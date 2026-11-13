Politique

Le développement du Vietnam est une source d’inspiration dans l’espace francophone

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville.

Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA
Le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 14 au 16 novembre au Cambodge, le représentant régional par intérim de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Rigobert Pinga-Pinga, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la portée de cet événement et les perspectives de coopération avec le Vietnam.

Rappelant que le Sommet de Hanoï de 1997 avait marqué un tournant en plaçant l’économie au cœur de la coopération francophone et en créant le poste de secrétaire général, Rigobert Pinga-Pinga a souligné l’importance symbolique du retour du sommet en Asie près de trente ans plus tard, au Cambodge, dont le défunt roi Norodom Sihanouk fut l’un des pères fondateurs de l’organisation.

Selon lui, le thème de cette édition, « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », rejoint les priorités de paix et de développement abordées il y a trois décennies, deux domaines dans lesquels le Vietnam dispose d’une solide expérience à partager.Au nom de la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, le responsable de l’OIF a salué la présence à Phnom Penh de la délégation vietnamienne conduite par le dirigeant To Lam.

Ce sommet, qui réunit tous les deux ans les représentants de 90 États et gouvernements membres, sera également marqué par l’élection du secrétaire général pour les prochaines années. Il accordera une place accrue aux propositions de la jeunesse, élaborées à Lomé (Togo), et débouchera sur l’adoption d’une déclaration finale commune. Rigobert Pinga-Pinga a exprimé l’espoir que cette rencontre donnera un nouvel élan à la langue française en Asie du Sud-Est et incitera davantage de jeunes à l’apprendre comme langue de dialogue, de coopération et de partage.

Qualifiant le Vietnam de partenaire central de la Francophonie en Asie, il a mis en avant la présence active de l’OIF à travers son Bureau régional à Hanoï et le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville. Plus de 2 000 enseignants de français y ont été formés et plus de 21 000 élèves ont bénéficié d’activités parascolaires en français, avec l’appui de dix enseignants volontaires déployés dans dix établissements à travers le pays. Depuis 2020, le fonds « La Francophonie avec Elles » a également soutenu huit projets portés par des femmes pour près de 490 000 euros.

Sur le plan économique, des missions commerciales ont été organisées au Vietnam en 2022 et en 2025, tandis que des entreprises vietnamiennes ont été accompagnées jusqu’à Djibouti.Dans le domaine du tourisme durable, l’OIF a mis en œuvre 18 projets depuis 2024, pour un budget dépassant 900 000 euros.

Le projet « Destination Éco-Talents » (DET), mené notamment au Vietnam et au Cambodge, a permis de former plus de 2 000 jeunes Vietnamiens – dont 60 % de femmes – aux métiers du tourisme durable. Il a contribué à la création de près de 680 emplois et de onze circuits touristiques reliant Dien Bien, Hue et Quang Ngai, au bénéfice d’environ 1 900 habitants. L’OIF entend désormais améliorer la qualité des formations hôtelières en français, promouvoir de nouvelles destinations reculées et renforcer les liens entre établissements de formation, entreprises, autorités locales et agences de voyages.

Par ailleurs, Rigobert Pinga-Pinga a estimé que l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres d’ici 2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé en 2045 constituait une source d’inspiration pour l’espace francophone. Évoquant la présence d’entreprises vietnamiennes de télécommunications en Afrique, notamment au Cameroun et au Burundi, ainsi que les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire, il a souligné le potentiel du français pour faciliter l’accès aux marchés africains, où résident les deux tiers des 397 millions de francophones, ainsi que la coopération dans la formation des Casques bleus.

Enfin, alors que la Francophonie étend son action aux domaines de l’économie et des sciences, le représentant de l’OIF a identifié trois axes de convergence avec les priorités définies lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam : la transformation numérique et l’intelligence artificielle ; le commerce au sein d’un espace représentant 16 % du produit mondial brut et près d’un cinquième des échanges mondiaux ; et la valorisation des compétences des jeunes ingénieurs vietnamiens.-VNA

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