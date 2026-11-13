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Le Vietnam plaide pour un renforcement du partenariat stratégique ASEAN-UE

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a reçu deux représentantes de l’UE pour discuter du renforcement de la coopération entre l’ASEAN et l’UE.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang et les délégués européens.
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang et les délégués européens.

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, responsable vietnamien chargé du SOM de l’ASEAN, a reçu le 12 novembre, au siège du ministère des Affaires étrangères, Maria Castillo Fernandez, envoyée spéciale de l’UE pour l’Indo-Pacifique, et Marina Rafti, ambassadrice de l’UE auprès de l’ASEAN.

À cette occasion, le vice-ministre Dang Hoang Giang a remercié l’UE pour son étroite coopération dans la préparation de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, auprès de l’UE en octobre 2026. Cette visite a contribué à consolider la confiance politique, à renforcer la compréhension mutuelle et à définir des orientations stratégiques pour développer des relations bilatérales plus concrètes et efficaces.

Soulignant que l’UE figurait parmi les partenaires de premier plan du Vietnam et de l’ASEAN, il a salué les progrès du partenariat stratégique ASEAN-UE et souhaité que les deux parties approfondissent et renforcent leurs relations, notamment en vue du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations en 2027. Il a réaffirmé que le Vietnam était prêt à contribuer activement, avec les autres membres de l’ASEAN, à faciliter une participation plus approfondie de l’UE aux mécanismes régionaux placés sous l’égide de l’association.

Face à une situation internationale et régionale marquée par des évolutions rapides et complexes, le vice-ministre a appelé les deux organisations, considérées comme des modèles réussis d’intégration régionale, à renforcer leur coordination pour relever les défis communs. Il a notamment souligné l’importance de consolider leur résilience, de diversifier leurs relations et leurs chaînes d’approvisionnement et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans les deux régions et dans le monde.

De leur côté, Maria Castillo Fernandez et Marina Rafti ont salué le développement positif des relations Vietnam-UE, estimant que les acquis de la coopération bilatérale donneraient un nouvel élan contribuant au partenariat ASEAN-UE. Elles ont également souligné que le Vietnam était un partenaire important de l’UE au sein de l’ASEAN, avec de nombreuses priorités de coopération communes.

Les deux parties ont échangé des propositions de coopération dans plusieurs domaines, notamment la coopération maritime, la santé, la coopération spatiale, la lutte contre les escroqueries en ligne, le commerce et l’investissement, l’économie numérique, la transition énergétique, la réduction des écarts de développement, la coopération dans la sous-région du Mékong, ainsi que la culture et les échanges entre les peuples.

S’agissant des préparatifs du 50e anniversaire de l’établissement des relations ASEAN-UE en 2027, la partie européenne a annoncé son intention d’organiser plusieurs activités concrètes axées notamment sur la jeunesse, la lutte contre le changement climatique, les échanges culturels et la mise en relation des entreprises. -VNA

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