Politique

Vietnam-Chili : une visite officiel pour insuffler un nouvel élan à 55 ans de relations

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong, le Chili est aujourd'hui un partenaire de premier plan du Vietnam en Amérique latine, fort d’une amitié traditionnelle officialisée en 1971.

L’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la République du Chili, José Antonio Kast, et de son épouse du 15 au 17 novembre 2026, l’ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Viet Cuong, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les acquis de 55 ans de relations bilatérales et les perspectives du Partenariat intégral entre les deux pays.

Selon le diplomate, le Chili est aujourd'hui un partenaire de premier plan du Vietnam en Amérique latine, fort d’une amitié traditionnelle officialisée en 1971. La confiance politique s’est consolidée grâce à la succession des visites de haut niveau, notamment celle du président Luong Cuong au Chili en novembre 2024, du ministre chilien des Affaires étrangères Francisco Pérez Mackenna au Vietnam en août 2026, et désormais du président José Antonio Kast. Les deux pays coopèrent étroitement au sein de mécanismes bilatéraux, par le biais de leurs groupes parlementaires d’amitié créés en 2026, ainsi que dans les forums multilatéraux tels que l’ONU et l’APEC.

Sur le plan économique, l’accord de libre-échange (ALE) bilatéral, en vigueur depuis plus de dix ans, ainsi que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) constituent un cadre favorable au développement des échanges. En 2025, le commerce bilatéral a dépassé 2,1 milliards de dollars, enregistrant une progression de 39 % par rapport à 2024. Les importations chiliennes en provenance du Vietnam ont, quant à elles, bondi de près de 47 %. Le Vietnam est ainsi devenu le premier partenaire commercial du Chili au sein de l’ASEAN, tandis que le Chili occupe le quatrième rang des partenaires commerciaux et le troisième rang des marchés d’exportation du Vietnam en Amérique latine.

La coopération s’est également élargie à la défense depuis novembre 2024 avec l’ouverture du Bureau de l’attaché de défense vietnamien au Chili et des échanges sur le maintien de la paix, ainsi qu’aux domaines culturel et humain grâce à l’exemption de visa depuis 2017 et aux activités célébrant le 55e anniversaire des relations diplomatiques en 2026.

L’ambassadeur Nguyen Viet Cuong a toutefois souligné que le volume des échanges commerciaux restait encore en deçà du potentiel des deux économies. Les produits vietnamiens représentent moins de 2 % des importations chiliennes, tandis que les exportations du Chili vers le Vietnam ont à peine dépassé 300 millions de dollars en 2025.

Il a identifié trois axes prioritaires : l’ouverture réciproque des marchés agricoles pour équilibrer la balance commerciale, l’investissement conjoint dans les énergies renouvelables et les minéraux stratégiques – alliant les réserves chiliennes de cuivre et de lithium aux capacités manufacturières vietnamiennes pour la transition verte –, ainsi que la coopération dans les sciences, l’économie numérique et la formation des ressources humaines.

L’ambassadeur a estimé que la première visite officielle au Vietnam du président José Antonio Kast et de son épouse depuis son accession à la fonction de chef de l’État constituait le temps fort de l’année marquant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les contacts de haut niveau offrent aux dirigeants des deux pays dans le cadre de cette visite l'occasion de revenir sur les 55 dernières années, de définir les orientations de la prochaine phase de développement du partenariat intégral et de promouvoir un fonctionnement plus efficace des mécanismes de coopération existants, créer un nouvel élan pour mieux exploiter l’accord commercial bilatéral et l’accord CPTPP.

Le fait que le Vietnam assure la présidence du CPTPP en 2026 et accueille l’APEC en 2027 constitue une occasion de renforcer la coordination avec les membres latino-américains de ces mécanismes, parmi lesquels le Chili est un partenaire de longue date.

Autant de perspectives qui ouvrent la voie à une nouvelle étape de coopération entre le Vietnam, le Chili et, plus largement, l’ensemble de la région Amérique latine et Caraïbes.-VNA

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