L’ASEAN, une priorité de la politique étrangère vietnamienne

Jakarta (VNA) – Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides et complexes, le 49e Sommet de l’ASEAN vise à traduire les engagements communs en actions concrètes afin de renforcer la capacité d’adaptation et la résilience de l’organisation.

À la veille de cette rencontre, l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à Jakarta, pour présenter les principales attentes de ce sommet, les contributions du Vietnam ainsi que les perspectives de développement de l’économie numérique régionale.



Interrogée sur les résultats attendus de ce 49e Sommet, placé sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun », la diplomate vietnamienne a mis en avant trois objectifs majeurs.



Premièrement, le sommet entend réaffirmer le rôle et les valeurs fondamentales de l’ASEAN. Selon elle, face aux turbulences actuelles, les pays membres prennent davantage conscience de l’importance de la coopération régionale, du dialogue et du respect du droit international pour préserver la paix et la stabilité. Elle a notamment évoqué les efforts déployés par l’ASEAN et la Chine pour parvenir à la conclusion d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Deuxièmement, le sommet devrait être marqué par la signature de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA). Premier instrument régional de ce type, cet accord établit des règles communes dans les domaines du commerce numérique, de la circulation des données, des paiements électroniques, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. Il devrait faciliter l’accès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), au marché numérique et pourrait permettre de doubler la taille de l’économie numérique régionale pour la porter à environ 2 000 milliards de dollars d’ici 2030.



Troisièmement, le sommet s’attachera à renforcer l’autonomie régionale, notamment en matière de sécurité énergétique. Cet objectif passera par la mise en œuvre du réseau électrique de l’ASEAN (APG), la ratification attendue de l’Accord de l’ASEAN sur la sécurité pétrolière (APSA), l’examen de la possibilité de constituer une réserve régionale de carburant, ainsi que la diversification des réserves d’urgence de riz dans le cadre de l’ASEAN+3.



Évoquant la participation de nombreux dirigeants de pays partenaires dans un contexte international de plus en plus fragmenté, l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a estimé que la capacité de l’ASEAN à réunir les grandes puissances témoignait de sa crédibilité et de son rôle fédérateur. Les sommets ASEAN+1 et ASEAN+3, ainsi que le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), demeurent, selon elle, des cadres de dialogue essentiels pour aborder les questions de paix, de sécurité et de développement.



Cette édition coïncide également avec le cinquième anniversaire des partenariats stratégiques globaux entre l’ASEAN et, respectivement, la Chine et l’Australie. Elle constitue ainsi une occasion de dresser le bilan des avancées réalisées et d’identifier de nouvelles pistes de coopération dans le cadre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie verte et de la sécurité des chaînes d’approvisionnement.



Évoquant les contributions du Vietnam au cours de l’année 2026, la représentante vietnamienne a mis en avant quatre axes principaux : le soutien actif aux priorités de la présidence philippine et au renforcement de l’unité de l’ASEAN ; l’élaboration, en tant que pays coordinateur, de déclarations conjointes avec la Nouvelle-Zélande sur la résilience régionale et avec le Royaume-Uni sur la coopération dans le cadre des Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique ; la promotion du consensus régional sur la Mer Orientale et des négociations sur le COC ; ainsi que l’accélération de la ratification de l’Accord sur la sécurité pétrolière et la participation au réseau électrique régional.



Enfin, l’ambassadrice a souligné que la participation du Premier ministre Le Minh Hung aux 48e et 49e Sommets de l’ASEAN témoignait de l’importance stratégique que le Vietnam accorde à l’Association, conformément aux orientations du Parti. Ces rencontres permettent au Vietnam de réaffirmer son engagement en faveur d’une ASEAN unie et solidaire, jouant un rôle central dans les affaires régionales, tout en promouvant des initiatives de coopération concrètes au service d’une croissance durable dans la région.-VNA