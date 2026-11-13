Politique

APEC 2026 : le dirigeant To Lam attendu en Chine pour renforcer la coopération régionale et bilatérale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectuera une visite en Chine du 17 au 20 novembre 2026, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, et mènera des activités bilatérales dans les provinces du Guangdong et du Yunnan.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, accorde une interview à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, accorde une interview à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine. Photo: VNA

Pékin (VNA) - À l’approche de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales dans les provinces chinoises du Guangdong et du Yunnan, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné l’importance de cette visite, prévue du 17 au 20 novembre 2026, tant pour la coopération régionale que pour les relations entre Hanoï et Pékin.

Sur le plan multilatéral, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques mondiales, la montée du protectionnisme et les profondes mutations du commerce et des chaînes d’approvisionnement, la participation du plus haut dirigeant vietnamien à l’APEC témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à la coopération et à l’intégration économiques régionales.

Elle permettra aux économies membres d’échanger sur les grandes orientations de coopération, de renforcer le dialogue et la confiance, et de rechercher des solutions communes en faveur d’une région Asie-Pacifique pacifique, stable, ouverte, dynamique et prospère.

Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle marquera le transfert au Vietnam de la responsabilité d’accueillir l’APEC en 2027. Selon l’ambassadeur, il s’agira d’une étape majeure dans les 30 années de participation du pays à ce mécanisme, mais aussi d’une occasion de réaffirmer son statut, son prestige, son sens des responsabilités et ses capacités croissantes à contribuer à la coordination régionale, après avoir accueilli deux éditions du forum.

Sur le plan bilatéral, cette visite sera le deuxième déplacement du dirigeant To Lam en Chine en 2026, dans la continuité des échanges stratégiques entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays. L'ambassadeur s'est déclaré convaincu qu'elle devrait contribuer à consolider la confiance politique, à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique, à un niveau plus élevé dans la nouvelle ère, conformément à l’orientation des "six plus".

Concernant les attentes pour l’APEC 2026, placée sous le thème "Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble", l’ambassadeur a indiqué que le Vietnam espérait des résultats concrets autour des trois priorités de l’année : ouverture, innovation et coopération. Il s’agit notamment de renforcer le consensus en faveur d’une région ouverte et intégrée, de promouvoir la perspective d’une zone de libre-échange Asie-Pacifique (FTAAP), et de stimuler la croissance grâce aux sciences et technologies, à l’innovation, à la transformation numérique et à la transition verte.

Une attention particulière devrait être accordée au soutien aux petites et moyennes entreprises, afin de faciliter leur accès aux technologies et de renforcer leur participation aux chaînes de valeur régionales. Il conviendrait également de promouvoir les partenariats public-privé et de mobiliser des ressources en faveur des infrastructures, des technologies, des énergies propres et de la formation des ressources humaines.

Le Vietnam entend contribuer activement aux discussions et à la recherche de consensus entre les économies membres, tout en partageant son expérience en matière de développement et d’intégration internationale. En tant que pays hôte de l’APEC 2027, il souhaite aussi travailler étroitement avec la Chine et les autres membres afin d’assurer la continuité du processus de coopération et de mettre en œuvre la Vision de Putrajaya de l’APEC à l’horizon 2040.

S’agissant des relations bilatérales, Pham Thanh Binh a estimé que les activités prévues dans le Guangdong et le Yunnan donneraient une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays, notamment à l’échelle locale. Les priorités porteront sur le développement d’échanges commerciaux plus équilibrés et durables, l’amélioration de l’accès des produits vietnamiens au marché chinois, en particulier des produits agricoles, ainsi que la promotion d’investissements chinois de qualité au Vietnam.

Les deux parties devraient également renforcer la connectivité des infrastructures, notamment ferroviaires, logistiques et frontalières, et approfondir leur coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transition verte et numérique ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

La coopération entre les collectivités locales, notamment celles des régions frontalières, et les échanges entre les populations, en particulier les jeunes, devraient également être encouragés. Les deux pays entendent par ailleurs poursuivre la mise en œuvre de l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027.

L’ambassadeur s’est dit convaincu que, sous l’impulsion des dirigeants des deux Partis et des deux pays, cette visite contribuerait à approfondir la coopération bilatérale, à apporter des bénéfices concrets aux populations et à favoriser la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #secrétaire général du Parti communiste du Vietnam #président de la République #To Lam #APEC #Chine #ambassadeur #Pham Thanh Binh
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA

Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’Université de Tokyo et à l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI). Photo: VNA

La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon

La visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a consolidé le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pragmatique dans les domaines économique, diplomatique, scientifique et technologique, selon un expert de l’Université de Tokyo.

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA

Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs. 

Les délégués assistent au dialogue Vietnam-Chine. Photo: VNA

Dialogue Vietnam-Chine sur les perspectives de coopération dans l’espace Asie-Pacifique

Réunissant des experts, des universitaires, des représentants des médias et des milieux d’affaires des deux pays, le dialogue a porté sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, le renforcement de l’interconnexion des corridors économiques et la coordination des chaînes industrielles transfrontalières.

Le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith. Photo: VNA

Sommet de la Francophonie : une vitrine pour le Cambodge et un tremplin pour sa coopération avec le Vietnam

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République,To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, témoigne de l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. Elle contribuera à consolider les liens politiques et à approfondir la coopération commerciale, économique et stratégique entre Phnom Penh et Hanoï

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'exprime. Photo: VNA

Vietnam-Thaïlande : un séminaire pour donner un nouvel élan à 50 ans de partenariat

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un séminaire organisé à Bangkok a mis en lumière les perspectives de renforcement des liens économiques bilatéraux, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies et le développement durable, en vue de construire un partenariat plus étroit et durable.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Photo: VNA

Le quotidien lao Pasaxon salue les retombées de la visite du dirigeant Tô Lâm au Japon

Les deux dirigeants vietnamien et japonais sont convenus de porter à un niveau supérieur leur « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », de renforcer leur coordination dans les domaines d'importance stratégique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le 28 juillet 1995, le Vietnam n’a cessé de considérer l’Association comme une priorité de sa politique étrangère et de participer activement à l’ensemble de ses piliers et domaines de coopération. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN unie et résiliente

Prévu à Manille du 14 au 17 novembre, le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter les positions et propositions du Vietnam concernant les priorités de développement de l’ASEAN, le renforcement de sa solidarité et de sa capacité de résilience, ainsi que l’approfondissement de ses relations avec ses partenaires.

Démonstration collective d’arts martiaux en formation exécutée par les forces spéciales. Photo : VNA

Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.