Vietnam-Thaïlande : un séminaire pour donner un nouvel élan à 50 ans de partenariat

Hanoï (VNA) - Le 11 novembre à Bangkok, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé un séminaire intitulé "Connecter le Vietnam et la Thaïlande 2026 : 50 ans de partenariat – Construire ensemble un nouveau chapitre".

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976 – 6 août 2026). Elle a réuni notamment le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Vijavat Isarabhakdi, des représentants du Conseil d’affaires Thaïlande-Vietnam (TVBC), de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande, de la Fédération des industries thaïlandaises et de la Chambre de commerce de Thaïlande, ainsi que des entreprises et des universitaires des deux pays.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bangkok, dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné que l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global en mai 2025 avait donné un nouvel élan à leur approfondissement. Il a estimé que la valeur de la coopération économique, commerciale et d’investissement résidait désormais non seulement dans les volumes de capitaux, mais aussi dans la création de liens durables entre les entreprises et les chaînes d’approvisionnement, afin de renforcer la résilience des deux économies face aux fluctuations mondiales.

Prenant la parole à son tour, le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Vijavat Isarabhakdi, a mis en avant la concrétisation du partenariat stratégique global à travers la stratégie des "Trois connectivités", destinée à tirer pleinement parti de la complémentarité des deux économies.

Le premier axe porte sur la connectivité des chaînes d’approvisionnement, grâce au développement des infrastructures de transport, de la logistique, du transport transfrontalier via le Laos et des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la maintenance aéronautique, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs.

Le deuxième vise à renforcer les liens économiques entre les collectivités locales, en s’appuyant notamment sur un réseau de 20 accords de jumelage et quelque 250 vols directs hebdomadaires entre les deux pays. La nouvelle liaison Bangkok-Da Nang, assurée par Thai Airways, devrait notamment entrer en service le 1er décembre 2026.

Le troisième axe concerne la convergence des stratégies de développement durable, de l'économie numérique et de la finance transfrontalière. Il englobe notamment 37 projets d’énergies renouvelables développés par des investisseurs thaïlandais au Vietnam, pour un investissement total d’environ 2,64 milliards de dollars, ainsi que le déploiement du système bilatéral de paiement par QR code.

Lors des discussions, des intervenants du TVBC, de l’Université Thammasat et du monde des entreprises ont partagé leurs expériences et perspectives. Le représentant du TVBC a souligné les perspectives de coopération dans le développement des réseaux de fournisseurs, l’intelligence artificielle, le commerce numérique et le commerce vert, notamment dans les secteurs automobile, énergétique et agroalimentaire.

Un expert de l’Université Thammasat a estimé que, dans un contexte où l’ASEAN attire 244 milliards de dollars d’investissements étrangers, le Vietnam et la Thaïlande devaient dépasser une logique de concurrence pour optimiser leurs ressources, renforcer les transferts de technologies et la formation des ressources humaines, et développer ensemble leur compétitivité.

De son côté, Nguyen Van Phuoc Linh, directeur général de FPT en Thaïlande et à Taïwan (Chine), a présenté l’expérience de coopération entre FPT et le groupe C.P. dans l’application de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets à la chaîne de valeur agroalimentaire. Ce modèle illustre la complémentarité entre les capacités technologiques vietnamiennes et les atouts industriels thaïlandais.

De son côté, Kim Long Motor a exposé son projet de transformation de ses activités en Thaïlande, engagé depuis mai 2026. L'entreprise prévoit de passer de l'exportation de véhicules entièrement assemblés à la production par assemblage de composants, avec pour objectif de porter le taux de localisation à plus de 50 %. Elle ambitionne ainsi de faire de la Thaïlande un pôle stratégique de production et d'exportation à destination de l'ASEAN pour la période 2027-2030.

Au-delà des échanges sur les orientations politiques et les perspectives d'investissement, notamment l'objectif de porter prochainement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, le séminaire a offert aux entreprises et aux universitaires des deux pays une plateforme de dialogue et de partage d'expériences. Il a ainsi contribué à consolider la confiance et la compréhension mutuelles, et à promouvoir une coopération concrète pour une nouvelle étape de développement. -VNA