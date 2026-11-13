Dialogue Vietnam-Chine sur les perspectives de coopération dans l’espace Asie-Pacifique

Zhejiang (VNA) – Un dialogue Vietnam-Chine consacré aux perspectives de coopération pour la construction d’une communauté Asie-Pacifique s’est tenu le 13 novembre dans la province chinoise du Zhejiang, en prélude à la 33e Réunion informelle des dirigeants économiques de l’APEC, prévue les 18 et 19 novembre à Shenzhen.

Réunissant des experts, des universitaires, des représentants des médias et des milieux d’affaires des deux pays, cette rencontre a porté sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, le renforcement de l’interconnexion des corridors économiques et la coordination des chaînes industrielles transfrontalières.

À cette occasion, Chen Yao, vice-président de l’Université de technologie du Zhejiang, a souligné que la succession des présidences de l’APEC - assurée par la Chine en 2026 puis par le Vietnam en 2027 - créait un lien sans précédent entre les responsabilités et les opportunités partagées par Pékin et Hanoï dans le processus de coopération régionale.

Il a estimé que les relations économiques sino-vietnamiennes reposaient sur des bases solides. Il a également relevé une évolution de la structure des investissements chinois au Vietnam, qui se détournent progressivement des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre au profit de domaines tels que l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies vertes. Cette évolution rejoint les priorités du Vietnam en matière d’attraction des investissements dans les hautes technologies, la recherche et développement (R&D) et le transfert de technologies et de savoir-faire.

Pour sa part, le professeur associé et docteur Duong Van Huy, chercheur principal à l’Institut d’études sur l’Asie-Pacifique de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a rappelé que la construction d’une communauté Asie-Pacifique demeurait un objectif commun face à l’instabilité et à la fragmentation mondiales, tout en soulignant le rôle moteur de l’APEC.

Il a également fait valoir que les relations entre le Vietnam et la Chine dépassaient le cadre bilatéral et constituaient un facteur important au sein des mécanismes multilatéraux, contribuant ainsi à promouvoir la coopération et le développement dans la région. -VNA