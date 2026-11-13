Politique

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit le gouverneur de Kanagawa (Japon)

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a proposé à la préfecture japonaise de Kanagawa de développer avec le Vietnam des centres pilotes de prise en charge proactive de la santé.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a reçu, le 13 novembre au siège du gouvernement, le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, en visite de travail au Vietnam.

Soulignant que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon entrait dans une nouvelle phase de développement à la suite de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, du 8 au 11 novembre, la vice-Première ministre a rappelé que les deux pays avaient adopté une Déclaration de vision commune, signé onze documents de coopération et fixé l'objectif de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 80 milliards de dollars d'ici 2030.

La vice-Première ministre a salué le rôle de Kanagawa et les résultats obtenus en 2026 dans sa coopération avec les partenaires vietnamiens. Le Bureau économique et commercial Hanoï-Kanagawa a été inauguré le 1er novembre. À ce jour, la préfecture a aidé 33 entreprises de Kanagawa à développer leurs activités au Vietnam et attiré 23 entreprises vietnamiennes.

Pour sa part, Kuroiwa Yuji a indiqué que sa visite visait notamment à organiser une série d'activités dans le cadre du Festival de Kanagawa 2026, comprenant un festival à Da Nang, un séminaire de promotion des investissements à Hanoï et le Festival de Kanagawa dans la capitale vietnamienne, les 14 et 15 novembre.

Concernant la santé, la vice-Première ministre a estimé que le Vietnam, confronté à un vieillissement démographique rapide, avait tout intérêt à étudier et à adopter des modèles de prise en charge proactive de la santé, privilégiant la prévention et la détection précoce des risques de maladie. Elle a proposé de passer du simple partage d'expériences à la réalisation de projets concrets, en commençant par la mise en place de plusieurs centres pilotes de prise en charge proactive de la santé. Après évaluation, ces modèles pourraient être progressivement étendus à d'autres localités. Cette démarche contribuerait à améliorer la qualité des soins, notamment pour les personnes âgées, à mieux prévenir et contrôler les risques de maladie et à améliorer la qualité de vie de la population.

Le gouverneur Kuroiwa Yuji a présenté le modèle ME-BYO, lancé par la préfecture de Kanagawa. Celui-ci vise à suivre la transition entre la bonne santé et la maladie afin de détecter précocement les changements de l'état de santé et d'intervenir à temps, contribuant ainsi à prolonger l'espérance de vie en bonne santé.

La vice-Première ministre a également souhaité que Kanagawa partage son expérience et soutienne la coopération avec le Vietnam dans les sciences, les technologies et l'innovation, des secteurs considérés comme des moteurs et des piliers du développement du pays.

En matière de ressources humaines, elle a souhaité que Kanagawa continue d'accueillir des travailleurs vietnamiens, en accordant une attention particulière au développement de leurs compétences. Elle a également proposé de créer des conditions permettant à ceux qui rentrent au Vietnam à l'issue de leur contrat de travailler dans des entreprises japonaises implantées dans le pays.

Enfin, elle a appelé à concrétiser les programmes de coopération culturelle et touristique et à continuer de soutenir la communauté vietnamienne de Kanagawa, qui compte actuellement plus de 43.000 personnes.

Saluant les contributions du gouverneur Kuroiwa Yuji, à la tête de la préfecture depuis 2011 et décoré de l'Ordre de l'Amitié du Vietnam en 2024, la vice-Première ministre a souhaité que les deux parties s'appuient sur les acquis de leur coopération pour mettre en œuvre des programmes concrets et efficaces afin d'approfondir leurs relations. -VNA

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