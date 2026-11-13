Le Vietnam, un marché d’opportunités pour les entreprises canadiennes

Toronto (VNA) - Soucieuses de diversifier leurs débouchés internationaux, les entreprises canadiennes s’intéressent de plus en plus aux possibilités d’affaires dans la région Indo-Pacifique, notamment au Vietnam. Mais pour transformer cet intérêt en projets concrets, elles doivent mieux connaître le marché local, identifier des partenaires fiables et multiplier les occasions de mise en relation.

Ces enjeux étaient au cœur de la Conférence sur le commerce international de Mississauga 2026, organisée à Toronto par la Chambre de commerce de Mississauga (MBOT). Consacrée aux perspectives du commerce mondial et à la diversification des marchés, cette rencontre a abordé plusieurs questions pratiques, notamment le transport de marchandises, les procédures douanières et le réseautage entre professionnels.

S’entretenant avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Canada, la docteure Julie Nguyen, directrice de l’Initiative Canada-ASEAN à l’Université York et animatrice de la séance consacrée à la région Indo-Pacifique, a souligné le rôle majeur de cette zone pour l’essor des exportations et la croissance économique durable du Canada.

Selon elle, les échanges bilatéraux entre le Canada et cette région ont atteint 281,4 milliards de dollars canadiens en 2025, en faisant le deuxième partenaire commercial et marché d’exportation du pays après les États-Unis. De plus, la présence au Canada d’une importante communauté d’origine asiatique constitue un atout pour comprendre les marchés locaux et établir des liens de confiance.

Le manque d’informations actualisées demeure toutefois un obstacle. Peter Hawkins, copropriétaire de l’entreprise MELLOHAWK Logistics, observe que de nombreuses décisions commerciales reposent encore sur des perceptions dépassées, alors que les économies de la région ont profondément évolué.

Longtemps perçu uniquement comme un fournisseur de produits à bas prix, le Vietnam offre désormais de vastes possibilités dans les services et le conseil. M. Hawkins estime essentiel de prendre le temps d’étudier les besoins des entreprises vietnamiennes afin de bâtir des partenariats durables là où le savoir-faire canadien peut être utile.

Sur le plan bilatéral, Julie Nguyen considère que le Vietnam possède un fort potentiel dans l’agriculture, la transformation alimentaire, les énergies propres, l’environnement, l’informatique, les infrastructures, le transport et la santé. Au-delà du simple commerce de biens, le Canada peut apporter des solutions techniques, des logiciels, des outils d’intelligence artificielle, des services de santé numérique ainsi que son expérience en gestion de projets.

Pour concrétiser ces échanges, l’experte estime indispensable de simplifier les procédures administratives, de clarifier le cadre réglementaire, de mieux protéger la propriété intellectuelle et de garantir l’exécution des contrats. Les entreprises canadiennes rencontrent encore des difficultés pour identifier des partenaires fiables et maîtriser les procédures douanières, ce qui les empêche de tirer pleinement parti de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Julie Nguyen plaide donc pour davantage de rencontres directes entre entreprises et l’organisation de missions commerciales d’environ une semaine, soigneusement préparées et financièrement accessibles.

Partageant un même point de vue, Peter Hawkins recommande aux entrepreneurs canadiens de commencer par approfondir leur connaissance du marché à partir des ressources disponibles, avant de développer leur réseau par l’intermédiaire des chambres de commerce et des missions économiques.

Dans cette démarche, les entrepreneurs et experts d’origine vietnamienne installés au Canada jouent un rôle de passerelle précieux grâce à leur maîtrise des langues et des méthodes de travail des deux pays. Comme l’a conclu M. Hawkins, les possibilités sont bien réelles et il convient désormais de transformer ces connaissances en actions concrètes. -VNA