APEC 2026 : le dirigeant To Lam attendu en Chine pour renforcer la coopération régionale et bilatérale

Pékin (VNA) - À l’approche de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales dans les provinces chinoises du Guangdong et du Yunnan, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné l’importance de cette visite, prévue du 17 au 20 novembre 2026, tant pour la coopération régionale que pour les relations entre Hanoï et Pékin.

Sur le plan multilatéral, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques mondiales, la montée du protectionnisme et les profondes mutations du commerce et des chaînes d’approvisionnement, la participation du plus haut dirigeant vietnamien à l’APEC témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à la coopération et à l’intégration économiques régionales.

Elle permettra aux économies membres d’échanger sur les grandes orientations de coopération, de renforcer le dialogue et la confiance, et de rechercher des solutions communes en faveur d’une région Asie-Pacifique pacifique, stable, ouverte, dynamique et prospère.

Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle marquera le transfert au Vietnam de la responsabilité d’accueillir l’APEC en 2027. Selon l’ambassadeur, il s’agira d’une étape majeure dans les 30 années de participation du pays à ce mécanisme, mais aussi d’une occasion de réaffirmer son statut, son prestige, son sens des responsabilités et ses capacités croissantes à contribuer à la coordination régionale, après avoir accueilli deux éditions du forum.

Sur le plan bilatéral, cette visite sera le deuxième déplacement du dirigeant To Lam en Chine en 2026, dans la continuité des échanges stratégiques entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays. L'ambassadeur s'est déclaré convaincu qu'elle devrait contribuer à consolider la confiance politique, à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique, à un niveau plus élevé dans la nouvelle ère, conformément à l’orientation des "six plus".

Concernant les attentes pour l’APEC 2026, placée sous le thème "Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble", l’ambassadeur a indiqué que le Vietnam espérait des résultats concrets autour des trois priorités de l’année : ouverture, innovation et coopération. Il s’agit notamment de renforcer le consensus en faveur d’une région ouverte et intégrée, de promouvoir la perspective d’une zone de libre-échange Asie-Pacifique (FTAAP), et de stimuler la croissance grâce aux sciences et technologies, à l’innovation, à la transformation numérique et à la transition verte.

Une attention particulière devrait être accordée au soutien aux petites et moyennes entreprises, afin de faciliter leur accès aux technologies et de renforcer leur participation aux chaînes de valeur régionales. Il conviendrait également de promouvoir les partenariats public-privé et de mobiliser des ressources en faveur des infrastructures, des technologies, des énergies propres et de la formation des ressources humaines.

Le Vietnam entend contribuer activement aux discussions et à la recherche de consensus entre les économies membres, tout en partageant son expérience en matière de développement et d’intégration internationale. En tant que pays hôte de l’APEC 2027, il souhaite aussi travailler étroitement avec la Chine et les autres membres afin d’assurer la continuité du processus de coopération et de mettre en œuvre la Vision de Putrajaya de l’APEC à l’horizon 2040.

S’agissant des relations bilatérales, Pham Thanh Binh a estimé que les activités prévues dans le Guangdong et le Yunnan donneraient une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays, notamment à l’échelle locale. Les priorités porteront sur le développement d’échanges commerciaux plus équilibrés et durables, l’amélioration de l’accès des produits vietnamiens au marché chinois, en particulier des produits agricoles, ainsi que la promotion d’investissements chinois de qualité au Vietnam.

Les deux parties devraient également renforcer la connectivité des infrastructures, notamment ferroviaires, logistiques et frontalières, et approfondir leur coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transition verte et numérique ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

La coopération entre les collectivités locales, notamment celles des régions frontalières, et les échanges entre les populations, en particulier les jeunes, devraient également être encouragés. Les deux pays entendent par ailleurs poursuivre la mise en œuvre de l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027.

L’ambassadeur s’est dit convaincu que, sous l’impulsion des dirigeants des deux Partis et des deux pays, cette visite contribuerait à approfondir la coopération bilatérale, à apporter des bénéfices concrets aux populations et à favoriser la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. -VNA