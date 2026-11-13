Le Vietnam contribue à l’équilibre régional, selon un expert

Kuala Lumpur (VNA) – Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en amont du 49e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines, Collins Chong Yew Keat, analyste en politique étrangère, sécurité et stratégie à l’Université de Malaya, a salué la diplomatie vietnamienne, qui contribue non seulement à protéger les intérêts nationaux, mais aussi à atténuer les pressions liées à la concurrence géopolitique dans la région.



Selon Collins Chong, l’approche multilatérale du Vietnam illustre l’importance de l’autonomie stratégique et d’un multilatéralisme pragmatique dans un ordre régional et mondial de plus en plus fragmenté.



Le Vietnam a su concilier ses principes traditionnels d’indépendance, d’autonomie et de non-alignement avec une participation plus active à la construction des institutions régionales, à l’intégration économique et aux engagements internationaux. La diversification de ses relations avec les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, lui confère une marge de manœuvre diplomatique importante, tout en lui permettant de consolider ses intérêts sécuritaires et économiques sans dépendre excessivement d’une seule puissance.



L’autonomie stratégique ne signifie pas l’isolement ni la prise de distance avec les grandes puissances, mais la capacité à coopérer avec chacune d’elles tout en préservant son indépendance de décision et ses intérêts fondamentaux.



À l’échelle régionale, il a estimé que le rôle central de l’ASEAN ne devait pas être évalué uniquement à l’aune de la participation des grandes puissances à ses réunions. Il dépend surtout de la capacité de l’association à influencer leur comportement, à établir des règles régionales contraignantes et effectives et à empêcher les rivalités extérieures de déterminer l’avenir de l’Asie du Sud-Est.



Dans cette perspective, le Vietnam contribue à renforcer la pertinence et la valeur diplomatique de l’ASEAN en favorisant le consensus, le dialogue constructif et le respect du droit international. Cet engagement se manifeste notamment en Mer Orientale, où le Vietnam souligne constamment l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), prône le règlement pacifique des différends et défend fermement ses droits souverains. Cette position contribue à affirmer le principe selon lequel la stabilité régionale doit reposer sur des règles internationales communément reconnues, plutôt que sur des rapports de force ou des actions unilatérales.



Par ailleurs, le Vietnam gagne en importance dans plusieurs secteurs clés qui façonneront la prochaine phase de la compétition géopolitique et économique, notamment les technologies émergentes, la résilience des chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique, la gestion des ressources stratégiques, la transition énergétique et la sécurité alimentaire.



Collins Chong a notamment indiqué que le Vietnam jouait un rôle de plus en plus important dans le maintien de l’équilibre des pouvoirs dans la région. L’engagement diplomatique actif du Vietnam et son poids stratégique croissant peuvent contribuer à empêcher que la rivalité entre les grandes puissances ne devienne une source de divisions en Asie du Sud-Est. La puissance émergente du Vietnam ne repose pas seulement sur son importance économique et technologique croissante, mais aussi sur sa capacité à contribuer concrètement à un ordre régional plus équilibré, plus stable et plus autonome sur le plan stratégique.



Enfin, l’influence diplomatique durable du Vietnam dépendra de sa capacité à transformer ses relations internationales en résultats concrets pour la région, notamment en matière de sécurité des chaînes d’approvisionnement, de stabilité maritime, de coopération numérique et de développement durable. -VNA