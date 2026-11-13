Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération bilatérale

Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est entretenu le 13 novembre à Hanoï avec son homologue cubain, Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et envoyé spécial du Parti et du gouvernement cubains, en visite de travail au Vietnam les 13 et 14 novembre.

Lors de leur entretien, les deux ministres ont échangé des informations sur la situation de leurs pays respectifs et examiné des orientations et mesures concrètes pour consolider les relations de solidarité traditionnelle, d’amitié spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

Le ministre vietnamien Le Hoai Trung s’est félicité du maintien des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux, ainsi que des progrès enregistrés dans les projets de coopération prioritaires mis en œuvre par les ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays.

Il a également souligné l’importance accordée aux échanges théoriques et pratiques sur les processus de réforme et de développement des deux pays, qui continuent de produire des résultats concrets.

Saluant les mesures de transformation économique et sociale engagées par Cuba, le ministre Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam continuerait à accorder une priorité au soutien de son partenaire dans la mesure de ses capacités. Il s’est dit convaincu que le Parti, le gouvernement et le peuple cubains surmonteraient les difficultés et les défis actuels.

De son côté, Bruno Rodríguez Parrilla a exprimé sa gratitude pour la solidarité constante et le soutien concret et efficace du Vietnam, qui ont aidé Cuba à faire face à ses difficultés économiques et sociales. Il a également salué le soutien précieux et constant du Vietnam à Cuba dans les forums internationaux.

Le chef de la diplomatie cubaine a affirmé que son pays ferait tout son possible pour préserver et développer davantage ces relations exemplaires. Il a souligné l’importance accordée à la mise en œuvre des projets de coopération prioritaires et des mécanismes de coopération entre les deux Partis et les deux États.

Il a également plaidé pour le développement de la diplomatie populaire, le renforcement des liens entre les collectivités locales et l’intensification des échanges culturels, afin d’approfondir et de diversifier la coopération bilatérale.

Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, du respect de la primauté du droit et du règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

À cette occasion, le ministre Le Hoai Trung a réaffirmé la position constante et de principe du Vietnam en faveur de la levée totale de l’embargo contre Cuba.

Les deux ministres ont convenu de coordonner étroitement leurs positions et de se soutenir mutuellement au sein des principaux forums internationaux, notamment aux Nations unies et au sein du Mouvement des non-alignés.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à contribuer activement et de manière responsable à la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes. -VNA