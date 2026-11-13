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Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA
Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a appelé les parties au conflit à Gaza à préserver le cessez-le-feu, à faire preuve de la plus grande retenue et à respecter le droit international humanitaire.

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Il a appelé les parties à maintenir le cessez-le-feu, à faire preuve de la plus grande retenue et à respecter le droit humanitaire international. Il a également insisté sur la nécessité de protéger les civils, les travailleurs humanitaires et les infrastructures civiles, ainsi que de garantir l’acheminement sûr, rapide et sans entrave de l’aide humanitaire.

Le représentant vietnamien a réaffirmé le rôle essentiel et irremplaçable de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans l’assistance apportée à des millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Le Vietnam a appelé au respect de la Charte des Nations unies, des privilèges et immunités de l’ONU et des obligations définies par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif d’octobre 2025.Hanoï s’est félicité de la prolongation du mandat de l’UNRWA jusqu’en juin 2029 et des efforts déployés pour renforcer la neutralité, la transparence et la responsabilité de l’agence.

Il a également plaidé pour que celle-ci dispose de ressources financières suffisantes, stables et pérennes.Concernant les efforts de paix et de reconstruction à Gaza, le ministre conseiller Nguyen Hai Luu a estimé que la résolution 2803 (2025) du Conseil de sécurité et la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza offrent une possibilité de consolider le cessez-le-feu et de promouvoir la reconstruction.

En tant que membre fondateur du Conseil de la paix, le Vietnam s’est déclaré prêt à coopérer avec ses partenaires internationaux afin de contribuer à une paix durable et au rétablissement de Gaza, sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, tout en garantissant le rôle humanitaire de l’ONU et une participation effective des Palestiniens, a ajouté le diplomate.

Il a rappelé que l’aide humanitaire ne saurait se substituer à une solution politique juste et durable. Il a également appelé à mettre fin aux actions visant à modifier le statut et la composition démographique des territoires palestiniens occupés, ainsi qu’à trouver une solution à la question des droits légitimes des réfugiés palestiniens, notamment en matière de restitution des biens et d'indemnisation.

Le Vietnam a enfin réaffirmé son soutien constant au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un État palestinien indépendant et souverain, dans les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et vivant en paix aux côtés d’Israël.

Au cours des débats, plusieurs pays ont également souligné le rôle irremplaçable de l’UNRWA et appelé à protéger son mandat et à renforcer son financement, tandis qu’Israël a continué de s’opposer aux activités de l’agence. La Quatrième Commission devrait examiner et adopter les projets de résolution concernés le 18 novembre 2026. -VNA

#Gaza #Quatrième Commission #ONU #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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