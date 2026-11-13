La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon

Hanoï (VNA) – À l’issue de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’Université de Tokyo et à l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI), a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) pour analyser les résultats de ce déplacement et les perspectives des relations bilatérales.

Selon lui, le principal acquis de cette visite réside dans l’adoption de la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon, qui témoigne de la solidité des liens entre les deux pays. Les dirigeants des deux États ont affirmé que le Vietnam et le Japon étaient des partenaires de premier plan, unis par des intérêts communs et une coopération de long terme, le développement de l’un profitant à l’autre.

L’expert a estimé que les relations bilatérales sont aujourd’hui à leur niveau de proximité le plus élevé. Les progrès accomplis depuis 2023, grâce à des échanges réguliers entre les dirigeants de haut rang, ont jeté les bases de cette dynamique.

Toshiro Nishizawa a également souligné le caractère pragmatique de la coopération. Les deux pays privilégient les domaines dans lesquels ils peuvent travailler ensemble, tout en respectant leurs différences de position. Les mémorandums et documents échangés lors de la visite témoignent de leur volonté d’obtenir des résultats concrets.

Sur le plan diplomatique, il a relevé le soutien du Vietnam aux efforts du Japon visant à concrétiser sa Vision pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP), actualisée dans la mesure compatible avec la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP). La Déclaration réaffirme également le respect du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, ainsi que l’importance de la paix, de la stabilité et de la coopération régionales et internationales. Selon l’expert, ces engagements réaffirment les principes fondamentaux du Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Il a considéré que le respect mutuel permettait aux deux pays d’élargir leur coopération dans les domaines où leurs intérêts convergent, tout en conservant leurs propres orientations diplomatiques.

Concernant la place du Vietnam dans la politique étrangère japonaise, Toshiro Nishizawa a affirmé que le pays était devenu l’un des partenaires les plus importants du Japon en Asie. La Déclaration de vision commune confirme cette position, le Japon considérant le Vietnam comme un partenaire prioritaire de sa politique étrangère et de sa nouvelle stratégie de croissance.

Cette importance repose sur des considérations à la fois économiques et stratégiques. Le renforcement des relations avec le Vietnam s’inscrit dans la volonté du Japon d'approfondir et de diversifier son réseau de partenariats en Asie. Selon l’expert, cette évolution pourrait également contribuer à établir un contrepoids à l’influence de la Chine.

Dans le contexte régional, il a espéré que la visite permettra au Japon de contribuer davantage aux priorités communes dans les domaines économique et diplomatique. La coopération en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de formation de ressources humaines hautement qualifiées pourrait être étendue aux pays voisins, notamment dans le cadre de l’Initiative de co-création de l’intelligence artificielle Japon-ASEAN.

Saluant la réaffirmation par les deux dirigeants de l’importance de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, il a estimé que la sous-région du Mékong, notamment le Vietnam, le Laos et le Cambodge, pourrait constituer un point de départ prometteur. Cette coopération favoriserait la connectivité, réduirait les écarts de développement et renforcerait la sécurité économique ainsi que la résilience régionale.

L’expert a également salué la volonté des deux dirigeants de poursuivre la coopération financière régionale dans le cadre du processus ASEAN+3.

Pour les prochaines années, Toshiro Nishizawa a estimé que cette visite confirmait la volonté des deux pays de poursuivre une coopération axée sur des résultats concrets, malgré les évolutions de la situation intérieure et extérieure du Japon. La Déclaration de vision commune fixe les grandes orientations des relations bilatérales, mais c’est sa mise en œuvre qui permettra d'en mesurer la portée réelle.

La convergence des intérêts devrait permettre aux projets en cours de progresser parallèlement au lancement de nouvelles initiatives. Le réexamen et la sélection des projets, dont certains pourraient être abandonnés, aideront les deux parties à concentrer leurs efforts sur les domaines de coopération les plus adaptés et susceptibles de produire des résultats tangibles.

Selon l’expert, la confiance politique et le pragmatisme constituent ainsi des fondements solides pour approfondir les relations entre le Vietnam et le Japon et contribuer positivement à la stabilité et au développement de la région. -VNA