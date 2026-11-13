Politique

Le Vietnam entend promouvoir une ASEAN unie, résiliente et tournée vers une coopération concrète

Évoquant la portée de ces assises, le vice-ministre a indiqué que les rencontres de Manille seraient l’occasion de dresser le bilan de la présidence philippine de l’ASEAN, d’évaluer la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de définir les orientations pour la période à venir

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., dont le pays assure la présidence de l’ASEAN en 2026, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, participera au 49e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiendront à Manille du 14 au 17 novembre.

À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les enjeux de ces rencontres ainsi que sur les objectifs et les priorités du Vietnam.

Évoquant la portée de ces assises, le vice-ministre a indiqué que les rencontres de Manille seraient l’occasion de dresser le bilan de la présidence philippine de l’ASEAN, d’évaluer la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de définir les orientations pour la période à venir.

Dans un contexte international et régional marqué par de rapides mutations, des rivalités stratégiques, des incertitudes économiques et des défis transfrontaliers, l’ASEAN doit renforcer sa capacité de réaction immédiate tout en consolidant ses bases de développement à long terme. Il a souligné la nécessité de lever les obstacles dans l’application des engagements pris lors du 48e Sommet à Cebu, notamment en matière de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, de stabilité des chaînes d’approvisionnement et de soutien aux citoyens, afin de traduire les décisions en résultats concrets.

Selon le vice-ministre vietnamien, les prochains sommets s’articuleront autour de trois grands axes. Le premier consiste à consolider la solidarité, la résilience et l’autonomie stratégique de l’ASEAN pour préserver la paix et la stabilité. Le deuxième porte sur la mise en œuvre efficace de la Vision 2045, en mettant l’accent sur l’intégration économique, la connectivité, les nouveaux moteurs de croissance et le règlement des questions transfrontalières au profit des citoyens et des entreprises. Le troisième vise à renforcer le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale et à approfondir les relations avec les partenaires sur la base du respect mutuel et du droit international.

Il a également relevé que la 15e session de dialogue entre les dirigeants de l’ASEAN et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), ainsi que la 47e Assemblée générale de cette dernière (AIPA-47), contribueraient à renforcer les complémentarités entre la coopération intergouvernementale et la coopération interparlementaire. Concernant la participation du Premier ministre Le Minh Hung, le vice-ministre Dang Hoang Giang a affirmé que ce déplacement confirme l’importance accordée par le Vietnam à l’ASEAN en tant qu’une priorité stratégique de sa politique étrangère.

Suite aux propositions et contributions du 48e Sommet de l'ASEAN, le Vietnam s'attachera à promouvoir la mise en œuvre des engagements, à lever les obstacles et à renforcer l'efficacité de la coopération.

Le vice-ministre a ainsi mis en avant trois priorités pour la participation vietnamienne au 49e Sommet. La première consiste à contribuer au maintien d’un environnement pacifique et stable dans la région, en privilégiant le consensus, le dialogue et le respect du droit international.

La deuxième vise à donner une impulsion concrète à l’intégration régionale, notamment par le renforcement de la connectivité économique, commerciale et des infrastructures, la réduction des obstacles au sein de l’ASEAN, ainsi que la promotion de l’innovation et des transitions numérique et verte, sans négliger les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire. La troisième porte sur l’approfondissement de la coopération avec les partenaires extérieurs, notamment à travers la coprésidence, par le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue japonais, du Sommet Mékong-Japon.

En marge des sommets, le chef du gouvernement vietnamien mènera des échanges bilatéraux avec les dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales afin de renforcer la confiance politique et d’élargir les opportunités de coopération.

Par ailleurs, la participation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man à l’AIPA-47 permettra de renforcer les synergies entre la diplomatie d’État et la diplomatie parlementaire. À travers l’ensemble de ces activités, le Vietnam entend réaffirmer son engagement en faveur d’une ASEAN unie, résiliente et tournée vers ses citoyens, en faisant valoir une approche fondée sur l’initiative, la responsabilité et l’action concrète.-VNA

#ASEAN #Premier ministre Le Minh Hung #Nouvelle ère
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