a été réaffirmée lors d’un entretien, le 12 novembre à Hanoï, entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et le directeur général du groupe américain, Michael Steen. Photo : baoquocte.vn

Renforcement de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le transport aérien et la logistique

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec Atlas Air Worldwide dans les secteurs du transport aérien de fret, de l’aviation et de la logistique, dans le but de consolider sa position de plateforme régionale de transit de marchandises. Cette orientation a été soulignée lors d’une rencontre, le 12 novembre à Hanoï, entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, et le directeur général du groupe américain, Michael Steen.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes. Photo: VNA

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie assiste à l’inauguration de nouvelles installations pétrolières conjointes

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matviyenko, a salué, le 12 novembre à Hanoï, les acquis de la coopération multidimensionnelle entre le Vietnam et la Russie, notamment dans les domaines scientifique, éducatif et énergétique. Elle a également participé à distance à l’inauguration de nouvelles installations de production des coentreprises pétrolières des deux pays, illustrant le dynamisme de leur Partenariat stratégique global.

Le Premier ministre Le Minh Hung a répondu, dans l’après-midi du 12 novembre, aux questions des députés. Photo: VNA

Le Premier ministre répond aux questions des députés sur la mobilisation des capitaux et l’efficacité des investissements

Lors de la séance de questions au gouvernement, le 12 novembre à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Le Minh Hung a présenté les mesures visant à diversifier les sources de financement, à améliorer l’efficacité des investissements publics, à accélérer les investissements dans les sciences et les technologies et à soutenir le développement du delta du Mékong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa

Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, le 12 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à approfondir la coopération entre Kanagawa et les localités vietnamiennes, notamment dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les populations.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam reçoit la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Lors de sa rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, le 12 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à renforcer la coopération bilatérale et à concrétiser efficacement les accords conclus à haut niveau, notamment à travers la coopération parlementaire.