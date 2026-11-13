Sovico et MUFG scellent un partenariat stratégique pour renforcer leurs investissements au Vietnam

Tokyo - Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, le groupe Sovico et le groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG) ont échangé un accord de coopération stratégique lors du Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam - Japon.

Cet accord vise à élargir la coopération financière et à connecter les investissements ainsi que les ressources internationales au profit de secteurs de développement stratégiques, contribuant ainsi à concrétiser le Partenariat stratégique global Vietnam - Japon à travers des opportunités de collaboration pragmatiques entre les communautés d'affaires des deux pays.

Aux termes de cet accord, Sovico et MUFG entendent renforcer leur coopération dans les domaines des marchés de capitaux, du financement des entreprises et du financement de projets. Ils souhaitent également mettre en relation les investisseurs japonais avec l'écosystème de Sovico, présent dans la finance et la banque, l'aviation, les infrastructures, la transformation numérique et l'immobilier. Les deux groupes prévoient en outre de multiplier les échanges d'expertise et de promouvoir les investissements dans la finance durable, le développement des infrastructures et l'innovation financière.

La complémentarité entre les capacités d'investissement de Sovico, son expérience dans la réalisation de projets et sa connaissance du marché vietnamien, d'une part, et la solidité financière, l'expertise et le réseau international de MUFG, d'autre part, constitue un socle pour mobiliser des ressources à long terme et transformer les perspectives de coopération en projets concrets.

Nozaki Takao, responsable régional du groupe financier Mitsubishi UFJ pour le Vietnam et directeur de sa succursale de Hanoï, a déclaré que son groupe souhaitait établir un partenariat stratégique durable avec Sovico. MUFG entend mobiliser son réseau d'investisseurs, d'institutions financières et d'entreprises japonaises pour mettre en commun capitaux, connaissances et expériences, et ainsi accompagner Sovico dans ses objectifs de croissance durable tout en élargissant les possibilités de coopération entre les entreprises des deux pays.

De son côté, Pham Khac Dung, vice-président du groupe Sovico, a exprimé sa confiance que chaque projet de coopération réussi renforcerait davantage la confiance et l'amitié entre le Vietnam et le Japon. Aux côtés de MUFG, Sovico souhaite associer les ressources financières aux technologies, au savoir et à l'aspiration au développement, afin de bâtir ensemble des ouvrages et des services à valeur durable pour les populations, les entreprises et les deux économies.

Fort d'un écosystème multisectoriel, le groupe Sovico élargit activement sa coopération internationale afin d'attirer des capitaux, des technologies et des compétences de gestion dans les domaines à fort effet d'entraînement sur l'économie. Figurant parmi les principaux groupes financiers du Japon et du monde, MUFG dispose quant à lui d'atouts majeurs dans les réseaux internationaux, la finance d'entreprise et la mise en relation d'investisseurs.

L'accord entre Sovico et MUFG ouvre ainsi une nouvelle passerelle entre les ressources financières japonaises et les perspectives de croissance du Vietnam. Il devrait également donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans la transition verte, la transformation numérique et le développement d'infrastructures modernes. -VNA