Politique

Vietnam-Russie : Valentina Matvienko achève une visite officielle placée sous le signe du rapprochement

La visite officielle au Vietnam de la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko à l’invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man a été courronée de succès.

Durant son séjour, Valentina Matvienko a déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo : VNA
Durant son séjour, Valentina Matvienko a déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, a quitté Hanoï le 13 novembre à midi, au terme d’une visite officielle au Vietnam effectuée du 11 au 13 novembre 2026, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man.

Durant son séjour, Valentina Matvienko a déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’au Mémorial des Héros morts pour la Patrie. Elle a été reçue par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et a eu une entrevue avec le Premier ministre Le Minh Hung. Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a présidé la cérémonie d’accueil officiel de la dirigeante russe avant de s’entretenir avec elle.

Lors des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué la portée de cette visite pour la consolidation de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global Vietnam – Russie, tout en appréciant les contributions actives de Valentina Matvienko à la coopération bilatérale et interparlementaire. Ils ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau afin d’approfondir les relations bilatérales au bénéfice des deux peuples, et ont transmis leurs salutations au président russe Vladimir Poutine.

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Le président de l’AN du Vietnam Tran Thanh Man et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Les deux parties sont convenues de tirer parti des opportunités offertes par le contexte international actuel pour élargir leur coopération, renforcer l’autonomie et la résilience de leurs pays respectifs et contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde. Le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie poursuivrait sa coopération étroite avec l’AN du Vietnam afin de perfectionner le cadre juridique, de superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux et de soutenir les ministères et collectivités locales dans leurs domaines de coopération, tout en renforçant les liens entre les collectivités locales, les entreprises et les peuples des deux pays.

Heureuse de revenir au Vietnam après neuf ans, Valentina Matvienko s’est dite impressionnée par les réalisations socio-économiques du pays ainsi que par le renforcement de sa position et de son prestige sur la scène internationale. Elle s’est déclarée prête à coopérer avec l’AN du Vietnam pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’énergie et du pétrole et du gaz. Soulignant l’amitié traditionnelle forgée par les générations successives, elle a souhaité renforcer la coopération dans la culture, l’éducation, le tourisme, les échanges de jeunes et les relations entre collectivités locales, afin de transmettre cette proximité entre les deux peuples aux générations futures.

À cette occasion, le président de l'AN du Vietnam, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération, dont le Programme d’action conjoint entre les deux organes législatifs pour la période 2026-2029, ainsi que des accords de coopération entre collectivités locales et organismes sectoriels. La dirigeante russe a également remis à son homologue vietnamien l’insigne d’honneur du Conseil de la Fédération "Pour les services rendus au développement du parlementarisme".

Dans le cadre de sa visite, Valentina Matvienko s’est rendue au Centre tropical Vietnam – Russie et a assisté en ligne à l’inauguration de plusieurs installations de production de la coentreprise pétrolière et gazière Vietnam-Russie.

Le 13 novembre au matin, elle a prononcé un discours lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam.- VNA

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