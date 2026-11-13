Renforcement de la coopération parlementaire Vietnam-Russie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, s’est entretenu le 12 novembre à Hanoï avec la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, en visite officielle au Vietnam.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné l’importance politique de cette visite pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs et entre les deux pays. Elle constitue une occasion de promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie, ainsi que des engagements conclus lors de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en septembre 2026.

Concernant la coopération parlementaire, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a proposé de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération entre les deux organes législatifs, de maintenir les échanges entre leurs dirigeants, commissions et groupes d’amitié parlementaire, et de partager les expériences en matière législative et de supervision.-VNA