Politique

Le Vendémiaire fait escale à Hai Phong pour renforcer l’amitié entre les deux pays

La ville de Hai Phong a accueilli, le 12 novembre, la frégate Vendémiaire, une escale qui contribue à renforcer les relations d’amitié et le Partenariat stratégique global Vietnam-France, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération maritime entre les deux pays.

Nguyen Minh Hung, vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, remet un cadeau au capitaine-colonel Jean-Christophe Dherbécourt. Photo : VNA
Nguyen Minh Hung, vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, remet un cadeau au capitaine-colonel Jean-Christophe Dherbécourt. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – Les autorités de Hai Phong ont accueilli, le 12 novembre, une délégation d’officiers et de marins du Vendémiaire, la frégate de surveillance de la Marine nationale française, en visite dans cette ville portuaire du nord du Vietnam.

Lors de la rencontre, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Minh Hung, s’est réjoui d’accueillir le commandant et son équipage. Il a souligné que chaque escale d’un navire de l’amitié constituait une occasion privilégiée de rencontre et d’échange, contribuant à consolider la confiance et les liens entre les deux peuples ainsi que le Partenariat stratégique global Vietnam-France.

Il a présenté Hai Phong comme une porte maritime majeure du nord du Vietnam, dotée d’un riche patrimoine historique et culturel et d’un important potentiel de développement. La ville entend miser sur l’économie maritime, la logistique et l’industrie moderne, tout en accélérant sa transition verte, en protégeant l’environnement et en améliorant les conditions de vie de sa population.

Dans le cadre des relations bilatérales, Hai Phong et la ville portuaire française de Brest sont jumelées depuis 2007. Fortes de traditions maritimes similaires, les deux villes disposent de perspectives de coopération dans la recherche marine, la protection de l’environnement, la culture et l’éducation.

Sur le plan économique, Hai Phong comptait, à fin juin 2026, six projets d’investissement français, représentant un capital enregistré total de 55,5 millions de dollars. Au cours des dix premiers mois de 2026, ses exportations vers la France ont dépassé 102 millions de dollars. Ces résultats offrent une base pour élargir la coopération, notamment dans l’économie maritime, la logistique, les technologies environnementales et le développement urbain durable.

Nguyen Minh Hung a également salué les contributions des experts, médecins et établissements de formation français dans les domaines de la santé, de l’éducation, des sciences et de la préservation du patrimoine. Il a souhaité que l’ambassade de France continue de faciliter les relations avec Brest et l’élargissement des partenariats avec les localité, organisations et entreprises françaises.

De son côté, le capitaine de frégate et commandant du Vendémiaire, Jean-Christophe Dherbécourt, a remercié les autorités de Hai Phong pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Il a estimé que cette visite témoignait de la qualité de la coopération en matière de défense et de la solidité des liens entre la France et le Vietnam. Il s’est dit impressionné par le développement de Hai Phong, ses infrastructures modernes et son paysage urbain où se côtoient tradition et modernité.

Le représentant de la Marine nationale française a par ailleurs souligné que les escales du Vendémiaire dans les eaux vietnamiennes visaient aussi à resserrer les liens d’amitié. Les échanges et les activités organisés à Hai Phong devraient ainsi favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les deux Marines et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines maritime, professionnel et culturel.

La délégation française a exprimé le souhait de voir l’amitié et la coopération entre les deux pays ainsi qu’entre Hai Phong et les localités françaises, se développer davantage au bénéfice de leurs populations respectives. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Marine nationale française
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