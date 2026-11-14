Le Vietnam affirme son rôle actif au sein de la Francophonie

Paris (VNA) - L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, également représentante permanente du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie, a affirmé que le Vietnam était toujours un membre actif et responsable de la Francophonie, apportant une contribution importante à son développement.

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, au 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge réaffirme la politique constante du Vietnam consistant à accorder une grande importance à la coopération avec la Francophonie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour approfondir les relations de coopération avec les pays membres.

Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, à la veille du sommet prévu les 15 et 16 novembre à Phnom Penh, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a indiqué que la Francophonie disposait d’un vaste réseau de coopération, qui ne se limitait pas à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), regroupant 90 États et gouvernements membres et observateurs, mais s’étendait également à de nombreux domaines tels que la coopération parlementaire, l’enseignement supérieur, la recherche, la coopération décentralisée, la culture, le sport, les médias et les réseaux professionnels.

Dans le cadre de sa politique visant à renforcer la diplomatie multilatérale et l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, le Vietnam participe pleinement et de manière substantielle à la quasi-totalité des domaines prioritaires de la Francophonie, tout en développant une coopération multiforme au service de ses intérêts nationaux et en consolidant son rôle parmi les membres importants de l’OIF.

Selon l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, depuis 2020, l’OIF a mis en œuvre plus de 100 activités et projets en faveur du Vietnam, pour un financement total d’environ 2,7 millions d’euros (près de 3 millions de dollars). Ces initiatives portent principalement sur l’enseignement du français et en français, le commerce, l’investissement, le tourisme durable, l’autonomisation des femmes et la lutte contre le changement climatique. L’OIF et d’autres partenaires francophones ont également soutenu la formation en français au Vietnam et le renforcement des capacités de certaines forces participant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Dans le domaine économique, le Vietnam a été à l’origine de l’initiative visant à faire de la coopération économique l’un des piliers de la coopération francophone, lors du 7e Sommet de la Francophonie, organisé à Hanoï en 1997. Dans le prolongement de cette initiative, le Vietnam a été le premier pays à accueillir, en 2022 puis en 2025, des missions de promotion économique francophone organisées par l’OIF. Ces missions ont permis aux entreprises vietnamiennes et internationales de nouer des contacts, d’explorer des opportunités d’affaires et de conclure des accords de coopération, notamment en direction des marchés africains.

Dans le domaine du développement durable, l’OIF a accompagné le Vietnam dans la promotion du tourisme durable, la préservation du patrimoine naturel et culturel, la création d’emplois et le renforcement des capacités économiques des femmes, des jeunes et des communautés locales. Parmi les initiatives notables figure un projet visant à aider des milliers de femmes issues des minorités ethniques de Diên Biên à développer leurs moyens de subsistance, leurs activités artisanales et le tourisme communautaire.

Le Vietnam contribue également activement à l’élargissement de la coopération à travers les différents mécanismes francophones. En 2025, l’Assemblée nationale vietnamienne a accueilli à Cân Tho la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et le Forum parlementaire de coopération francophone, tandis que la ville de Huê a accueilli le 45e Congrès de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Le Vietnam envoie régulièrement de jeunes artistes et sportifs aux Jeux de la Francophonie, organisés tous les quatre ans. Le pays est actuellement candidat au poste de vice-président de la Commission économique pour le mandat 2027-2029 et participe à l’élaboration de la Stratégie économique et de la Stratégie numérique de la Francophonie pour la période à partir de 2028.

Évoquant la portée de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 20e Sommet de la Francophonie, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a souligné qu’il s’agissait d’une activité importante visant à mettre en œuvre la politique étrangère définie dans l’esprit du XIVe Congrès national du Parti et de la Résolution n° 06 du Bureau politique, tout en réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde à la coopération avec la Francophonie.

Placé sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », le sommet sera l’occasion pour le Vietnam de promouvoir ses priorités ainsi que les préoccupations communes de la Francophonie en matière de paix, de sécurité et de développement, tout en défendant la Charte des Nations unies, le droit international et un multilatéralisme efficace, inclusif et solidaire. Il permettra également au Vietnam de réaffirmer sa solidarité et son amitié avec les pays francophones, de promouvoir la voix et les intérêts des pays en développement, ainsi que de présenter sa politique étrangère, son orientation en matière d’intégration internationale et ses réalisations socio-économiques dans la nouvelle ère de développement du pays, contribuant ainsi à renforcer son image et son rayonnement sur la scène internationale.

En marge du sommet, les rencontres bilatérales du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, avec les dirigeants des pays participants contribueront à promouvoir et à approfondir la coopération dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, le commerce, l’investissement, les sciences, les technologies, l’innovation, la culture et les échanges entre les peuples. Le Vietnam entend notamment renforcer ses relations avec des partenaires stratégiques importants et des membres clés de la Francophonie, tels que la France et le Canada, tout en élargissant sa coopération avec d’autres pays, en particulier ceux d’Afrique, avec lesquels il souhaite intensifier ses relations mais dont les contacts de haut niveau restent encore peu nombreux. Lors des échanges au siège de l’OIF à Paris, plusieurs pays ont exprimé le souhait que le Vietnam partage son expérience en matière de développement socio-économique.

Selon l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, avec une population totale d’environ 2,8 milliards d’habitants, représentant 16,5 % du PIB mondial et près de 20 % du commerce international, la Francophonie constitue un espace de coopération important pour permettre au Vietnam de réaliser ses objectifs de croissance rapide et de développement durable. Le 20e Sommet de la Francophonie et le Forum économique francophone de l’innovation et de la créativité (FrancoTech), organisés à cette occasion, offriront de nouvelles opportunités au Vietnam de promouvoir ses atouts économiques, d’élargir son réseau de partenaires, de mettre en relation les entreprises et de faciliter l’accès aux marchés francophones.

L’Afrique est notamment considérée comme une région offrant de vastes perspectives de coopération avec le Vietnam dans les secteurs des télécommunications, des ressources minérales, de l’énergie, de l’agriculture, des technologies de transformation, des infrastructures et de la transformation numérique. Outre les activités politiques et économiques, le Vietnam participera également au Village de la Francophonie afin de présenter son pays, son peuple, sa culture et son histoire, de renforcer les échanges et la compréhension mutuelle et d’attirer davantage de visiteurs internationaux.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a indiqué que la délégation vietnamienne participerait activement à l’élaboration des grandes orientations de coopération de la Francophonie pour les années à venir, en mettant l’accent sur le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; l’enseignement du français et en français ; la coopération économique et le développement durable ; les sciences, les technologies et l’innovation ; ainsi que la préservation de la diversité linguistique et culturelle, notamment à l’ère de l’intelligence artificielle.

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au sommet sera également l’occasion de promouvoir la coopération francophone en Asie-Pacifique dans les domaines prioritaires de la région, notamment l’enseignement du français, la coopération économique et le développement durable, contribuant ainsi à la prospérité commune des pays membres. - VNA