Politique

Le quotidien lao Pasaxon salue les retombées de la visite du dirigeant Tô Lâm au Japon

Les deux dirigeants vietnamien et japonais sont convenus de porter à un niveau supérieur leur « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », de renforcer leur coordination dans les domaines d'importance stratégique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Photo: VNA
Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le quotidien Pasaxon, organe officiel du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a publié le 11 novembre un éditorial soulignant les résultats majeurs de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et de son épouse, du 8 au 11 novembre.

Cette visite a notamment abouti à l'adoption d'une Déclaration de vision commune, qui définit un partenariat fondé sur l'accompagnement mutuel, la coopération et les bénéfices partagés, au service d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience. Les deux dirigeants ont réaffirmé que le Vietnam et le Japon étaient des partenaires de premier plan et de long terme, liés par de nombreux intérêts communs, et que le développement de l'un contribuait à celui de l'autre. Ils sont convenus de porter à un niveau supérieur leur « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », de renforcer leur coordination dans les domaines d'importance stratégique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Sur le plan économique, Hanoï et Tokyo entendent consolider leur connectivité économique et porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 80 milliards de dollars d'ici 2030, en misant sur des investissements de haute qualité, la formation du personnel, des industries de haut valeur ajoutée, et une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération axée sur l'intelligence artificielle, l'énergie ainsi que les transitions numérique et verte.

Les deux parties ont signé et échangé 11 documents de coopération portant sur des secteurs clés tels que l'énergie, l'éducation, la science et la technologie, l'IA, l'environnement, les politiques maritimes, le droit et la propriété intellectuelle. Elles ont notamment formalisé des engagements de prêts et d'aides dépassant 43,1 milliards de yens destinés à la construction de l'Université Vietnam - Japon et de la centrale électrique d'Ô Môn 3.

La science, la technologie et l'innovation s'affirment désormais comme un pilier central de la relation bilatérale dans la nouvelle période, le dirigeant To Lam ayant appelé à passer de la simple réception et application technologique à la recherche conjointe et à la maîtrise progressive des technologies d'avenir, en particulier dans l'intelligence artificielle, les technologies énergétiques, les biotechnologies, les technologies quantiques et les chemins de fer à grande vitesse.

Alors que le Japon s'est dit prêt à appuyer la formation de chercheurs et de scientifiques vietnamiens de haut niveau, les deux pays prévoient également de resserrer les liens humains grâce au 3e Forum de coopération décentralisée en 2027, à l'Année de coopération touristique Vietnam-Japon 2027-2028, à la célébration du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2028, à l'ouverture de négociations consulaires et à la facilitation des déplacements et l’octroi des visas pour les ingénieurs vietnamiens.

Les deux pays se sont engagés à poursuivre une coopération étroite au sein des mécanismes multilatéraux tels que les Nations unies, l'APEC et l'ASEAN pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération internationale.

Analysant les retombées régionales de ce rapprochement, Pasaxon relève que ce partenariat sert les intérêts stratégiques des deux États - en permettant au Vietnam de monter en gamme dans les chaînes de valeur et au Japon de diversifier ses chaînes d'approvisionnement en lien avec l'ASEAN et une région Indo-Pacifique ouverte - tout en stimulant l'intégration économique de l'Asie du Sud-Est et de la sous-région du Mékong face aux défis climatiques et énergétiques.

Le quotidien recommande au Laos de s'inspirer de cette expérience pour approfondir sa coopération avec le Japon dans les transports, la logistique, les énergies propres, l'agriculture de haute technologie, la transition numérique et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Il encourage également Vientiane à mieux coordonner ses programmes et projets avec ceux du Vietnam, en valorisant son rôle de trait d'union dans la région du Mékong, tout en améliorant la gestion des projets et le climat des investissements.

En conclusion, l'éditorial juge que la visite officielle de Tô Lâm au Japon a été couronnée de succès et a donné une nouvelle impulsion à des relations bilatérales plus globales, pragmatiques et efficaces. L'adoption de la Déclaration de vision commune, la signature des accords de coopération et la définition des secteurs prioritaires pour la prochaine étape témoignent de la forte volonté politique des dirigeants des deux pays. -VNA

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