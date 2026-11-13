Sommet de la Francophonie : une vitrine pour le Cambodge et un tremplin pour sa coopération avec le Vietnam

Phnom Penh (VNA) – Le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith, a salué la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, prévue du 14 au 16 novembre au Cambodge.

Sa présence témoigne de l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. Elle contribuera à consolider les liens politiques et à approfondir la coopération commerciale, économique et stratégique entre Phnom Penh et Hanoï, a déclaré Chea Thyrith dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Évoquant l’organisation du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le porte-parole a souligné qu’il s’agissait d’un événement majeur et d’un motif de grande fierté pour le Cambodge, qui accueille pour la première fois des dirigeants et des délégations venus du monde entier, parmi lesquels le dirigeant vietnamien To Lam.

Selon lui, cette rencontre internationale constitue une occasion précieuse pour présenter au monde le développement du Cambodge ainsi que sa place sur la scène internationale. Il a rappelé que son pays, autrefois ravagé par la guerre et soutenu par ses amis internationaux, joue désormais un rôle reconnu à travers l’organisation d’un sommet d’envergure mondiale.

Interrogé sur la portée de la participation du secrétaire général et président To Lam, notamment dans le contexte des efforts communs visant à porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars, le porte-parole du Sénat cambodgien a affirmé que cette présence illustrait l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. En tant que pays hôte, le Cambodge accorde une grande confiance aux liens d’amitié et de bon voisinage avec le Vietnam. Il a rappelé que les deux nations se sont toujours soutenues pour surmonter les difficultés du passé et se développer ensemble, faisant d’elles de bons partenaires, amis et voisins.

Selon Chea Thyrith, ce déplacement permettra de consolider les bases diplomatiques et de renforcer davantage les relations économiques, commerciales et stratégiques entre Phnom Penh et Hanoï. Outre les activités multilatérales prévues dans le cadre du sommet, le dirigeant To Lam rencontrera des hauts dirigeants cambodgiens.

Les discussions devraient notamment porter sur la conclusion de nouveaux accords de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme, contribuant directement à l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. Chea Thyrith s’est dit convaincu que ce dialogue de haut niveau donnera une impulsion supplémentaire à la coopération économique. La proximité géographique entre les deux pays facilite en effet les échanges, réduit les coûts de transport et favorise la complémentarité de leurs économies.

Abordant les événements organisés en marge du sommet, notamment FrancoTech, consacré aux technologies et à l’innovation numérique, le porte-parole a estimé que le Vietnam réalisait des progrès rapides dans le secteur technologique, dont le Cambodge pourrait tirer profit. Ce forum constitue, selon lui, une occasion pour les investisseurs et les entreprises cambodgiens de s'inspirer de l'expérience vietnamienne et de nouer des partenariats dans le domaine des technologies. À l'heure de la quatrième révolution industrielle, les deux pays doivent avancer ensemble pour rester en phase avec les évolutions mondiales, a-t-il souligné.

Enfin, le porte-parole du Sénat cambodgien a exprimé l’espoir que cette plateforme encouragera davantage d’entreprises vietnamiennes à investir au Cambodge et, réciproquement, davantage d’investisseurs cambodgiens à s’implanter au Vietnam. Il a ajouté que le gouvernement cambodgien s’efforçait de protéger les investisseurs vietnamiens et étrangers et de leur offrir des conditions favorables afin d’accroître les flux d’investissements bilatéraux.-VNA