Politique

Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs. 

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA
La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 13 novembre au matin, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Se disant honorée de s’exprimer devant l’organe législatif vietnamien, elle a adressé ses félicitations au peuple vietnamien à l’occasion de la Journée de la grande union nationale, célébrée le 18 novembre, qu’elle a rapprochée de la Journée de l’unité nationale, célébrée en Russie le 4 novembre. Évoquant l’histoire commune des deux pays, forgée dans la lutte pour l’indépendance, elle a rappelé que le Président Hô Chi Minh, dont un monument a été inauguré en 2023 à Saint-Pétersbourg, avait posé les fondements de cette amitié durable. Elle a également évoqué l’esprit de résilience qui se dégage de ses vers.

Valentina Matviyenko a salué la fidélité du Vietnam au soutien soviétique passé, ainsi que les réalisations accomplies sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Revenant sur l’histoire des relations bilatérales – du partenariat stratégique en 2001 au partenariat stratégique global en 2012 –, elle a mis en avant la visite d’État en Russie du secrétaire général et président To Lam en septembre 2026, marquée par des accords majeurs et la remise au dirigeant vietnamien du Prix de la paix Léon Tolstoï.

Sur le plan parlementaire, soixante-dix ans après la première visite de députés vietnamiens en Union soviétique, la coopération interparlementaire s’approfondit, notamment grâce à l’accord signé en 2024 à Moscou et à la coordination au sein des forums multilatéraux. La dirigeante russe a salué le rôle du Vietnam en tant que pays partenaire des BRICS depuis 2025, ses contributions au sein de l’ASEAN et la convergence de vues sur la souveraineté numérique.

Sur le plan économique, Valentina Matviyenko a mis en avant la progression des échanges commerciaux, favorisée par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, ainsi que les résultats des coentreprises dans les secteurs pétrolier, gazier et agro-industriel. Elle a notamment cité Rusvietpetro et les activités de production laitière dans la région de Kalouga. Dans l’énergie, elle a mis en exergue l’accord intergouvernemental signé en mars dernier pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 de conception russe, ainsi que le Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires.

Concernant l’éducation, la culture et le tourisme, elle a rappelé que plus de 3 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Russie, saluant l’Année de la coopération scientifique et éducative 2026, l’inauguration d’un laboratoire de prévention des maladies infectieuses à Hanoï et l’organisation prochaine des « Saisons russes ». Le tourisme bilatéral connaît également une forte progression, avec plus de 800 000 visiteurs russes enregistrés au premier semestre 2026. Cette dynamique est notamment favorisée par le décret présidentiel russe accordant aux citoyens vietnamiens une exemption de visa pour des séjours de 30 jours, valable jusqu’au 15 octobre 2027.

Enfin, Valentina Matviyenko a insisté sur l’importance de la coopération entre les collectivités territoriales des deux pays. Celle-ci s’est notamment illustrée, durant sa visite, par la signature de quatre accords de coopération interrégionale et d’un partenariat entre les musées militaires vietnamien et russe. Concluant son intervention par le proverbe vietnamien « Qui voyage beaucoup apprend beaucoup », elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs.- VNA

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