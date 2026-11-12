Santé

Le Vietnam facilite l’accès des enfants handicapés aux soins et à l’éducation

Le gouvernement vietnamien a approuvé un programme visant à améliorer l’accès des enfants handicapés aux services de protection, de soins et d’éducation pour la période 2026-2030.

Le projet vise à faciliter l’accès des enfants handicapés aux services de protection, de soins et d’éducation pour la période 2026-2030. Photo: VNA
Le projet vise à faciliter l’accès des enfants handicapés aux services de protection, de soins et d’éducation pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 10 novembre 2026, la décision n° 2168/QD-TTg approuvant un projet visant à faciliter l’accès des enfants handicapés aux services de protection, de soins et d’éducation pour la période 2026-2030.

Ce programme vise à garantir le plein exercice des droits de ces enfants, à leur assurer un accès équitable et efficace aux services de protection, de santé, de dépistage, d’intervention précoce, de réadaptation, d’éducation et de protection sociale, ainsi qu’aux technologies et équipements d’assistance, tout en levant les barrières sociales et en luttant contre la stigmatisation et la discrimination afin de favoriser leur inclusion durable dans la société.

Une priorité particulière est accordée aux enfants handicapés issus de ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté, appartenant à des minorités ethniques ou vivant dans des régions montagneuses et des zones particulièrement défavorisées.

À l’horizon 2030, au moins 80 % des enfants de la naissance à six ans devront bénéficier d’un dépistage précoce des handicaps congénitaux et des troubles du développement, ainsi que d’interventions précoces adaptées. En outre, 90 % des enfants handicapés devront, en fonction de leurs besoins, faire l’objet d’une évaluation, bénéficier d’un plan d’intervention et être orientés vers des services d’accompagnement adaptés. Une proportion équivalente d’enfants handicapés en âge préscolaire et scolaire devra avoir accès à un enseignement adapté.

Le programme prévoit également que 100 % des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire bénéficieront d’un plan éducatif individualisé (PEI), élaboré, mis en œuvre et évalué conformément à la réglementation. Tous les enfants handicapés victimes de maltraitance, de violences, d’exploitation ou d’abandon dont la situation est détectée devront bénéficier d’une assistance et d’une intervention rapides et adaptées. De même, 100 % des enfants handicapés remplissant les conditions légales devront bénéficier de prestations sociales et de l’assurance maladie. En matière d’infrastructures, 50 % des bâtiments publics, établissements d’aide sociale, écoles et structures médicales existants devront faire l’objet d’aménagements essentiels pour améliorer leur accessibilité aux enfants handicapés.

Le projet accorde également une place importante à la sensibilisation de la société, à la lutte contre la stigmatisation et à la promotion du droit des enfants handicapés à participer pleinement à la vie communautaire. D’ici à 2030, plus de 90 % des parents et personnes prenant soin d’enfants handicapés, des responsables des autorités locales, des organisations sociales et des organisations de personnes handicapées devront recevoir les connaissances et compétences nécessaires pour accompagner ces enfants et favoriser leur inclusion.

Par ailleurs, l’ensemble des provinces et villes du pays devra consulter les enfants handicapés sur les politiques et programmes les concernant et mettre en service un système de gestion des données relatives aux enfants comprenant un module consacré aux enfants handicapés. En outre, 90 % des provinces et villes devront mettre en place des dispositifs de gestion des cas, des réseaux de services et des mécanismes de coordination intersectorielle, tout en expérimentant des modèles de prise en charge.

Pour atteindre ces objectifs, le projet définit cinq axes d’intervention prioritaires : améliorer le cadre réglementaire et les politiques de soutien ; faciliter l’accès des enfants handicapés aux services de protection, de soins et d’éducation adaptés ; renforcer la communication pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination ; promouvoir les technologies de l’information, la transformation numérique et l’innovation dans la gestion et la prestation des services ; et renforcer les compétences des professionnels chargés de l’accompagnement des enfants handicapés. – VNA

#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #enfants handicapés #décision n° 2168/QD-TTg
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