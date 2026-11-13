Politique

Dialogue Vietnam-Chine sur les perspectives de coopération dans l’espace Asie-Pacifique

Réunissant des experts, des universitaires, des représentants des médias et des milieux d’affaires des deux pays, le dialogue a porté sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, le renforcement de l’interconnexion des corridors économiques et la coordination des chaînes industrielles transfrontalières.

Les délégués assistent au dialogue Vietnam-Chine. Photo: VNA
Les délégués assistent au dialogue Vietnam-Chine. Photo: VNA

Zhejiang (VNA) – Un dialogue Vietnam-Chine consacré aux perspectives de coopération pour la construction d’une communauté Asie-Pacifique s’est tenu le 13 novembre dans la province chinoise du Zhejiang, en prélude à la 33e Réunion informelle des dirigeants économiques de l’APEC, prévue les 18 et 19 novembre à Shenzhen.

Réunissant des experts, des universitaires, des représentants des médias et des milieux d’affaires des deux pays, cette rencontre a porté sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, le renforcement de l’interconnexion des corridors économiques et la coordination des chaînes industrielles transfrontalières.

À cette occasion, Chen Yao, vice-président de l’Université de technologie du Zhejiang, a souligné que la succession des présidences de l’APEC - assurée par la Chine en 2026 puis par le Vietnam en 2027 - créait un lien sans précédent entre les responsabilités et les opportunités partagées par Pékin et Hanoï dans le processus de coopération régionale.

Il a estimé que les relations économiques sino-vietnamiennes reposaient sur des bases solides. Il a également relevé une évolution de la structure des investissements chinois au Vietnam, qui se détournent progressivement des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre au profit de domaines tels que l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies vertes. Cette évolution rejoint les priorités du Vietnam en matière d’attraction des investissements dans les hautes technologies, la recherche et développement (R&D) et le transfert de technologies et de savoir-faire.

Pour sa part, le professeur associé et docteur Duong Van Huy, chercheur principal à l’Institut d’études sur l’Asie-Pacifique de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a rappelé que la construction d’une communauté Asie-Pacifique demeurait un objectif commun face à l’instabilité et à la fragmentation mondiales, tout en soulignant le rôle moteur de l’APEC.

Il a également fait valoir que les relations entre le Vietnam et la Chine dépassaient le cadre bilatéral et constituaient un facteur important au sein des mécanismes multilatéraux, contribuant ainsi à promouvoir la coopération et le développement dans la région. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Dialogue Vietnam-Chine #Asie-Pacifique #Réunion informelle des dirigeants économiques de l’APEC
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA

Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Gaza : Hanoï réaffirme son soutien à l’UNRWA et aux droits des Palestiniens

S’exprimant le 12 novembre lors d’une réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, récemment aggravée par de fortes pluies et des inondations.

Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’Université de Tokyo et à l’Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI). Photo: VNA

La confiance politique favorise une coopération concrète entre le Vietnam et le Japon

La visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a consolidé le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pragmatique dans les domaines économique, diplomatique, scientifique et technologique, selon un expert de l’Université de Tokyo.

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA

Les relations russo-vietnamiennes continueront d’enregistrer de nouveaux succès, selon une dirigeante russe

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a pris la parole devant la séance plénière de l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle s’est dite convaincue que les deux pays continueraient d’avancer ensemble sur la voie qu’ils se sont tracée et remporteraient de nouveaux succès communs. 

Le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith. Photo: VNA

Sommet de la Francophonie : une vitrine pour le Cambodge et un tremplin pour sa coopération avec le Vietnam

La participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République,To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, témoigne de l’importance accordée aux relations diplomatiques entre les deux pays. Elle contribuera à consolider les liens politiques et à approfondir la coopération commerciale, économique et stratégique entre Phnom Penh et Hanoï

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'exprime. Photo: VNA

Vietnam-Thaïlande : un séminaire pour donner un nouvel élan à 50 ans de partenariat

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un séminaire organisé à Bangkok a mis en lumière les perspectives de renforcement des liens économiques bilatéraux, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies et le développement durable, en vue de construire un partenariat plus étroit et durable.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Photo: VNA

Le quotidien lao Pasaxon salue les retombées de la visite du dirigeant Tô Lâm au Japon

Les deux dirigeants vietnamien et japonais sont convenus de porter à un niveau supérieur leur « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », de renforcer leur coordination dans les domaines d'importance stratégique et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales.

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le 28 juillet 1995, le Vietnam n’a cessé de considérer l’Association comme une priorité de sa politique étrangère et de participer activement à l’ensemble de ses piliers et domaines de coopération. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN unie et résiliente

Prévu à Manille du 14 au 17 novembre, le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter les positions et propositions du Vietnam concernant les priorités de développement de l’ASEAN, le renforcement de sa solidarité et de sa capacité de résilience, ainsi que l’approfondissement de ses relations avec ses partenaires.

Démonstration collective d’arts martiaux en formation exécutée par les forces spéciales. Photo : VNA

Les forces spéciales s’entraînent en vue de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026

Le 11 novembre au matin, à Hanoï, le Bureau de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a inspecté les préparatifs de l’entraînement des forces spéciales en vue de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre prochain. L’inspection était présidée par le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général et chef du comité d’organisation de l’exposition.