Politique

Un universitaire cambodgien voit dans le Sommet de la Francophonie un levier pour renforcer la coopération avec le Vietnam

La participation du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam au 20e Sommet de la Francophonie, du 14 au 16 novembre au Cambodge, devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre Hanoï et Phnom Penh dans les domaines économique, commercial, technologique, culturel et éducatif, selon un universitaire cambodgien.

Le professeur Phean Makara de l’Université bouddhique Preah Sihamoniraja à Phnom Penh. Photo: VNA
Le professeur Phean Makara de l’Université bouddhique Preah Sihamoniraja à Phnom Penh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra du 14 au 16 novembre au Cambodge, devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, a estimé le professeur Phean Makara, de l’Université bouddhique Preah Sihamoniraja, à Phnom Penh.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’universitaire a souligné que le sommet et les événements organisés en marge de celui-ci offriraient au Cambodge des opportunités stratégiques pour élargir ses relations diplomatiques, consolider son image et renforcer son rayonnement sur la scène internationale.

En tant que membre de la Francophonie et représentant de l’Asie au sein de cette communauté, le Cambodge pourra affirmer son rôle, contribuer au renforcement du multilatéralisme et approfondir ses relations bilatérales avec les quelque 90 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le sommet devrait également favoriser les échanges économiques, commerciaux et les investissements grâce à des événements tels que FrancoTech et les forums d’affaires. Ces rencontres permettront au Cambodge d’attirer des investissements étrangers, de promouvoir la conclusion d’accords économiques et d’élargir ses débouchés vers les marchés des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le « Village de la Francophonie » contribuera, quant à lui, à faire connaître le patrimoine culturel, la gastronomie et le potentiel touristique cambodgiens aux délégations étrangères et aux médias internationaux. À plus long terme, le sommet devrait faciliter les partenariats universitaires avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), les échanges d’étudiants et la coopération scientifique.

Concernant les relations entre le Vietnam et le Cambodge, Phean Makara a estimé que la participation de la délégation vietnamienne de haut niveau conduite par To Lam constituait une occasion privilégiée d'intensifier les échanges, de consolider l'amitié traditionnelle et de coordonner les efforts face aux défis régionaux.

Les forums économiques organisés en marge du sommet, notamment FrancoTech et la Rencontre des entrepreneurs francophones, pourraient favoriser l'émergence de partenariats entre les entreprises des deux pays dans le numérique, l'innovation et les technologies. Ils ouvriraient également la voie à la constitution progressive de chaînes d'approvisionnement communes et à un meilleur accès aux marchés francophones.

Les deux pays pourraient aussi profiter du Village de la Francophonie pour organiser des opérations conjointes de promotion culturelle et touristique. Le développement de circuits transfrontaliers, notamment autour du Mékong et des sites patrimoniaux, permettrait de proposer de nouvelles offres aux visiteurs internationaux.

Dans le domaine de l'éducation, le professeur a préconisé un renforcement des liens entre les établissements d'enseignement supérieur vietnamiens et cambodgiens, à travers des programmes de bourses, des projets de recherche conjoints et la formation de ressources humaines francophones répondant aux besoins de la diplomatie et du commerce international.

Le thème du sommet, "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable", offre également au Vietnam et au Cambodge l’occasion de faire entendre une voix commune sur la scène internationale et de contribuer à relever des défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité régionale.

Pour mieux exploiter le potentiel de la Francophonie, Phean Makara a suggéré aux deux pays d’étudier la mise en place de plateformes commerciales communes pour accéder aux marchés africains et européens. Le Vietnam dispose d’atouts dans l’industrie de transformation et les technologies, tandis que le Cambodge possède un potentiel dans l’agriculture, les matières premières et les produits agro-industriels. La complémentarité de ces avantages pourrait favoriser la création de produits à forte valeur ajoutée, commercialisés sous les marques « Made in Vietnam » et « Made in Cambodia », et répondant aux normes exigeantes des marchés francophones européens.

Il a également souligné l’intérêt de combiner les accords de libre-échange conclus par le Vietnam, notamment l’accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), avec les mécanismes de préférences commerciales accordés au Cambodge. Cette complémentarité pourrait renforcer la compétitivité des produits exportés conjointement. Les deux pays pourraient en outre promouvoir le modèle touristique « Deux pays, une destination » et élargir leur coopération dans l’éducation et la formation en français.

S'agissant de FrancoTech, Phean Makara a présenté ce forum comme une plateforme importante pour développer les partenariats vietnamo-cambodgiens dans les technologies, l'innovation et l'économie numérique.

Plusieurs domaines offrent, selon lui, des perspectives de coopération prometteuses : les technologies agricoles (AgriTech), au service de la sécurité alimentaire ; les services financiers et les technologies financières (FinTech) ; l'accompagnement des start-up numériques ; le gouvernement numérique ; l'intelligence artificielle (IA) ; ainsi que la valorisation du tourisme et de la culture sur les plateformes numériques.

Selon l’universitaire, la participation active des dirigeants et des entreprises des deux pays à FrancoTech contribuera non seulement à développer les échanges commerciaux et à concrétiser les objectifs de coopération économique, mais aussi à traduire leur engagement commun en faveur de la transformation numérique, de l’intégration internationale et du développement durable dans la région. -VNA

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