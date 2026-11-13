Tourisme

Le Vietnam, destination touristique affichant la plus forte croissance auprès des Russes

Le nombre de visiteurs russes au Vietnam a été multiplié par 2,6 par rapport à la même période de 2025, atteignant 1,13 million d’arrivées. Parallèlement, les réservations de voyages via la plateforme Onlinetours ont presque quadruplé et demi, tandis que les demandes sur le site Sletat.ru ont été multipliées par quatre.

Des visiteurs russes à Da Nang. Photo: VNA
Des visiteurs russes à Da Nang. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Selon les données publiées par l’Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR) et le Service des frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), le Vietnam a affiché, durant les neuf premiers mois de l’année 2026, le rythme de croissance le plus élevé parmi les destinations touristiques de masse prisées par les voyageurs russes.

Le nombre de visiteurs russes au Vietnam a été multiplié par 2,6 par rapport à la même période de 2025, atteignant 1,13 million d’arrivées. Parallèlement, les réservations de voyages via la plateforme Onlinetours ont presque quadruplé et demi, tandis que les demandes sur le site Sletat.ru ont été multipliées par quatre.

L’ATOR explique cette progression remarquable s’explique principalement par l’élargissement du réseau de vols directs reliant la Russie au Vietnam, ainsi que par la commodité des correspondances aériennes via la Chine.

De son côté, Yuri Barzykin, président du Comité de l’entrepreneuriat touristique auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Russie (TPP), estime que l’attractivité croissante du Vietnam et de la Chine accentue sensiblement la concurrence avec plusieurs autres destinations asiatiques.

La forte progression des voyages vers le Vietnam, conjuguée à celle enregistrée vers la Chine (+60 %, à 2,76 millions de déplacements), l’Égypte (+27,4 %, à 1,81 million) et la Turquie (+3,1 %, à 5,7 millions), a généré quelque 2,3 millions de voyages supplémentaires. Ce surplus a permis de compenser entièrement le recul de 43,1 % des déplacements de touristes russes vers les Émirats arabes unis (EAU), dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Au total, entre janvier et septembre 2026, les citoyens russes ont effectué 15,13 millions de voyages vers 32 grandes destinations situées en dehors de leur voisinage proche, soit une hausse de 12,6 % sur un an. -VNA

#touristes russes #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Statue du Bouddha-roi Trân Nhân Tông, symbole de l’harmonie entre spiritualité et engagement dans la société. Photo : VNA

Yen Tu tire parti de son statut de patrimoine mondial pour attirer les touristes

La commune de Yen Tu, située dans la province côtière de Quang Ninh (nord), a accueilli environ 2,2 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 33,8 % sur un an. Cette performance découle des efforts déployés pour promouvoir les valeurs liées à son statut de patrimoine mondial et pour diversifier son offre touristique.

Malgré les fortes pluies et la montée des eaux de la rivière Hoai, la vieille ville de Hôi An, à Da Nang, continue d’attirer de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Photo: VNA

Hôi An inondée : un paysage insolite qui attire les touristes

Malgré les fortes pluies et la montée des eaux de la rivière Hoai, la vieille ville de Hôi An, à Da Nang, continue d’attirer de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Les rues partiellement inondées offrent aux touristes une expérience inhabituelle, tout en permettant aux commerces et aux établissements touristiques locaux de poursuivre leurs activités.

Des golfeurs sur le parcours de golf de la ville de Bac Ninh. Photo : VNA

Le tourisme golfique vietnamien confirme son attrait durable

Sacré pour la dixième année consécutive « Meilleure destination golfique d’Asie », le Vietnam confirme son attractivité internationale, tandis que Hanoï s’illustre une nouvelle fois sur la scène mondiale du tourisme golfique.

Le port de croisière international d'Ha Long accueille les touristes internationaux. Photo : VNA

Le Vietnam séduit de plus en plus les voyageurs tchèques

Le Vietnam, notamment Hanoï, figure parmi les destinations long-courriers de plus en plus prisées par les touristes tchèques pour les fêtes de fin d’année 2026-2027. Les recherches de vols vers la capitale vietnamienne ont progressé de 47 % sur un an, une tendance favorisée notamment par l’ouverture d’une liaison aérienne directe Prague-Hanoï en octobre 2026.

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Célèbre pour ses mers de nuages au cœur des montagnes du Nord-Ouest, Ta Xua est devenue une destination touristique prisée. Pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et assurer un développement durable, la région diversifie son offre touristique en valorisant la culture Mong et en créant de nouvelles sources de revenus pour les habitants.

Situé dans la province de Son La, au cœur de la réserve naturelle et de la forêt à usage spécial de Tà Xua, le hameau H'mông de Làng Sang se cache loin de l'effervescence du centre-commune. Un écrin préservé, marqué par la majesté des reliefs montagneux, des forêts primaires intactes et l'hospitalité de ses habitants. Photo: VNA

Tà Xua, le réveil touristique d’un paradis caché des nuages

Surnommé le « paradis des nuages », Tà Xua s’est imposé ces dernières années comme l’une des destinations de montagne les plus prisées des jeunes voyageurs, séduits par sa spectaculaire mer de nuages s’étirant sur les sommets du Nord-Ouest.

A Da Nang, Ba Na Hills figure parmi les étapes suggérées avec son réseau de téléphériques traversant les forêts, son Pont d'Or et son espace architectural de style européen. Photo : VNA

Da Nang, seule ville vietnamienne parmi les meilleures destinations mondiales de 2027

Située au cœur du pays, Da Nang bénéficie d’un atout rare : ses chaînes de montagnes côtoient un long littoral qui borde directement son espace urbain. La ville vient d’être sélectionnée par Lonely Planet parmi les 50 destinations et expériences incontournables à découvrir dans le monde en 2027, dans le cadre de son classement annuel « Best in Travel 2027 ».

Les pêcheurs du village côtier participent au festival de la Prière pour une pêche abondante, dans l’espoir de bénéficier de conditions météorologiques favorables et d’une pêche fructueuse. Photo : VNA

Lâm Dong valorise ses festivals pour développer le tourisme

Les festivals traditionnels de Lâm Dong contribuent à valoriser le patrimoine culturel des communautés ethniques, à diversifier l’offre touristique et à attirer davantage de visiteurs, tout en favorisant la préservation des traditions locales et le développement socio-économique de la province.