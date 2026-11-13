Le Vietnam, destination touristique affichant la plus forte croissance auprès des Russes

Moscou (VNA) - Selon les données publiées par l’Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR) et le Service des frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), le Vietnam a affiché, durant les neuf premiers mois de l’année 2026, le rythme de croissance le plus élevé parmi les destinations touristiques de masse prisées par les voyageurs russes.

Le nombre de visiteurs russes au Vietnam a été multiplié par 2,6 par rapport à la même période de 2025, atteignant 1,13 million d’arrivées. Parallèlement, les réservations de voyages via la plateforme Onlinetours ont presque quadruplé et demi, tandis que les demandes sur le site Sletat.ru ont été multipliées par quatre.

L’ATOR explique cette progression remarquable s’explique principalement par l’élargissement du réseau de vols directs reliant la Russie au Vietnam, ainsi que par la commodité des correspondances aériennes via la Chine.

De son côté, Yuri Barzykin, président du Comité de l’entrepreneuriat touristique auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Russie (TPP), estime que l’attractivité croissante du Vietnam et de la Chine accentue sensiblement la concurrence avec plusieurs autres destinations asiatiques.

La forte progression des voyages vers le Vietnam, conjuguée à celle enregistrée vers la Chine (+60 %, à 2,76 millions de déplacements), l’Égypte (+27,4 %, à 1,81 million) et la Turquie (+3,1 %, à 5,7 millions), a généré quelque 2,3 millions de voyages supplémentaires. Ce surplus a permis de compenser entièrement le recul de 43,1 % des déplacements de touristes russes vers les Émirats arabes unis (EAU), dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Au total, entre janvier et septembre 2026, les citoyens russes ont effectué 15,13 millions de voyages vers 32 grandes destinations situées en dehors de leur voisinage proche, soit une hausse de 12,6 % sur un an. -VNA