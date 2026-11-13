Le Vietnam entend renforcer son rôle au sein d’une Francophonie plus dynamique et solidaire

Phnom Penh (VNA) - À l’occasion de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, l’ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Minh Vu, a souligné le rôle actif et les contributions du Vietnam à la construction d’une Francophonie dynamique, solidaire et plus influente sur la scène internationale.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur a rappelé que, depuis son adhésion en 1979 à l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a précédé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Vietnam avait toujours pris une part active aux activités de la Francophonie et proposé des initiatives destinées à renforcer la coopération entre ses membres. Il a notamment mis en avant la contribution historique du Vietnam avec l’organisation, à Hanoï, du 7e Sommet de la Francophonie, en novembre 1997. Premier sommet organisé dans la région Asie-Pacifique, cet événement avait marqué un tournant en élargissant le champ de la coopération francophone, jusque-là essentiellement culturel, aux domaines politique et économique.

La participation du dirigeant To Lam au sommet, après sa visite d’État au Cambodge en février 2026, témoigne, selon l’ambassadeur, de l’engagement du Vietnam au plus haut niveau en faveur du développement de la Francophonie et de son soutien aux efforts du Cambodge pour accueillir cet événement. Le dirigeant vietnamien devrait notamment échanger sur les orientations de coopération entre les membres et le renforcement des partenariats public-privé, notamment à travers le forum économique francophone FrancoTech.

L’ambassadeur a également mis en avant les perspectives de coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la culture et du tourisme. L’événement FrancoTech 2026 s’articulera autour de sept thèmes majeurs : l’intelligence artificielle, le gouvernement numérique, les technologies financières, les technologies agricoles, les technologies éducatives, les femmes dans l’innovation et le tourisme culturel. Il offrira au Vietnam une précieuse occasion de partager ses nouvelles orientations de coopération dans les domaines des sciences et technologies et de la transformation numérique, ainsi que de proposer des solutions concrètes favorisant les liens entre les pouvoirs publics, les chercheurs et les entreprises au sein de la Francophonie, notamment avec le Cambodge.

À cette occasion, le Vietnam disposera d’un pavillon national présentant ses produits technologiques. Des entreprises vietnamiennes implantées au Cambodge, telles que Metfone, Vietnam Airlines, BIDC et MB, participeront également activement au forum. Un mémorandum d’entente visant à promouvoir les liens en matière d’innovation entre ces entreprises et les organismes publics et instituts de recherche cambodgiens devrait également être signé.

Avec quelque 100 000 visiteurs attendus, l’événement contribuera à favoriser une meilleure connaissance des cultures, des pays et des peuples du Vietnam, du Cambodge et des autres membres de la Francophonie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de promotion et de développement touristiques.

Dans le domaine économique, Nguyen Minh Vu a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays et les autres membres de la Francophonie, notamment dans l’agriculture, l’économie numérique, les énergies renouvelables, le tourisme durable, l'innovation. Il a estimé que le Vietnam et le Cambodge pourraient développer des projets de coopération Sud-Sud et triangulaire avec les pays francophones d’Afrique, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté.

Il a également évoqué les possibilités de valoriser la complémentarité des chaînes d’approvisionnement agricoles des deux pays et de développer des circuits touristiques communs reliant les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO au complexe d’Angkor.

Sur le plan éducatif, l’ambassadeur a rappelé les acquis de la coopération francophone entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, notamment à travers le projet VALOFRASE. Fort de son expérience dans le développement de l’enseignement du français, la mise en place de programmes bilingues et la formation des enseignants de français, ainsi que dans sa coopération avec l’AUF et les organisations francophones, le Vietnam est prêt à partager son expérience avec le Cambodge et à promouvoir des activités concrètes, notamment les échanges d’élèves, d’étudiants et d’enseignants, les formations conjointes, les partenariats entre universités et établissements de recherche, ainsi que l’organisation de séminaires et la mise en œuvre de projets de recherche communs.

Le Vietnam et le Cambodge, en tant que membres actifs et responsables, peuvent renforcer leur coopération bilatérale et avec des pays tiers afin de contribuer au développement de la Francophonie. Grâce à leur position stratégique en Asie-Pacifique, le Vietnam, le Laos et le Cambodge peuvent aider les pays francophones à élargir leur coopération et à trouver de nouveaux moteurs de développement, tout en favorisant les liens entre l’OIF et l’ASEAN. Ils peuvent également servir de porte d’entrée aux entreprises francophones vers les marchés de l’ASEAN et de l’Asie de l’Est grâce aux accords de libre-échange.

Selon l’ambassadeur, la participation du Vietnam au sommet s’inscrit ainsi dans une démarche de solidarité visant à bâtir une Francophonie plus dynamique, plus unie et davantage influente sur la scène internationale.-VNA